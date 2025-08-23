Ni andaluces ni canarios: estos son los españoles que más cerveza beben

Una caña, un tanque, un tercio o un litro, da igual como la pidas, una cerveza fría está buena de todas las maneras. Esta bebida es una de las más consumidas por los españoles, e históricamente, ha estada unida a nuestra cultura. Sin embargo, a pesar de los que todos piensan, la comunidad autónoma de España en la que más litros se consumen es una que nadie piensa.

La cerveza siempre ha estado unida a España

La cerveza siempre ha estado presenta en la historia española, ya que muchos historiadores afirman que ya los íberos y celtíberos elaboraban bebidas fermentadas a base de cereales. Sin embargo, durante la época romana, el vino se convirtió en la bebida predominante, otra de las bebidas más consumidas en nuestro país.

Ya en la Edad Media, los monjes europeos desempeñaron un papel clave en la producción de cerveza, mejorando sus técnicas y popularizándola en ciertas regiones.

El siglo XVI fue un punto de inflexión para la cerveza en España. Con la llegada al trono del emperador de origen flamenco Carlos V, se introdujeron las costumbres cerveceras de los Países Bajos y Alemania, lo que influyó en el desarrollo de esta bebida en el país.

No obstante, la verdadera expansión de la cerveza en España se dio con la Revolución Industrial en el siglo XIX, cuando empezaron a surgir las primeras fábricas modernas, lo que permitió su producción a gran escala. La cerveza pasó de ser una bebida secundaria a convertirse en una de las más consumidas, gracias a su frescura y adaptación al clima español.

Sorpresa en el Top-3 de comunidades que más consumen

España es uno de los países que más cerveza consumen en Europa. Según el portal especializado Statista, los españoles bebemos 43.042 hectolitros al año, y su consumición crece año a año. En 2023, se bebieron 56 litros por persona, una disminución de 3,5% respecto al año anterior, pero aun así, sigue siendo muy importante entre los españoles.

Por comunidades autónomas, el consumo varía bastante. Sorprendentemente, ni Madrid ni Barcelona entran en el ranking de las 5 comunidades que más cerveza beben. El instagramer especializado en cerveza, @cervecero_miguel, ha publicado un vídeo en el que revela datos tan interesantes como que la comunidad de España que lidera la clasificación es una que sorprenderá a muchos.

Top-5 comunidades autónomas que más cerveza beben:

Comunidad Valenciana: más de 44 litros por persona al año. Región de Murcia: aproximadamente 38 litros por persona al año. País Vasco: alrededor de 33 litros por persona al año. Andalucía: aproximadamente 33 litros por persona al año. Castilla-La Mancha: cerca de 32 litros por persona al año.

Sorprendentemente, ni en Andalucía, con ciudades como Sevilla, Granada o Málaga con cientos de bares en los que se consume mucha cerveza, ni en Madrid, con millones de habitantes, ni en Cataluña, región con importantes fábricas, se consumen tantos litros como en la Comunidad Valencia o Murcia.

En estas dos regiones se bebe mucha cerveza y entre los factores que contribuyen a ello se encuentra: el buen tiempo, la numerosa población extranjera y la rica gastronomía, que siempre invita a pedirse esta bebida.

Según el especialista, cada día en España se beben unos de 12 millones de litros de cerveza. Otro dato más que demuestra que este país es uno de los mejores para consumir este elixir tan rico.