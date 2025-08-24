Adiós al chocolate de Dubai: llega a Canarias el nuevo chocolate de pelo de ángel y lo puedes comprar en este supermercado

Ni chocolate puro, ni chocolate con leche, ni siquiera chocolate blanco; lo que está arrasando en las redes sociales es el nuevo chocolate 'pelo de ángel'. Tras el éxito del chocolate de Dubái, las influencers no paran de comentar la nueva creación que ha llegado a España. Su textura fina y delicada, que recuerda a los hilos de caramelo, ha llamado la atención de los amantes del dulce y de los expertos en repostería. Este producto está elaborado con técnicas innovadoras y todos los que lo han probado no paran de comerlo.

El Angel Hair Chocolate es la nueva sensación gastronómica que sucede al chocolate Dubái como el dulce estrella de 2025. Este alimento es una creación de la marca belga Tucho, que buscó combinar la repostería turca con la maestría chocolatera belga para inspirarse y crear un producto premium que arrasa cada vez que llega a los supermercados. Marcas como Everhomely o Madame Chéri han copiado este alimento y han añadido sus toques personales.

Así es el chocolate pelo de ángel

El núcleo del chocolate de ángel es el pişmaniye, un postre tradicional turco hecho con hilos finos de azúcar y harina, similar en textura al algodón de azúcar pero más denso. La chocolatera Tucho envolvió estas hebras con una capa de chocolate blanco teñido con polvo de frutas como frambuesa o granada. Al partir la tableta, los hilos del pişmaniye salen del interior como si fueran mechones que recuerdan a los de un ángel, de ahí el nombre.

'Angel Hair Chocolate' en sus envases originales / Tucho

El producto original fue evolucionando, y más tarde se añadió crema de pistacho, aromas naturales y se pulió el diseño para que impactase a la vista y consiguiera crear un impacto directo en las redes sociales, que han sido las encargadas de prender la mecha de la viralidad.

A pesar de su éxito actual, el chocolate de pelo de ángel se lanzó a principios de 2024, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha posicionado como un dulce de lujo viral para consumidores que buscan productos únicos y deliciosos, a la par que vistosos.

El chocolate de pelo de ángel también está con diferentes colorantes como es el color azul / Shutterstock

Esta es la tienda de canarias donde lo puedes comprar

Los amantes del chocolate deben estar atentos al supermercado donde se vende el exclusivo chocolate de "pelo de ángel", ya que, seguramente, desaparecerá de las estanterías en cuestión de segundos tras ser repuesto. Víctor González (@vrglez_), un reconocido creador de contenido canario especializado en gastronomía, ha sido quien nos ha revelado el lugar donde se puede encontrar este delicioso manjar.

González desvela que un día que llegaba de entrenar se enteró que en Carrefour vendían el producto, y se fue corriendo a comprarlo para probarlo. Él mismo se mostraba sorprendido por el sabor que tiene el chocolate de pelo de ángel, que le recuerda a "nubes o algodón de azúcar de la feria". Además, también tiene un toque de pistacho que le aporta aroma.

Víctor González acaba con esta recomendación: "Está bueno y es un producto que deben probar, pero si tuviera un poco más de relleno, estaría todavía mucho mejor".