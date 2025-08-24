Ni supermercados ni farmacias: así puedes preparar tu bebida isotónica en casa

En pleno verano, cuando el sol aprieta y aumenta el sudor, la hidratación se convierte en un asunto de supervivencia cotidiana. Los gimnasios, las canchas de pádel, las piscinas y hasta los paseos bajo el mediodía recuerdan lo mismo: el agua nunca sobra. Pero hay quien va un paso más allá y busca en las bebidas isotónicas un aliado para recuperar fuerzas, sales minerales y energía.

El cocinero y creador de contenidos Pedro Venteo (@elmonochef) lo resume con frescura: “Hoy os traigo una bebida isotónica ideal para recuperarte de las palizas del gimnasio. Se parece al Aquarius de toda la vida, pero es mucho más económico y saludable. Lo puedes preparar en casa”. Su receta casera, compartida con tono cercano, acumula cada vez más seguidores que buscan alternativas prácticas y saludables.

La receta del Aquarius casero

El propio Venteo desgrana la lista de ingredientes:

1 litro de agua fría

2 cucharadas de azúcar

1/4 de cucharada de sal

1/4 de cucharada de bicarbonato sódico

Zumo colado de 2 limones o naranjas

“Mezcla todo bien y bébelo frío. Ideal para ponerte en forma”, explica el chef. Bastan unos hielos y un poco de disciplina para tener en casa un isotónico natural que cumple con lo esencial: agua, carbohidratos de rápida absorción y electrolitos.

¿Por qué es tan importante hidratarse?

La ciencia de la hidratación va mucho más allá de la simple sed. Según especialistas en nutrición deportiva, las bebidas isotónicas favorecen la absorción del agua gracias a su concentración de solutos semejante a la de los fluidos corporales. Esto permite rehidratarse con rapidez y reponer electrolitos perdidos en el sudor, como sodio, potasio, calcio y magnesio.

Sus beneficios son claros:

Previenen la deshidratación y la fatiga.

Ayudan a evitar calambres musculares.

Mejoran el rendimiento deportivo al retrasar la aparición de la fatiga.

al retrasar la aparición de la fatiga. Favorecen la recuperación después del ejercicio intenso, al restaurar los niveles de glucógeno muscular.

Los expertos añaden que mantenerse hidratado también es clave para la función cognitiva, evitando la falta de concentración o la desorientación que a menudo acompaña a la pérdida de líquidos.

Lo que no siempre se cuenta

Aunque las bebidas isotónicas resultan beneficiosas para deportistas y adultos activos, no todos deberían consumirlas sin control. “Se desaconseja en menores porque los niños y adolescentes pierden menos sales minerales que los adultos cuando hacen ejercicio”, apuntan nutricionistas.

La ingesta ideal se sitúa entre 500 ml y 1 litro durante la actividad física, dependiendo de la intensidad y duración del esfuerzo. Exceder esas cantidades sin necesidad puede añadir calorías y azúcares de más.

Una alternativa saludable y barata

El Aquarius casero de Pedro Venteo responde a dos necesidades actuales: cuidar la salud y ahorrar dinero. Mientras una botella industrial ronda los dos euros, preparar la receta en casa apenas supera los céntimos.

“Tus acciones reflejan lo que realmente quieres”, recuerda la coach en salud Mapi Pérez. Y preparar tu propia bebida isotónica, en lugar de recurrir siempre a lo envasado, es una acción concreta que demuestra que el bienestar puede empezar en tu cocina.

En definitiva, lo que parece una simple mezcla de agua, limón, azúcar y sales es, en realidad, una herramienta poderosa para quienes entrenan, corren o simplemente quieren mantenerse activos en días de calor. Un gesto pequeño, como explica Venteo, que “te devuelve la energía y la frescura que tu cuerpo pide a gritos”.