El truco infalible para que tus plantas se rieguen solas cuando te vas de vacaciones

Llegan las vacaciones y, junto con la ilusión de desconectar, aparece la eterna preocupación de los amantes de las plantas: ¿cómo mantenerlas vivas y frescas sin estar en casa?

No siempre es posible pedirle a un familiar o vecino que se encargue del riego, pero existe un truco sencillo, económico y eficaz que puede salvar tus macetas durante esos días de ausencia.

El método del cordón y la botella

El sistema casero más popular y probado consiste en usar una botella de agua y un cordón de algodón o lana. La idea es crear un “sifón” natural:

Llena una botella, un cubo o un recipiente con agua. Coloca un extremo del cordón dentro del agua, asegurándote de que quede bien empapado. Introduce el otro extremo del cordón en la tierra de la maceta, cerca de las raíces. Sitúa la botella en un lugar más alto que la planta: por gravedad, el agua viajará poco a poco a través del cordón, humedeciendo la tierra.

Este sistema mantiene la humedad constante y evita que la planta se seque, incluso durante varios días.

Otras alternativas caseras

Botella invertida : llena una botella de plástico, haz un pequeño agujero en el tapón e introdúcela boca abajo en la tierra. El agua se liberará lentamente.

: llena una botella de plástico, haz un pequeño agujero en el tapón e introdúcela boca abajo en la tierra. El agua se liberará lentamente. Gel de riego : se vende en viveros y libera agua poco a poco, ideal si estarás fuera más de una semana.

: se vende en viveros y libera agua poco a poco, ideal si estarás fuera más de una semana. Macetas auto-riego: más sofisticadas, cuentan con un depósito que hidrata la planta a medida que lo necesita.

Consejos adicionales antes de irte

Junta las plantas en un mismo lugar, de preferencia fresco y con luz indirecta.

Retira hojas secas y poda ligeramente para reducir la necesidad de agua.

Si tienes terraza o jardín, protégelas del sol directo con una malla de sombra o trasladándolas a un sitio resguardado.

Con un simple cordón de algodón y una botella de agua puedes evitar el drama de volver de vacaciones y encontrar tus plantas marchitas. Se trata de un truco casero que aprovecha principios básicos de la física y que, con un par de pruebas antes de salir, te dará tranquilidad y a tus plantas la hidratación que necesitan.