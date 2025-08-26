Lo que decimos se queda en ellos: 5 temas que es mejor no hablar frente a nuestros hijos

Los niños escuchan, absorben y muchas veces repiten lo que oyen en casa. Pero más allá de las palabras, interiorizan los mensajes que transmitimos sobre la vida, el dinero, el amor o incluso sobre ellos mismos.

Esa “voz adulta” que hoy nos acompaña en la mente, en muchos casos, se sembró durante la infancia. Por eso es tan importante cuidar lo que decimos delante de ellos.

A continuación, cinco temas que conviene tratar con más conciencia o fuera de su presencia.

Problemas económicos

Hablar de dinero con frases negativas como “no hay” o “eso es muy caro” puede transmitir la idea de que la vida siempre será difícil o que el dinero es una fuente constante de preocupación.

Cuando un niño crece escuchando mensajes de escasez, puede desarrollar miedo a gastar, ansiedad en torno a la estabilidad económica o la sensación de que nunca será suficiente.

Esto no significa ocultar la realidad, sino cambiar el enfoque: explicar que el dinero se organiza, se planifica y se utiliza con responsabilidad. De esa forma, en lugar de sentir carencia, el niño aprende que los recursos son limitados, pero manejables.

Críticas

Cuando los adultos comentan el físico de otros —“se engordó mucho”, “esa ropa no le queda”—, los niños aprenden que el valor de las personas depende de su apariencia.

Esto puede derivar en que, desde muy pequeños, empiecen a juzgarse a sí mismos con dureza frente al espejo.

Las críticas, aunque no estén dirigidas a ellos, construyen un entorno en el que el aspecto físico parece más importante que la bondad, el esfuerzo o el carácter.

Lo recomendable es fomentar conversaciones donde se hable de la salud, la fortaleza, los talentos o la alegría de las personas, en lugar de centrarse en su cuerpo.

Preocupaciones sobre nuestros hijos

Muchos padres expresan sus miedos sobre sus hijos estando presentes: “me preocupa que no hable con nadie”, “es demasiado nervioso”. El problema es que esas frases pueden convertirse en etiquetas que el niño termina adoptando como parte de su identidad.

Si repetimos que es tímido, puede convencerse de que no sabrá relacionarse nunca; si decimos que es inquieto, puede concluir que no tiene control sobre su comportamiento.

Hablar de estas preocupaciones es necesario, pero lo más adecuado es hacerlo con otros adultos, en privado, y frente al niño emplear descripciones más positivas y realistas, que reconozcan sus tiempos y sus avances.

Críticas entre padres

Cuando un niño escucha a su madre hablar mal de su padre, o viceversa, aunque sea de manera indirecta, se produce un conflicto de lealtades.

Para él, ambos progenitores son figuras esenciales, y sentirse obligado a “elegir” o a cargar con tensiones ajenas puede generar ansiedad, inseguridad y un fuerte sentimiento de culpa.

Es inevitable que existan diferencias entre adultos, especialmente en familias separadas, pero lo más sano es resolverlas en privado. Frente a los hijos, lo que necesitan ver es respeto mutuo, porque eso se convierte en la base de cómo ellos entenderán las relaciones en el futuro.

La vida antes de ellos

Decir cosas como “antes sí era feliz” o “mi vida era mucho mejor antes” puede hacer que un niño interiorice que es una carga para sus padres.

Aunque no sea esa la intención, el mensaje cala profundamente: si antes todo era mejor, entonces “yo soy el problema”.

Es natural que los adultos extrañen ciertas etapas de su vida, pero se puede expresar de manera más constructiva: “echo de menos algunas cosas de antes, pero ahora disfruto de esta etapa contigo”. Así se valida la nostalgia sin que el niño sienta que su existencia resta felicidad.

Por todo ello, cuidar el lenguaje en casa es un regalo que les acompañará toda la vida, ayudándoles a crecer con seguridad, autoestima y resiliencia.