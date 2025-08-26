Ni quemaduras ni comida pasada: una realfooder desvela los secretos para tu freidora de aire

Las freidoras de aire se han convertido en unos innovadores electrodomésticos que transforman la cocina en una experiencia más sencilla y práctica. Estas airfryer permiten elaborar muchos tipos de comida, por eso, debes conocer los secretos de esta realfooder para aprovechar al máximo sus beneficios.

Las airfyer prometen platos crujientes con menos aceite y, por tanto, más saludables, algo que encaja a la perfección con la filosofía del realfooding. Por eso, estos electrodomésticos se han consolidado como uno de los más usados en los hogares españoles. Una experta de esta corriente ha compartido sus consejos para tener una dieta equilibrada.

En apenas unos años, las freidoras de aire han pasado a ocupar un lugar fijo en muchas cocinas y muchas marcas han visto su utilidad para lanzar productos que se pueden preparar en estas máquinas. La posibilidad de preparar patatas fritas, carnes, pescados o incluso postres con una cantidad mínima de aceite ha disparado sus ventas en España.

Las airfryer tiene muchas alternativas / LP

Además, su versatilidad las ha convertido en una alternativa al horno tradicional, con la ventaja de consumir menos energía y de requerir menos tiempo de cocción.

Las airfryer es el aparato de los que buscan comer bien

La airfryer no solo es útil para freír de forma más saludable. Muchas personas la utilizan para recalentar sobras, cocinar huevos, hornear panes rápidos o incluso deshidratar frutas. Su tamaño compacto y su facilidad de uso hacen que sea atractiva tanto para personas que buscan mejorar su alimentación como para quienes apenas disponen de tiempo para cocinar. En este contexto, conocer algunos trucos prácticos puede marcar la diferencia entre un uso básico y uno realmente eficiente.

Los consejos de una experta en realfooding

Una especialista en realfooding compartió estas cinco recomendaciones que ayudan a mantener el aparato en buen estado y a sacarle el máximo partido:

Limpieza de la resistencia: Dale la vuelta al aparato y pasa un poco de papel de cocina con desengrasante sobre la resistencia. Deja actuar 15 minutos y la suciedad desaparecerá, recomiendan.

Dale la vuelta al aparato y pasa un poco de papel de cocina con desengrasante sobre la resistencia. Deja actuar 15 minutos y la suciedad desaparecerá, recomiendan. Evitar limpiar la cesta cada vez: en lugar de fregarla constantemente, sugiere colocar un trozo de papel vegetal húmedo en la base. También recomienda el uso de moldes de silicona para evitar restos de comida.

en lugar de fregarla constantemente, sugiere colocar un trozo de papel vegetal húmedo en la base. También recomienda el uso de moldes de silicona para evitar restos de comida. Truco para no quemarse: si alguna vez te has quemado al sacar un molde caliente, basta con doblar papel vegetal y colocarlo debajo del recipiente que se vaya a usar. De esta forma se reduce el riesgo de accidentes.

si alguna vez te has quemado al sacar un molde caliente, basta con doblar papel vegetal y colocarlo debajo del recipiente que se vaya a usar. De esta forma se reduce el riesgo de accidentes. Más usos de la airfryer : con un molde para huevos se pueden preparar en apenas cinco minutos a 150 grados, logrando un resultado muy similar al de la sartén. Además, permite tostar pan de forma rápida y sin ensuciar.

con un molde para huevos se pueden preparar en apenas cinco minutos a 150 grados, logrando un resultado muy similar al de la sartén. Además, permite tostar pan de forma rápida y sin ensuciar. Patatas perfectas: la clave, según la experta, está en no sobrecargar la cesta, añadir un poco de aceite y sal, remover bien y programar 15 minutos a 200 grados, removiendo de nuevo en los últimos 10 y 5 minutos de cocción.

Los trucos de esta especialista demuestran que la freidora de aire puede ser mucho más que un simple sustituto de la sartén. Con pequeños gestos, no solo se alarga la vida útil del aparato, sino que también se mejora la seguridad en la cocina y la calidad de las preparaciones.