Adiós a la ropa cara y fea: nace una nueva marca 100% canaria

Seguro que estás harto de pagar mucho dinero por ropa de calidad, pero ¿sabías que hay una alternativa que combinan estilo, durabilidad y precios accesibles, y además es 100% de Canarias? Con este compromiso, un joven de Tenerife ha creado Create Legacy, la nueva firma que tiene acento de las islas.

Comprar ropa de la Península y recibirla en Canarias sigue siendo un quebradero de cabeza para muchos canarios. A los precios elevados, se suman los costes de envío y los largos tiempos de espera para recibir tu paquete. Frente a este problema, Create Legacy ofrece moda de calidad a un precio asequible y sin los obstáculos que supone la distancia.

Los envíos a Canarias tienen un gran problema

Para los canarios, pedir ropa por internet a tiendas de la Península supone un gasto adicional de entre 10 y 30 euros en portes, dependiendo de la empresa de reparto, a lo que se suma que el pedido tarda en llegar más que al resto de España.

Esto hace que muchos consumidores tengan que pagar más que las personas que compran desde la Península, así que existe una demanda creciente de alternativas locales que ofrezcan comodidad y precios competitivos.

Por eso, esta marca de ropa emergente creada en las islas tiene una misión clara.

El compromiso de Create Legacy

En este contexto nace Create Legacy, una marca que apuesta por dar respuesta a esta necesidad. En un vídeo compartido en las redes sociales de la compañía, su creador lo explica así: "Si eres de Canarias seguro que tienes el mismo problema que yo. La ropa que hay en las tiendas es una mierda y si la pides por internet te sale demasiado caro y encima tarda en llegarte. Pero tranquilo, porque te traemos la solución".

La firma tiene como principal objetivo ofrecer ropa de calidad, con precios ajustados y pensados para los jóvenes isleños que buscan diferenciarse. Acaban de lanzar su primer conjunto para verano con gran acogida y con la promesa de mantener precios accesibles frente a la competencia.

Ahora, a partir de septiembre, lanzarán su nueva colección de otoño, y promete ser una continuación de sus ediciones anteriores que se pusieron a la venta por 30 euros. La nueva colección de otoño incluirá prendas versátiles y modernas, diseñadas para adaptarse a las tendencias actuales y al estilo de los jóvenes, siempre manteniendo su compromiso con la calidad y los precios competitivos.

Crete Legacy ofrece camisetas a 30 euros / Create Legacy

Con esta propuesta, buscan consolidarse como una marca referente entre los isleños, ofreciendo no solo ropa, sino también una forma de expresión para quienes desean destacar y marcar la diferencia. La expectativa es alta, y la firma confía en que esta colección será tan bien recibida como sus lanzamientos anteriores.

Envíos gratis a Tenerife

Un detalle muy importante es que los envíos en Tenerife son gratuitos y, además, el propio creador de la marca se encarga de entregarlos en mano. Este gesto refuerza el compromiso de cercanía y confianza con sus clientes. "Si eres de Canarias y te gusta nuestro proyecto, únete a él", afirma el fundador de Create Legacy.