Cumplir años en Gran Canaria tiene premio: estas conocidas marcas te regalan cosas para felicitarte
Restaurantes, cines, moda, belleza, ocio familiar… ofrecen detalles que van desde un café y una porción de tarta hasta vales de entre 10 y 18 euros
Cumplir años no solo significa soplar velas, muchas marcas convierten ese día en una excusa para mimarte.
Restaurantes, cines, moda, belleza, ocio familiar… ofrecen detalles que van desde un café y una porción de tarta hasta vales de entre 10 y 18 euros, packs de cumpleaños o entradas a precio especial.
Eso sí, casi siempre hay que estar inscrito en el club de fidelización, apuntar la fecha de nacimiento con antelación y acreditarse con DNI o cupón digital. Algunas promos son válidas el mismo día, otras durante toda la semana o el mes.
Aquí tienes todos los detalles para sacarle todo el partido a tu día mas especial del año.
Regalos gratis
- IKEA Family (Telde y Tamaraceite).- Café y tarta gratis en restaurante el día del cumpleaños y posibles cheques descuento.
- Starbucks Rewards (Las Palmas y centros comerciales).- Obsequio de cumpleaños para socios de la app.
- H&M Member (Las Palmas, Telde, Vecindario).- Cupón digital de cumpleaños en tienda o web.
- KIKO Milano (Las Palmas y centros comerciales).- Regalo de cumpleaños vía club KIKO ME.
- The Body Shop (Las Palmas, CC 7 Palmas).- Vale de 5 € para socios en su cumpleaños.
- Douglas / Rituals / Yves Rocher (CC Las Arenas, 7 Palmas, El Mirador).- Regalos o vales de cumpleaños en sus clubs de fidelización.
- Cortefiel / Springfield / Women’secret (varios CC en Gran Canaria).- Cheques de entre 6 y 18 € en el mes de cumpleaños según la marca y el nivel del club.
- Cine Yelmo Las Arenas y Yelmo Alisios.- Entradas y menú con descuento en el mes del cumpleaños para socios MovieYelmo.
- OCINE Premium 7 Palmas.- Packs de cumpleaños con entrada y menú, a precios especiales.
- Domino’s Pizza (fiestas infantiles, Las Palmas y CCs).- Tarta gratis para cumpleaños infantiles con al menos 10 niños invitados.
- Empanadas Malvón (Las Palmas).- Detalle de cumpleaños (como empanadas gourmet) para miembros del Club Malvón.
Cómo aprovecharlos al máximo
- Regístrate con antelación: algunas cadenas piden estar inscrito semanas antes del cumpleaños.
- Comprueba validez: muchas promos duran solo el día D, otras la semana o el mes entero.
- Revisa condiciones: cheques con compra mínima, fiestas infantiles con número de invitados, o exclusión de franquicias/corners.
- Identificación: casi siempre piden el DNI junto al cupón digital.
En Gran Canaria el cumpleaños no solo se celebra en casa. Cines, tiendas, restaurantes y hasta parques temáticos ofrecen pequeños obsequios que convierten tu día en una fiesta aún mayor.
Basta con estar registrado en sus clubs y presentar el cupón para descubrir que, al menos una vez al año, la isla también se pone de tu parte.
