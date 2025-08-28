Cómo desactivar el Meta AI y por qué deberías hacerlo cuanto antes
Esta inteligencia artificial no puede eliminarse por completo, pero sí se puede reducir su presencia para quienes prefieren una experiencia más simple y privada
Meta AI llegó a WhatsApp como una herramienta de asistencia integrada en la aplicación de mensajería más utilizada del mundo. Su objetivo: responder consultas, generar información y acompañar al usuario en distintas tareas. Sin embargo, no todos lo ven con buenos ojos.
Las razones para querer prescindir de esta función son variadas: desde la incomodidad estética de ver el ícono azul en la lista de chats, hasta la desconfianza en la recopilación de datos o los posibles errores que puede dar en sus respuestas. Para otros, simplemente, WhatsApp funciona mejor en su versión más sencilla y directa.
Cómo desactivar el botón de Meta AI en WhatsApp
Aunque no existe la posibilidad de eliminar por completo esta función, hay formas de reducir su presencia:
- Abrir la conversación con Meta AI.
- Presionar el ícono de tres puntos verticales en la esquina superior derecha.
- Seleccionar Eliminar conversación o Eliminar chat.
- Confirmar la eliminación.
De esta forma, dejará de aparecer en tu lista principal de chats. Si en algún momento deseas volver a usarlo, basta con buscarlo entre los contactos o iniciando un nuevo chat desde la barra de búsqueda.
Archivar y silenciar a Meta AI
Para quienes no quieran eliminarlo pero sí “ocultarlo”, existe la opción de archivarlo. Así, el chat quedará apartado en la carpeta de chats archivados, sin entorpecer la vista general de conversaciones.
Otra alternativa es silenciarlo: dentro del chat, pulsa en el nombre de Meta AI, entra en Silenciar y selecciona Siempre. De esa manera, no volverás a recibir notificaciones.
Resetear Meta AI: borrar los datos almacenados
Aunque la compañía asegura que las conversaciones no se comparten con terceros y que cada interacción es independiente, existe un comando útil para quienes prefieren comenzar de cero:
- Escribe /reset-ai en el chat.
- Automáticamente, la IA borrará de sus servidores la copia de tus interacciones previas.
¿Es seguro usar Meta AI?
Según la propia compañía, sí. Meta AI explica que:
- Los mensajes viajan encriptados.
- No accede a tus otros chats ni al micrófono.
- No guarda conversaciones previas: cada interacción es independiente.
Aun así, los expertos recomiendan cautela. Si alguien invita a Meta AI a un grupo en el que participas, tus mensajes pueden quedar expuestos a la interacción con la herramienta.
La solución está en acordar con los demás integrantes y expulsar a la IA del grupo o activar la Privacidad mejorada, que bloquea sus funciones.
Lo que nunca debes hacer
Ante la incomodidad, muchos usuarios buscan alternativas rápidas en internet. Pero cuidado, nunca descargues aplicaciones de terceros como WhatsApp Plus o WhatsApp Gold, que prometen eliminar el botón azul de Meta AI. Lejos de ayudar, son conocidas por introducir malware y virus en los dispositivos.
En definitiva, Meta AI ha llegado para quedarse, al menos por ahora. Pero si lo que quieres es una experiencia de WhatsApp limpia, sin distracciones ni riesgos innecesarios, estas opciones te permitirán recuperar el control.
