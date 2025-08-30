Alan Peiró, adiestrador canino: “Para ganarse la confianza de un perro, la mano debe ir siempre hacia abajo”

Saludar a un perro parece un gesto sencillo, pero hacerlo de manera inadecuada puede generar miedo, estrés e incluso una reacción defensiva. El adiestrador canino Alan Peiró lo resume de forma clara: “No todos los perros quieren que los acaricies, y mucho menos que les pongas la mano directamente sobre la cabeza”.

Peiró insiste en que hay que ponerse en el lugar del animal: “Si alguien se acerca a ti para saludarte y, en vez de darte la mano a la altura del pecho, coloca la palma sobre tu cabeza, tu reacción inmediata será de desconfianza. Con los perros pasa exactamente lo mismo”.

La primera regla, explica, es respetar el espacio y observar el lenguaje corporal. Orejas hacia atrás, gruñidos suaves o movimientos nerviosos son señales que indican que el animal no está cómodo. En esos casos, lo mejor es esperar y no forzar el contacto.

El experto propone un sencillo truco para el primer acercamiento: “Para saludar a un perro, lo ideal es ofrecer la mano con la palma hacia abajo y siempre por debajo del hocico. De esa manera, el perro puede oler y reconocer sin sentirse invadido”.

Una vez ha olfateado y muestra calma, entonces sí podemos darle la vuelta a la mano y acariciarlo suavemente por el cuello. “Si está tranquilo y relajado, incluso podemos tocarle la cara o las orejas”, añade.

El consejo de Peiró, difundido en redes, ya acumula miles de reacciones de usuarios sorprendidos. “Siempre había hecho eso sin saber que tenía un significado”, comenta una internauta. Otro señala: “Creía que el perro ya te olía desde lejos, no sabía que había que ofrecerle la mano”.

No se trata de imponer nuestro afecto, sino de permitir que el animal marque los tiempos del contacto. Un gesto tan sencillo como colocar bien la mano puede marcar la diferencia entre una caricia tranquila y una mala experiencia.