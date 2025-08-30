Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Cáncer seguida de Sagitario, Virgo, Leo, Géminis, Escorpio, Aries, Capricornio, Acuario, Libra, Tauro, y cierra el círculo Piscis. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento.

Finalizamos agosto con la optimista energía del Cuarto Creciente de la Luna, el día 31, en Sagitario, y vamos camino de la Luna Llena, que viene con un eclipse total el día 7 en Piscis. Es el momento de pisar terreno firme y de no asumir riesgos. El día 2, Mercurio ingresa en Virgo, y su energía contribuye a que estemos muy críticos y el sentido práctico guíe nuestros pasos.

Vas a tener que trabajar duro para estar a la altura de todo lo que viene, pero estás protegido por el benefactor Júpiter en tu signo y podrás con eso y con mucho más. Estás en una posición firme y sólida, con confianza en ti mismo y en lo que vendrá. Este eclipse te aleja de personas que ya no quieres en tu vida. Olvídate de los agobios y disfruta de tu suerte.

Finalizas agosto con el Cuarto Creciente en tu signo, y todo lo que quieras que te pase te pasará. Es cierto que el eclipse puede entorpecer algún deseo que tenías al alcance, pero no olvides que eres fuego y nada ni nadie puede contigo, aunque lo intenten. Puedes recibir una oferta que dé un giro muy positivo a tu vida. El 31 y 1 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.

Muchas felicidades. Además del Sol, el día 2 ingresa Mercurio en tu signo y la vida te va a dar las oportunidades que en su momento te negó. Serás un comunicador hábil e inteligente, y podrás llevar a la práctica tus ideas. El eclipse, que tiene lugar enfrente de tu signo, puede alterar tu equilibrio emocional. No calles esas cosas que no puedes soportar.

Puedes sentirte orgulloso de todo lo que has superado, y ahora la energía cósmica te va a ayudar a ser feliz. Vas a tener la confianza y determinación necesarias para que tus acciones sean eficientes. Con el planeta Venus en tu signo prepárate para vivir días muy dulces en el amor. El eclipse te alerta de imprevistos o retrasos en temas monetarios, como herencias o préstamos.

Este eclipse te lleva a la cima del éxito, y a pesar de las trabas que intenten ponerte vas a triunfar. Es el momento de liberarte de situaciones conflictivas que te desestabilizan. Para conseguirlo vas a contar con la energía y el empuje que te transmite Marte desde un signo de aire como el tuyo. Confía en el amor y pierde ese miedo a que te hagan daño que tanto te frena.

Aunque el eclipse puede nublar tu suerte, será momentáneamente porque pronto se abrirán nuevas perspectivas para ti. Sigue tus corazonadas y no permitas que las dudas de última hora acaben desbaratando tus planes. Vienen nuevas opciones en lo profesional y económico. No te obsesiones con aquello que no te favorece y dirige tu atención hacia cosas más positivas.

Vienen nuevos desafíos que no sabes cómo afrontar, pero el eclipse va a sacudir tu mundo interior y tendrás una intuición muy poderosa que guiará tus pasos. Tomar las riendas de tu vida será prioritario para ti estos días. Los buenos aspectos del planeta Venus favorecen el amor y podrás ser más firme y decidido que nunca con tus sentimientos.

Empieza un mes nuevo y vienen los agobios por abarcar más de lo que puedes. Baja un poco tu nivel de exigencica para relajarte y atender tus responsabilidades con una sonrisa. Atento al eclipse, que puede provocar algún malentendido que te conviene aclarar cuanto antes. La Luna en tu signo, los días 2 y 3, puede traerte oportunidades que se concretarán en poco tiempo.

Eres muy inteligente y no soportas a los mediocres, pero vas a actuar con mano izquierda para alejarte de tensiones y enfrentamientos que sabes que no te convienen. Este eclipse puede traerte gastos imprevisos, y te verás oblidado a esperar un poco para cumplir algún deseo que te ilusiona. La Luna en tu signo, los días 4 y 5, te protege y armoniza tu vida.

El planeta rojo, Marte, en tu signo te aporta una fuerza increíble para llegar tan lejos como quieras. Aunque algo no haya salido como esperabas, no te inquietes ni tengas dudas y sigue adelante, sin estar pendiente de lo que piensen y opinen los demás. Este eclipse te transmite una energía regeneradora y de transformación para que hagas los cambios que sabes que necesitas.

Te exiges demasiado y estás agotado, pero la energía del eclipse te ayuda a dejar atrás desilusiones y desencuentros y a recuperar la calma y la serenidad. La atención que prestes a los tuyos será la mejor manera de sentirte bien y en armonía. Apuesta siempre por la claridad en tus relaciones porque las medias verdades pueden perjudicarte mucho.

Saturno ingresa en tu signo el día 1, obligándote a afrontar situaciones que requieren sacrificio y esfuerzo, pero lo harás con mucho sentido práctico y disciplina. Aunque el eclipse en tu signo te desestabiliza, también te transmite una poderosa energía que debes aprovechar para luchar sin tregua por algo en lo que vienes pensando y que puede resultar muy positivo.