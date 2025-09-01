¿Se te ha ido la luz en casa y no sabes qué automático subir? Un electricista te explica qué debes hacer

Si se te ha ido la luz en casa alguna vez seguro que has vivido momentos de auténtico caos hasta que has descubierto cómo recuperarla. En la mayoría de hogares, el cuadro eléctrico tiene muchas palancas que pueden resultar confusas si no estás familiarizado con su funcionamiento. Por eso, el electricista de instalaciones Llorente explica lo que debes accionar para volver a la normalidad.

Durante mucho tiempo, los cuadros no se rotulaban, por lo que solo el técnico conocía qué correspondía a cada interruptor. Sin embargo, los estándares de seguridad actuales obligan a que estén identificados, lo que facilita su uso y evita confusiones en situaciones de emergencia.

Los elementos básicos del cuadro eléctrico

El primero que encontramos es el IGA (Interruptor General Automático), que determina la potencia total instalada en la vivienda, normalmente entre 32 y 40 amperios. "Es el encargado de proteger toda la instalación ante sobrecargas y cortocircuitos", indica Llorente.

A continuación está el diferencial, reconocible por un botón de test, que protege a las personas ante cualquier fuga de corriente. Después se distribuyen los diferentes PIA (Pequeños Interruptores Automáticos), cada uno con una función específica:

PIA de 25A : protege la vitrocerámica y el horno.

: protege la vitrocerámica y el horno. PIA de 20A : protege la lavadora, el lavavajillas y el termo.

: protege la lavadora, el lavavajillas y el termo. PIA de 16A : se encarga de los enchufes generales.

: se encarga de los enchufes generales. PIA de 10A: destinado al circuito de alumbrado.

Un detalle importante es que, en los años noventa, el circuito de enchufes solo incluía uno por habitación, mientras que el resto se conectaban al de alumbrado, algo que hoy ya no se permite por normativa.

Para evitar el caos en la oscuridad, Llorente recomienda a todos los propietarios etiquetar su cuadro eléctrico para saber qué controla cada interruptor. Además, insiste en la necesidad de realizar revisiones periódicas de la instalación eléctrica, especialmente en viviendas antiguas que no cumplen con la normativa actual.

"Un cuadro eléctrico bien identificado es sinónimo de seguridad. Saber qué maneja cada interruptor te permite actuar con rapidez y confianza ante cualquier problema", concluye el electricista.

Las normas actuales buscan la seguridad

La normativa eléctrica en España ha avanzado notablemente en las últimas décadas en la búsqueda de hogares más seguros. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) obliga a que todas las instalaciones modernas cuenten con sus circuitos diferenciados y rotulados, lo que no solo facilita el mantenimiento, sino que también incrementa la seguridad frente a incendios y descargas eléctricas.

Según datos de la Fundación Mapfre, los fallos eléctricos son responsables de alrededor del 20% de los incendios domésticos en España, lo que demuestra la importancia de contar con un cuadro actualizado y bien mantenido.