Los pronósticos de Esperanza Gracia para el mes de septiembre de 2025, signo a signo

El año 2025 está dominado por la energía del 9, la cifra que suman los números del año. La energía del 9 afecta también y con más razón al noveno mes, septiembre. El 9 representa el fin de un ciclo, por lo que estos doce meses estarán marcados por cambios que favorecerán el renacer de nuestras ilusiones, el comienzo de nuevas metas, la renovación de ideas… Esto afecta a todos los signos del zodiaco, según las predicciones para el mes de septiembre de la astróloga Esperanza Gracia. Los pronósticos para septiembre de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por el eclipse total de Luna el día 7.

Comienzas el nuevo curso lleno de proyectos y te sientes tan fuerte que no vas a permitir que nada ni nadie apague tus ilusiones. Sientes la necesidad de romper con algunas cosas del pasado para empezar de nuevo. Estás en un momento espléndido de tu vida; así que adelante, sólo tienes que ser astuto a la hora de planificar con tiempo lo que deseas hacer para que todo te salga como tú quieres. El eclipse total de Luna, que tiene lugar el día 7, puede remover tu mundo interior. Necesitas enfrentarte a tus contradicciones y alejarte de lo que no te hace feliz. Hay una situación que te agobia, que estás deseando solucionar. Aunque tú eres de impulsos, de dejarte llevar por lo que sientes, las circunstancias te van a obligar a pensar mucho las cosas antes de actuar. Evita la impaciencia, sabes que todo llegará a su tiempo. El planeta Venus, muy bien aspectado hasta el día 19, potencia tu poder de seducción y reaviva la llama de la pasión.

Al fin llega la calma a tu vida. Aunque, en ocasiones, has estado a punto de perder el control, ahora te sientes a salvo. Puede haber obstáculos que te alejen de tus planes, pero debes estar muy tranquilo porque el futuro viene lleno de dulces promesas que te harán olvidar momentos amargos del pasado. Debes aclarar tus ideas antes de tomar cualquier decisión. El eclipse lunar del día 7 te alerta de traiciones de personas que considerabas leales, pero llegan otras que alegrarán tu vida y calmarán tus decepciones. Te mantendrás sereno y confiado ante los cambios que el planeta Urano, transitando por tu signo, está propiciando en tu vida porque sabes que son positivos y sentirás que el suelo que pisas es lo suficientemente firme para aguantar las embestidas del destino. Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Mercurio hasta el día 18, tendrás la mente muy despierta para avanzar con seguridad en la dirección de tus sueños.

Este mes sentirás la necesidad de poner en orden tus asuntos económicos y de evaluar cuáles son los gastos imprescindibles y cuáles superfluos, y te mantendrás alerta para no derrochar más de la cuenta. No seas tan exigente contigo mismo, Géminis, ni te impongas objetivos demasiados altos. Ve con calma, tomando las decisiones que necesites en cada momento para cambiar lo que no te gusta y conseguir tus metas. Cautela porque puede presentarse en tu vida alguien que promete algo que no va a darte. Indaga cuáles son sus verdaderos intereses. Si tienes que tomar una decisión en el amor, déjate guiar por tu corazón para acertar. El Cuarto Menguante de la Luna, que tiene lugar en tu signo el día 14, trae novedades a tu vida y te empuja a lanzarte con ilusiones renovadas a recibir el otoño con un cielo despejado. El eclipse solar del día 21 puede provocar algún desajuste dentro de tu entorno familiar, aunque tú no vas a dejarte manipular por nadie. Con la llegada del otoño, la vida te va a enseñar que avanzarás en la dirección de tus metas si no tienes prisa y logras surfear las olas de la vida.

Con el planeta Júpiter en tu signo, sientes que una corriente de energía positiva que inunda tu vida te empuja a darlo todo, sin miedo a nada. Y con esta actitud, no habrá para ti utopías ni imposibles. Verás que surgen oportunidades, tanto a nivel personal como profesional, que llevabas tiempo esperando y que se te abren las puertas del éxito. Bajo el influjo del eclipse lunar del día 7, puedes verte envuelto momentáneamente en un mar de dudas por algún suceso inesperado. Si ves que tu vida está tomando un rumbo que no deseas, coge las riendas y haz lo que verdaderamente quieres tú, sin dejarte influir por nadie. Baja tus expectativas si ves que algo se te resiste. Cáncer, disfruta del presente al máximo y acércate sólo a esas personas que se alegran de tus logros como si fueran suyos, que prestan atención a tus silencios, que te miran y te entienden sin hablar…

Te sientes feliz por el rumbo que tu vida está tomando y por todo lo que estás logrando tú solo. Septiembre es un momento maravilloso para marcarte nuevos objetivos y tomar decisiones que conlleven cambios en tu vida. Lo que inicies ahora tendrá buena estrella. Es el momento de planificar temas de trabajo y proyectos personales en los que alcanzarás el éxito. Te sentirás querido y tu estado de ánimo estará por las nubes. El eclipse total de Luna, que tiene lugar el día 7, te alerta de imprevistos o retrasos en temas monetarios, como herencias o préstamos… Sé cauto. Tu optimismo y vitalidad te ayudarán a no tirar la toalla en los momentos difíciles, y te mostrarás muy generoso y abierto con los que te rodean. Con el planeta Venus en tu signo hasta el día 19, te espera un final de verano y un comienzo del otoño lleno de ilusiones nuevas y de pasiones incontrolables. Atento, porque el día 21 tiene lugar un eclipse de Sol, que va a transmitirte una energía de cambio y va a alejar de tu vida todo aquello que está frenando tus sueños.

Felicidades. El Sol en tu signo hasta el día 22, además de iluminar tus pasos, preside el maravilloso baile cósmico que tiene lugar en tu signo este mes, animándote a dar la espalda a todo aquello que frene tus deseos. El día 7 tiene lugar un eclipse total de Luna enfrente de tu signo, que va a afectarte poderosamente. Tendrás que ser muy cauto porque cualquier cambio que se produzca en tu vida puede alterarte, aunque sólo será temporalmente. Mercurio en tu signo te aporta talento, creatividad, claridad de ideas… Y desde el día 19, Venus, también en tu signo, despierta tu lado más romántico y entregado. Los arrumacos y las carantoñas te desbordarán, y la armonía presidirá tu vida. Los éxitos que vas a cosechar este mes compensarán con creces tus esfuerzos. Esos proyectos que estaban parados o habían sufrido un retraso encontrarán, por fin, vía verde para su realización. El día 21, a punto de dar la bienvenida al otoño, un eclipse de Sol en tu signo te ofrece un momento propicio para renovarte y transformar emociones y recuerdos dolorosos del pasado en sabias lecciones de vida.

Comienzas el mes pletórico de energía gracias al tránsito del planeta Marte por tu signo, donde permanecerá hasta el día 22. Vas a estar imparable y no vas a dejar entrar en tu vida nada que te desestabilice. Confiarás plenamente en ti y dirigirás el timón de tu vida hacia donde tú quieres y no hacia donde te indiquen los demás. La presencia de Mercurio en tu signo, a partir del día 18, contribuirá a que tengas una mente muy brillante, animándote a emprender algún proyecto o idea interesante. No obstante, sopesa tus posibilidades y ten presente los riesgos para que tus impulsos no te dominen. Libra, no permitas que las dudas e indecisiones estropeen tus planes y aprovecha la energía que te transmite Marte para concentrarte en un objetivo y alcanzarlo. La suerte va a ser generosa contigo, especialmente a partir del día 22, cuando el Sol ingrese en tu signo y comiences tu período mágico. Es el momento de disfrutar de todo lo que has conseguido en los últimos tiempos, que tu trabajo te ha costado. Tanto el eclipse del día 7 como el del día 21 te transmiten una energía transformadora para que salgas de tu zona de confort y comiences el otoño abierto a los cambios.

Puedes estar en un punto de inflexión que suponga el fin de una etapa y el comienzo de otra, que te traerá nuevos retos y alegrías. Aunque, al principio, surjan dificultades, las buenas energías están de tu lado y todo irá sobre ruedas. Aunque el eclipse lunar del día 7 puede nublar tu suerte, será momentáneamente porque, guiado por tu intuición, vas a saber hacer los cambios que necesitas y se abrirán nuevas perspectivas para ti. Con la llegada del otoño y el ingreso del planeta Marte en tu signo, el día 22, dispondrás de mucha energía para llevar a buen término tus planes. Tu economía y trabajo están en un momento expansivo y tienes buenas expectativas en el ámbito profesional y económico. El eclipse total de Sol, que tiene lugar el día 21, puede traerte la decepción con algún amigo, pero también va a renovar y ampliar tu círculo de amistades. La Luna en tu signo, los días 24 y 25, puede traerte una bonita sorpresa.

Este mes estás muy positivo y vital, y no vas a desperdiciar ninguna oportunidad para vivir la vida que quieres. Los buenos aspectos que te hace Venus hasta el día 19 te ofrecen un momento magnífico para disfrutar de la vida, de los amigos, del amor… Estarás espléndido y te moverás como pez en el agua en fiestas, diversiones y hasta en cursos o reuniones de trabajo. Tu ámbito familiar podría verse afectado por la energía del eclipse lunar, que tiene lugar el día 7. Si surgen tensiones, intenta no tomar partido por nadie y deja que las aguas vuelvan a su cauce. Tú eres muy enérgico y aventurero, y cuando quieres algo vas a por ello, pero el eclipse total de Sol, que tiene lugar el día 21, puede hacer aflorar temores que te frenen y entorpezcan tu vida. A pesar de todo, no te rendirás porque la Luna creciente, que transita por tu signo los días 27 y 28, será una inyección de energía para que conviertas cualquier revés en una experiencia de la que aprender y comiences el otoño con optimismo y mucha confianza.

Tu éxito este mes dependerá en gran medida de tu capacidad para relacionarte con los que te rodean, y los buenos aspectos que vas a recibir de Mercurio hasta el día 18 van a contribuir a ello, ya que te aportarán una gran lucidez e inteligencia, y te mostrarás abierto y comunicativo. Atento porque el eclipse total de Luna, que tiene lugar el día 7, puede nublar momentáneamente algún viaje que vayas a emprender; así que planéalo con tiempo para evitar imprevistos. Capricornio, este mes vas a querer salir, divertirte, hacer cosas que te alejen de la rutina… Y es que sientes que ha llegado la hora de pensar en ti y vas a apostar fuerte por tu felicidad y por tus sueños. Por ello, si algo te interesa de verdad, evita las excusas y ve a por todas. El eclipse de Sol del día 21 afecta a tu ámbito profesional y puede desencadenar algún conflicto, pero también tendrás éxitos y buenas experiencias que reforzarán tu seguridad y te indicarán que vas por el camino correcto. Finalizas el mes con el Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, el día 29, que te revitaliza y contribuye a que tengas muchas oportunidades y alegrías en este inicio del otoño.

Este mes vas a sentir como si una fuerza superior a ti te estuviera empujando a actuar. Confía en el destino porque va a traerte cosas maravillosas que darán a tu vida un nuevo rumbo. Bajo el influjo del eclipse de Luna del día 7, puedes tener dificultades para alcanzar tus objetivos, sobre todo porque los intereses de otras personas se pueden oponer a los tuyos y tendrás que estar atento y no ceder terreno. Para avanzar con decisión y no rendirte, vas a contar con el impulso que te transmite el planeta Marte, muy bien aspectado hasta el día 22. Tus relaciones personales pueden ser maravillosas e intensas, sobre todo si no te echas para atrás en el terreno emocional, cuyas profundidades, a veces, tanto te perturban. Renueva tu energía y rompe con viejos hábitos y amistades que no te aportan nada positivo y notarás cómo todo vuelve a funcionar en tu vida. El eclipse de Sol del día 21 te transmite una energía regeneradora para que inicies el otoño renovado y con nuevos proyectos. Éste es tu momento, Acuario, en el que podrás vivir experiencias y aventuras maravillosas, conocer gente… Aprovecha al máximo todo lo bueno que el Cosmos va a brindarte y podrás atraer a tu vida todo lo que desees.

El planeta Saturno ingresa de nuevo en tu signo, el día 1, donde permanecerá hasta febrero de 2026, obligándote a afrontar situaciones que requieren sacrificio y esfuerzo. Pese a todo, su energía te hará ser práctico y disciplinado, empujándote a cambiar patrones de conducta que no te han dado buenos resultados en el pasado. Ahora es el momento de perdonar algunas actitudes que te dolieron en el pasado para sanar tus emociones y liberarte de un gran peso. Piscis, deshecha de tu vida todo lo que te ata y te impide ser feliz y empieza de cero. No va a ser fácil, pero el esfuerzo merecerá la pena. El eclipse lunar tiene lugar en tu signo el día 7 y, bajo su influjo, tus emociones estarán revueltas y pueden resurgir recuerdos y heridas que necesitas superar. Tu sensibilidad y empatía te ayudarán a conectar de maravilla con la gente que te rodea y a hacer nuevas amistades, lo que te llevará a vivir momentos muy felices en este comienzo del otoño. Piscis, permanece muy atento a las señales del destino. Aunque ahora no las entiendas o pienses que son contradictorias, al final, te darás cuenta de que te ayudan a encontrar lo que verdaderamente te hace feliz.