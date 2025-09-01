Así es el truco casero con sal que está revolucionando la limpieza del baño

El hogar también se escribe en pequeños gestos. Un limón partido, un puñado de sal o una noche de reposo. La fórmula de la limpieza se esconde, muchas veces, en lo cotidiano. Entre recetas y trucos de redes sociales, un método sencillo se ha ganado el aplauso de miles de usuarios por su eficacia a la hora de dejar el baño como nuevo.

Porque el baño, esa estancia tan íntima como vulnerable, no solo exige higiene, pide constancia. Y ahí es donde entra un truco casero que, con sal, bicarbonato y aceite, consigue una desinfección profunda sin necesidad de productos químicos agresivos ni grandes gastos.

El truco del inodoro con sal

La preparación es simple y económica. Se necesitan 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro. La mezcla debe esparcirse por todo el interior del inodoro, prestando atención a los bordes y paredes. Tras aplicar el preparado, basta con dejarlo actuar toda la noche para que la reacción química descomponga la suciedad incrustada.

Al día siguiente, el ritual se completa con agua hirviendo. Verterla en el inodoro permite arrastrar los restos desprendidos y, finalmente, bastará con tirar de la cadena para contemplar el resultado. Para quienes buscan un toque extra, añadir jugo de limón aporta brillo y un aroma fresco.

Los especialistas recomiendan repetir este método al menos una vez al mes o cada quince días, para mantener la higiene y evitar acumulación de bacterias.

Sal al lavabo / Capròs

Más allá del inodoro: las juntas de los azulejos

El baño esconde otras batallas silenciosas, como las que se libran en las juntas de los azulejos. Allí, la humedad favorece hongos y manchas difíciles de combatir. Pero también existen remedios caseros que marcan la diferencia:

Cepillo en mano: sus cerdas alcanzan rincones donde la suciedad se acumula con facilidad.

sus cerdas alcanzan rincones donde la suciedad se acumula con facilidad. El poder del vapor: eficaz contra hongos resistentes, aunque conviene usarlo con moderación.

eficaz contra hongos resistentes, aunque conviene usarlo con moderación. Refuerzo con blanqueador: devuelve luminosidad y sensación de limpieza profunda.

devuelve luminosidad y sensación de limpieza profunda. Un nuevo comienzo: pintar las juntas es hoy una de las alternativas más utilizadas para recuperar el blanco original sin cambiar los azulejos.

Una limpieza accesible y sostenible

Este tipo de soluciones recuerdan que no hacen falta grandes inversiones para mantener un baño reluciente. La clave está en ingredientes comunes y accesibles que, combinados con algo de tiempo y constancia, ofrecen resultados sorprendentes.

El truco de la sal se suma a una larga tradición de fórmulas transmitidas de boca en boca, ahora potenciadas por las redes sociales. La diferencia es que hoy viajan más rápido y llegan a cualquier hogar.