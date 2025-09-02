La creadora uruguaya Emiliana Artagaveytia, después de vivir en España: "Los españoles tienen costumbres sin explicación"

Las costumbres españolas son muy nuestras, tanto que sorprenden a muchos extranjeros que vienen a vivir en España. Esto es lo que le ha pasado a la creadora de contenido originaria de Uruguay, Emiliana Artagaveytia, que ha mostrado su sorpresa con estas cuatro cosas que más le llaman la atención.

Después de pasar cuatro años viviendo en nuestro país, la uruguaya confiesa que "sigue sin encontrar justificación" a algunos comportamientos colectivos que hacemos a diario, aunque reconoce que forman parte del carácter festivo y espontáneo que define a la cultura española. La mayoría de estas situaciones se producen en los bares, ese "hábitat natural" donde los españoles mostramos cómo somos.

Aplausos en los bares

Los restaurantes son uno de los lugares donde hay más ajetreo y ruido. Esto hace que muchos camareros rompan platos o vasos mientras van a la cocina. Esto es lo que le ha sorprendido a Emiliana, porque cuando ocurre esto, empezamos a aplaudir en grupo.

Con un tono irónico, ella afirma que es para "distraer, por si alguien se partió la cabeza o si fue el camarero, como para que no lo vean los jefes".

El cumpleaños del desconocido

No hay nada más español que entonar la canción de 'Cumpleaños feliz' en cuanto se apagan las luces de un bar, aunque no tengas idea de lo que ocurre. Dicen que, si un cliente celebra su cumpleaños allí, no solo se une el personal del local, sino también los demás clientes e incluso quienes pasan por la calle.

"No conoces al cumpleañero, nunca lo viste en tu vida, y de repente todo el bar canta feliz cumpleaños. Hasta te encuentras felicitando a Antonio por sus 82 años y deseándole que le salgan bien las analíticas", dice la uruguaya.

Las costumbres de nuestros bares sorprenden a muchos extranjeros / Freepik

El ritual del brindis

La influencer apunta al curioso protocolo que acompaña a los brindis españoles. Explica que aquí no basta con chocar las copas, hay que apoyar el vaso, mirarse a los ojos e incluso decir algunas frases hechas, porque si no lo haces, "quedas descolocado".

Aunque admite que no existe una justificación, señala que en España es casi una norma social que "si no lo haces, no la pones ni en remojo ni al sol ni en alquiler", en referencia a un dicho popular sobre la mala suerte en el amor.

Una sociedad alegre y festiva

Pese a su desconcierto ante estas costumbres, Emiliana Artagaveytia concluye que estos gestos reflejan una característica positiva del carácter español, porque "si hay algo que son los españoles, es felices. Así que para algo servirá".