Sofía, su "amiga" Martina y el novio infiel: el salseo viral que arde más que la pólvora en Melenara

La noche del 31 de agosto estaba llamada a ser de fiesta grande en Gran Canaria. Los fuegos de Melenara, uno de los espectáculos pirotécnicos más esperados del verano, reunieron a decenas de miles de personas en la playa.

Durante casi veinte minutos, el cielo se llenó de colores, música y explosiones que marcaron el cierre de las fiestas. Pero cuando la pólvora se apagó, la verdadera chispa estaba a punto de encenderse en otro lugar: Instagram.

El creador de contenido Ismael Hernández, conocido en redes por su cuenta @ismahernj, subió un reel a las pocas horas que se convirtió en el auténtico protagonista de la velada. Frente a cámara y con tono directo, lanzó un mensaje que dejó a todos con la boca abierta:

“Si te llamas Sofía y estuviste ayer en los fuegos de Melenara en Gran Canaria, que sepas que cuando fuiste a buscar comida con tu amiga Martina (hace el gesto de comillas), tus otras amigas se pusieron a criticarte. Martina se folló a tu novio y le está tirando fichas a tu hermano. De nada”.

En cuestión de horas, la publicación se volvió viral. Lo que debía ser un recuerdo colectivo de luces sobre el mar se transformó en un culebrón público que mantiene a Gran Canaria entera enganchada al móvil, acumulando likes y etiquetas para encontrar a Sofía.

La Sofía que todos buscan

Los comentarios se llenaron de un nombre repetido una y otra vez: Sofía. Nadie sabía quién era, pero todos querían encontrarla. “¡Sofía manifiéstate!”, pedían algunos. Otros dejaban su granito de arena para que el mensaje llegara: “Yo dándole like para que le llegue a la pobre Sofía ❤️”. Incluso hubo quien se lo tomó como una misión popular: “Ayudad a Sofía, debe saber que esas buitres no son sus amigas”.

De pronto, la isla se unió en un juego de detectives, etiquetando a Sofías conocidas, guardando el vídeo “para ver cómo acaba esto” y compartiendo teorías en tiempo real.

Martina, la inesperada enemiga

Si Sofía era la víctima invisible, Martina se convirtió en la antagonista omnipresente. El público digital la señaló como la traidora, la amiga infiel, la que encendía la mecha del drama. Los comentarios iban desde la ironía: “Martina no perdona” o “Quiero conocer a Martina, ¡jefa!”, hasta la condena directa: “Con amigas como tú no hacen falta enemigas”.

En apenas unas horas, Martina pasó de ser un nombre anónimo a un personaje de folclore digital.

La historia, según el vídeo, no solo rozaba la amistad. Involucraba también a un novio infiel y a un hermano en la diana de las insinuaciones. Como resumía un usuario: “Todos hablando de Sofía y Martina. Pero el novio de Sofía telita también, eh?”.

Era un cuadrilátero sentimental perfecto para avivar el morbo.

El público se lo toma como un show

Entre tanto drama, el humor se impuso. “Servicio público de información del Cabildo 😂”, bromeaban unos. “Ahora no puedo dormir sin saber quiénes son esos individuos”, confesaban otros. También hubo quien elevó a Ismael Hernández a héroe popular: “Más gente como este chaval”, “Héroes de hoy en día”.

La mezcla de indignación, risas y memes convirtió el reel en un fenómeno colectivo.

Ahora, todavía muchos siguen preguntándose lo mismo: ¿Dónde está Sofía y qué piensa de todo esto?.

Hasta que aparezca una respuesta, el Archipiélago seguirá atento, porque si algo quedó claro este verano es que en Canarias los fuegos más intensos no siempre estallan en el cielo… a veces lo hacen en Instagram.