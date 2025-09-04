Un turista canario descubre Ambrosías Tirma en una isla perdida de Asia: "Qué me estás contando"

Bright Martins (@0bmartins), un creador de contenido de Canarias que estaba de viaje en una isla perdida del océano Índico, ha descubierto algo increíble en un supermercado. El turista se ha encontrado varias cajas de Ambrosías Tirma en las estanterías de un pequeño establecimiento al que fue a hacer la compra. El canario no daba crédito a ese gran hallazgo.

Muchos productos canarios son difíciles de encontrar fuera de las islas, pero las Ambrosías Tirma no son uno de ellos. Las chocolatinas más famosas del archipiélago se venden en muchas ciudades, como expresaba Martins: "Si me dices que hay chocolatinas Tirma en Madrid, te lo compro; en Francia, te lo puedo comprar...", comenzaba diciendo.

El creador de contenido encontró Ambrosías Tirma en Maldivas, un pequeño país insular situado en el océano Índico, formado por más de 1.000 islas y que es famoso por sus playas paradisíacas, aguas cristalinas y lujosos complejos turísticos sobre el mar. Estas islas se encuentran situadas al suroeste de Sri Lanka e India. Están ubicadas a lo largo del ecuador, extendiéndose en una franja de unos 800 kilómetros de norte a sur.

Nadie sabe cómo habrán llegado las cajas de Tirma a este pequeño rincón del mundo, lo que sí sabemos es la impresión del canario al encontrárselas. Martins creía que le estaban "vacilando" y no daba crédito a la situación. No dudó en comprarlas nada más verlas porque por "50 céntimos por volver a Canarias un par de segundos".

Él mismo se emocionó al leer el anverso del paquete: "Avda. Escaleritas, 104, díselo Tirma", decía Martins con una gran sonrisa. El vídeo acumula casi 90 mil visualizaciones y hasta Ambrosías Tirma ha comentado en la publicación.