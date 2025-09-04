¿Por qué tienes que tirar las pilas al suelo? Este es el truco de los electricistas para saber si las baterías están cargadas

Todos tenemos bolsas llenas de pilas en casa que no sabemos si funcionan o no. Estas baterías, aunque cada vez se usan menos, dan energía a muchos de los aparatos que tenemos en casa, como radios eléctricas o juguetes. Por eso, para saber si estos dispositivos están cargados y operativos para cualquier necesidad, usa este método que explica un electricista de Instalaciones Llorente.

Gracias a este sencillo truco, podrás ahorrar dinero y alargar la vida útil de los dispositivos. El drop test permite comprobar si una pila todavía tiene carga sin necesidad de utilizar ningún aparato medidor.

El método es simple, basta con dejar caer la pila desde la misma altura sobre una superficie dura y observar su comportamiento. "Si al caer tu pila no bota, está cargada. Y si al caer bota, está descargada", explica Llorente.

Por qué funciona este método

La explicación está en la estructura interna de las pilas. Cuando una pila está cargada, sus componentes químicos absorben mejor el impacto y evitan que rebote. En cambio, cuando está descargada, esos mismos componentes se vuelven más rígidos, no amortiguan el golpe y la pila bota con facilidad.

Este truco permite algo muy práctico, no tener que cambiar todas las pilas de un dispositivo a la vez. Como recuerda el electricista, "ahora ya no cambiarás las dos pilas del mando, solo la que esté agotada". Tendrás que quitar las dos y tirarlas al suelo, y la que rebote, tírala.

Las radios y otros aparatos de tu casa usan pilas que se agotan con el tiempo / EFE / BLANCA MILLEZ

Además, el método salva al planeta, ya que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) calcula que cada familia consume de media entre 60 y 80 pilas al año, muchas de ellas sustituidas antes de agotar por completo su carga.

Así podrás reducir residuos electrónicos, porque apenas el 45% de las pilas puestas en el mercado se recogen y reciclan correctamente, por lo que alargar su vida útil es clave.