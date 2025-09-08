Cuando la pizza también es saludable: la receta que arrasa entre los deportistas

¿Quién dijo que comer pizza y cuidarse eran mundos opuestos? Mientras muchos siguen asociando este plato con excesos calóricos y dietas rotas, hay quien ha encontrado la forma de convertirlo en un aliado del bienestar físico. Porque sí, la pizza también puede ser saludable, rica en proteínas y, lo más importante, deliciosa.

Desde sus redes sociales, la nutricionista y dietista Lara Ibarra ha revolucionado los hornos caseros con una propuesta sencilla, rápida y llena de sabor: una pizza proteica hecha con queso cottage, huevos y harina de avena integral. Una combinación que ya se ha convertido en receta de cabecera para quienes buscan cuidarse sin renunciar a nada.

Tres ingredientes, cero culpa

“¿Sabías que con una tarrina de queso cottage, no ricota, puedes preparar una base de pizza saludable, crujiente y proteica?”, pregunta Ibarra en su vídeo viral. La receta es tan fácil como tentadora: se mezclan 200 gramos de queso cottage con dos huevos y 50 gramos de harina de avena integral. Se remueve todo hasta integrar los ingredientes en una masa homogénea.

“Un pequeño toque de sal y ya puedes extender la masa sobre una bandeja de horno con papel vegetal. Le das forma redonda, la horneas a 200 grados durante 20 minutos y tienes una base perfecta para tu pizza saludable”, explica la experta.

Queso cottage / Directo al paladar

Una pizza hecha para cuidar

La clave de esta receta no está solo en su simplicidad, sino en su equilibrio nutricional. A diferencia de las pizzas tradicionales, que suelen estar elaboradas con harinas refinadas y tienen un alto contenido en carbohidratos y grasas, esta versión proteica reduce drásticamente los azúcares y aumenta el aporte de proteínas, algo fundamental para quienes entrenan o buscan mantener una dieta equilibrada.

El queso cottage es bajo en grasa y muy rico en proteínas. Combinado con la harina de avena integral, conseguimos una base que sacia más y aporta energía sostenida, sin picos de glucosa, señala Ibarra.

Versátil, deliciosa y 100 % personalizable

Una vez horneada la base, el resto depende del gusto personal. “Yo le pongo un poquito de tomate, queso rallado que no falte, champiñones, tomatitos cherry y la vuelvo a meter al horno unos siete minutos más”, cuenta Ibarra, mostrando una pizza dorada, jugosa y apetecible. “Es una receta deliciosa que se adapta a cualquier estilo de vida”.

Los toppings pueden variar según tus necesidades: pollo, atún, espinacas, cebolla, rúcula o incluso aguacate. Esta versatilidad convierte la pizza proteica en una opción ideal para almuerzos, cenas o incluso como comida post-entreno.

Beneficios que avala la ciencia

Además de ser fácil y sabrosa, esta receta tiene respaldo científico. Las dietas altas en proteínas ayudan a mantener la masa muscular, controlan el apetito y favorecen la pérdida de grasa. Al sustituir la harina blanca por avena, también se incrementa el contenido en fibra, lo que mejora la digestión y estabiliza los niveles de glucosa en sangre.

“Preparar una pizza proteica es más fácil de lo que parece y puede adaptarse a diferentes gustos y necesidades nutricionales”, subraya Ibarra. Para potenciar aún más los beneficios, recomienda tomarla junto a vegetales frescos o una fuente de vitamina C, como un zumo de naranja o una ensalada con pimiento rojo.

Esta pizza no es solo una receta, sino un símbolo de que se puede comer con placer sin salir del plan nutricional. Deliciosa, rápida y saciante. No necesitas renunciar a tus platos favoritos, solo necesitas aprender a versionarlos con cabeza y buen gusto. Como concluye Lara Ibarra, la salud empieza en el plato, pero no está reñida con el disfrute.