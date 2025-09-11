¿Palpitaciones a mil? La maniobra casera que las frena en 1 minuto

Las palpitaciones aparecen de golpe, notas el corazón disparado y el susto te paraliza. Para algunas taquicardias supraventriculares (TSV) regulares y estables, existe una maniobra sencilla que puede ayudar a frenar el episodio sin medicación: la Valsalva modificada.

No es un “truco mágico” ni sirve para cualquier arritmia, pero, bien hecha y solo si tu médico ya te la ha indicado, puede devolverte el ritmo normal en cuestión de segundos.

¿Qué es?

Es una técnica sencilla que, en algunas personas con taquicardia supraventricular (TSV) regular y estable, puede cortar el episodio sin fármacos. Funciona activando el nervio vago, que frena temporalmente la conducción eléctrica del corazón y puede interrumpir el circuito de la arritmia.

Ojo, realízala solo si un profesional ya te ha confirmado que tus episodios son TSV regulares y te ha enseñado cómo hacerlo.

No todas las taquicardias se manejan igual. Si el pulso es irregular, hay dolor en el pecho, mareo intenso, desmayo, falta de aire o te notas inestable, no la hagas y busca asistencia urgente.

Esta información es orientativa y no sustituye a la valoración médica.

Cómo se hace

Postura inicial (15–30 s de preparación). Siéntate semirreclinado (unos 45°). Ten a mano un reloj. Fase de esfuerzo (15 s). Coge aire y sopla con la boca sellada contra una resistencia durante 15 segundos. Lo ideal es soplar una jeringa de 10 ml hasta mover ligeramente el émbolo (equivale a ~40 mmHg de presión). Si no tienes jeringa, puedes soplar fuerte con la nariz pinzada y la boca cerrada, como “empujar” sin exhalar. Cambio rápido de postura (15 s). Inmediatamente después, túmbate boca arriba y alguien te eleva las piernas a unos 45° durante 15 segundos. Recuperación y espera (hasta 1 minuto). Vuelve a la posición inicial, respira normal y observa si el ritmo se normaliza. Repetición. Si sigues estable y tu médico te lo indicó, puedes repetir hasta 2–3 intentos separados por un minuto.

Por qué esta versión funciona mejor: el esfuerzo inicial cambia presiones dentro del tórax; al soltar y elevar las piernas llega más sangre de golpe al corazón y se produce un reflejo vagal más potente, que aumenta las posibilidades de que la TSV se corte.

Señales de que está funcionando

Sensación de “bajón” súbito de las palpitaciones.

Vuelve un ritmo regular y más lento .

. Puedes notar un eructo o un suspiro profundo al relajarte tras el esfuerzo.

Cuándo no hacerla (contraindicaciones habituales)

Inestabilidad : tensión muy baja, dolor torácico, signos de infarto, falta de aire intensa, desmayo.

: tensión muy baja, dolor torácico, signos de infarto, falta de aire intensa, desmayo. Ritmo no diagnosticado o irregular (p. ej., fibrilación auricular) o taquicardias de QRS ancho .

o (p. ej., fibrilación auricular) o taquicardias de . Estenosis aórtica u otras valvulopatías significativas, carotidopatía conocida, ictus o infarto recientes.

u otras valvulopatías significativas, conocida, o recientes. Glaucoma activo o retinopatía con riesgo de hemorragia ocular.

activo o con riesgo de hemorragia ocular. Embarazo: consultar previamente.

Efectos secundarios posibles pueden ser el mareo breve, sensación de calor, visión borrosa pasajera o náuseas. Si aparecen síntomas intensos o nuevos, detente y pide ayuda médica.

Si tras 2–3 intentos sigues con palpitaciones rápidas, o aparecen síntomas de alarma, acude a valoración médica. En un entorno sanitario pueden usar otros métodos (como medicación específica) según tu caso.