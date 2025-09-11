El “test” de agua con bicarbonato para la acidez: qué es, qué no te dice y qué hacer de verdad

En redes y blogs circula un “experimento casero” para saber si tienes acidez o “poco ácido” en el estómago: bebes un vaso de agua con una pizca de bicarbonato y cronometras el eructo.

Si eructas “rápido”, sería acidez; si tardas más de 3–5 minutos, sería “falta de ácido”. Suena ingenioso… pero no es una prueba diagnóstica fiable ni está recomendada por las guías médicas. Vamos por partes.

¿En qué consiste y por qué se popularizó?

La idea es simple: el bicarbonato reacciona con el ácido del estómago y genera CO₂ (gas), lo que puede provocar un eructo. Algunas páginas recomiendan hacerlo en ayunas con 1/4 de cucharadita de bicarbonato en agua y medir el tiempo hasta eructar. El mecanismo químico es real, pero como “prueba” de salud es orientativa y muy imprecisa.

El problema de fondo

Eructar depende de mil factores : cómo tragas, el aire que entra al beber, si has comido antes, cómo se vacía tu estómago… Nada de eso mide con fiabilidad “tu nivel de ácido”.

: cómo tragas, el aire que entra al beber, si has comido antes, cómo se vacía tu estómago… Nada de eso mide con fiabilidad “tu nivel de ácido”. No hay estudios validados que relacionen “minutos hasta eructar” con diagnóstico de acidez (reflujo/ERGE) o de “bajo ácido”. Por eso no aparece en protocolos clínicos.

Qué sí recomiendan los médicos

Si tienes ardor o regurgitación típicos y no hay “síntomas de alarma” (pérdida de peso, sangrado, anemia, dificultad para tragar), lo habitual es probar 8 semanas con un inhibidor de la bomba de protones (IBP) junto a cambios de estilo de vida. Si no mejoras, o hay señales de alarma, se valora endoscopia y/o estudios de pH. Para sospecha de H. pylori, las pruebas fiables son el test del aliento con urea o el antígeno en heces. Ninguna de estas se sustituye por trucos caseros.

¿Es seguro tomar bicarbonato como antiácido?

El bicarbonato sódico puede aliviar puntualmente el ardor neutralizando ácido, pero no es inocuo: aporta mucho sodio, puede interaccionar con medicamentos y no conviene en ciertas situaciones (hipertensión, insuficiencia cardiaca o renal, embarazo, dietas hiposódicas, niños, etc.). Úsalo sólo de forma ocasional y no como tratamiento crónico sin consejo médico.

Como curiosidad química, sí: bicarbonato + ácido → gas. Como prueba de salud, no. La ausencia de validación y la variabilidad de factores que influyen en el eructo lo hacen inútil para decidir diagnósticos o tratamientos.

Qué hacer si tienes acidez con frecuencia

Señales de alarma → consulta sin demora: dificultad para tragar, sangrado, pérdida de peso, dolor torácico, vómitos persistentes. Cambios prácticos: cenas ligeras y tempranas; no tumbarse en 2–3 horas tras comer; elevar la cabecera de la cama si hay síntomas nocturnos; moderar alcohol, café y comidas muy grasas; cuidar el peso. Farmacia: antiácidos y alginatos para alivio puntual; si los síntomas son regulares, un IBP a corto plazo siguiendo indicación profesional. Si no mejora en 4–8 semanas (o reaparece), consulta: puede necesitarse estudio con pH, endoscopia o descartar H. pylori con pruebas validadas.

El vaso de agua con bicarbonato no “diagnostica” tu acidez. Para eso hay síntomas guía, ensayos terapéuticos y pruebas con evidencia. Si te alivia puntualmente, bien; si lo necesitas a menudo, toca consultar y abordar el problema con método. Así evitas riesgos, ganas tiempo y vas a lo seguro.