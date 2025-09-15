¿Tiene “marcas de agua” ChatGPT? Cómo detectarlas (y cuándo no existen)

Antes de nada, despejemos el mito: el texto que escribe ChatGPT no lleva una marca de agua técnica propia que puedas “leer” después para confirmarlo.

Se han probado clasificadores para estimar si un texto es de IA, pero incluso sus autores advierten que no son fiables por sí solos (aciertan una parte y generan falsos positivos). Por eso, la detección de texto debe tratarse con mucha cautela.

En imágenes generadas con ChatGPT (DALL·E 3), la historia es distinta: se añade información de proveniencia mediante el estándar C2PA (“Content Credentials”), un metadato que viaja con la imagen y que herramientas compatibles pueden leer para verificar de dónde salió.

Eso permite saber si esa imagen concreta fue generada con las herramientas de OpenAI… si el metadato sigue ahí. Ojo: al subir a redes, convertir formatos o hacer capturas de pantalla, ese metadato puede perderse.

Cómo detectar “marcas de agua” en la práctica

Imágenes generadas en ChatGPT (DALL·E 3)

Busca las “Content Credentials” (C2PA). Son metadatos estándar que indican el origen. Las imágenes creadas o editadas con DALL·E 3 en ChatGPT y su API suelen incluir C2PA. Puedes verificarlo con visores compatibles de Content Credentials. Si el metadato está presente y válido , verás que la imagen proviene de ChatGPT/OpenAI. Si falta , no puedes concluir nada: muchas plataformas eliminan metadatos automáticamente.

Ten en cuenta los límites. La C2PA no es infalible: el metadato puede perderse al recortar, convertir o re-guardar; y hay modelos o flujos que no incorporan C2PA. La ausencia de C2PA no prueba que la imagen sea humana.

Clasificadores de imágenes (cuando estén disponibles). Existen clasificadores que predicen si una imagen fue creada por DALL·E 3; funcionan razonablemente con su propio modelo y peor con imágenes de otros generadores o modificadas. Úsalos como señal adicional, nunca única.

Texto supuesto de ChatGPT

No hay marca de agua técnica universal en el texto. No existe un “sello” oculto oficial que puedas extraer del texto de ChatGPT. Los clasificadores para texto son de baja fiabilidad y fáciles de romper con pequeñas ediciones.

Qué sí puedes hacer (enfoque de procedencia):

Pide el archivo fuente o historial de edición (documento, CMS) y revisa fechas/usuarios .

o historial de edición (documento, CMS) y revisa . Cruza fragmentos con buscadores para ver repetición o patrones inusuales.

con buscadores para ver o patrones inusuales. Usa detectores como indicio junto con estilo, consistencia factual, referencias y trazabilidad (quién, cuándo y cómo se creó).

junto con y trazabilidad (quién, cuándo y cómo se creó). Establece políticas editoriales: declaración de uso de IA, revisión humana y registro de versiones.

Vídeo (y otros formatos)

La integración de C2PA también se está extendiendo a vídeo; la lógica será similar a la de imágenes: verificar metadatos de proveniencia cuando existan, con las mismas limitaciones si se pierden por el camino.

Pistas rápidas

Imágenes: verifica C2PA/Content Credentials . Si está presente y es válida → alta confianza en el origen OpenAI. Si falta → no concluyas nada por sí solo.

verifica . Si está presente y es válida → alta confianza en el origen OpenAI. Si falta → no concluyas nada por sí solo. Texto: no hay marca de agua detectable fiable. Usa clasificadores sólo como apoyo; combina con verificación editorial y trazabilidad.

marca de agua detectable fiable. Usa clasificadores sólo como apoyo; combina con verificación editorial y trazabilidad. Recuerda: incluso con watermarking, el marcado puede perderse por transformaciones; el ecosistema (plataformas, editores) debe colaborar para que estas señales sean útiles y legibles de forma consistente.

Por qué esto es así

Los estándares abiertos de proveniencia (C2PA) funcionan bien en imágenes —y, cada vez más, en vídeo— porque los metadatos viajan con el archivo y pueden firmarse.

En cambio, el texto plano no lleva metadatos adjuntos y los intentos de “marcado invisible” chocan con altos errores y se rompen con ediciones mínimas.

Por eso, a día de hoy, lo responsable es verificar procedencia donde hay estándares (imágenes, pronto vídeo) y evitar dictámenes tajantes sobre textos sólo con detectores automáticos.