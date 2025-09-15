Ni Photoshop ni filtros: así funciona la nueva IA que convierte tus fotos en imágenes de estudio profesional

A veces no hace falta rehacerlo todo. Solo basta con cambiar el fondo, ajustar la luz o modificar un pequeño detalle para que una imagen cobre vida. Pero hasta ahora, lograr ese tipo de edición requería conocimientos técnicos, programas complejos y mucho tiempo. Con Nano Banana, la nueva IA de Google, todo eso ha cambiado.

El divulgador sobre Inteligencia Artificial DotCSV lo explica así: “Estamos hablando de Google Nano Banana, un modelo de generación y edición de imágenes que es un éxito total de la multimodalidad en el área visual”. Y lo mejor es que funciona con comandos sencillos, como si se lo pidieras a una persona: “Cámbiame la ropa a un traje elegante”. Y la IA lo hace en segundos y sin deformar nada.

Edición profesional desde una simple fras

Lo que hace diferente a Nano Banana es su precisión fotográfica. A diferencia de otras herramientas como DALL·E o MidJourney, que suelen alterar rasgos, manos o expresiones al realizar cambios, esta IA conserva lo esencial de la imagen: rostro, pose, ropa, estilo.

“Es bastante increíble ver qué tan bien funcionan estas ediciones”, comenta DotCSV mientras muestra cómo cambia el atuendo de una persona sin tocar su expresión ni su postura. “Mira que he probado muchos modelos, pero no deja de sorprenderme la calidad, la velocidad y la precisión a la hora de respetar el input que le hemos pasado”.

Nano Banana está integrada dentro de Gemini, la plataforma de IA de Google. Se puede usar desde el móvil o el ordenador, sin instalar nada, y de forma gratuita con ciertas limitaciones diarias.

Edición en Nano Banana / iWeaver

Su funcionamiento es tan intuitivo que cualquiera puede utilizarla:

Se sube una imagen.

Se escribe una instrucción como “pon un cielo con nubes” o “haz que parezca una foto antigua”.

como “pon un cielo con nubes” o “haz que parezca una foto antigua”. La herramienta interpreta el lenguaje natural, aplica el cambio exacto y mantiene la coherencia del resto.

No hay necesidad de arrastrar capas, aprender Photoshop o usar filtros complejos. Es como tener un editor profesional, pero automático.

Freepik y Magnific: el combo perfecto

DotCSV también ha integrado esta IA dentro de su flujo de trabajo habitual usando la plataforma Freepik, que ofrece una suite completa para IA generativa de imágenes y vídeos. En sus vídeos, explica que combinar Nano Banana con Freepik mejora aún más la calidad de los resultados, gracias a herramientas como Magnific, adquirida recientemente por la plataforma española.

“En este caso, Sandra me pidió que le editara una foto. Le gustaba cómo salía, pero el fondo le parecía soso. A golpe de prompt fuimos pasando por diferentes ediciones, y la imagen final tenía un acabado mucho más profesional”, narra.

Eso sí, también advierte que en ocasiones se puede perder algo de calidad, pero eso se resuelve fácilmente: “Trabajando dentro de Freepik, con la ayuda de Magnific, obtenemos en minutos una calidad brutal que nos permite seguir trabajando con mucha más comodidad”.

¿Para qué puedes usar esta IA?

Las aplicaciones prácticas son muchas y variadas. “Es una tecnología impresionante”, afirma DotCSV.

Restaurar fotos antiguas

Colorear imágenes en blanco y negro

en blanco y negro Modificar objetos de un fotograma

de un fotograma Alterar la ropa, el fondo , la perspectiva o la iluminación

, la perspectiva o la iluminación Crear retratos profesionales o de fantasía

Y lo más importante es que aunque se hagan múltiples ediciones sobre una misma imagen, la IA conserva la coherencia. Nada se desfigura. Lo que no se le pide, no se toca.

¿Y si quiero usarla para mi negocio?

Si bien el acceso para usuarios individuales es gratuito, Google ofrece una API de pago para desarrolladores y empresas que quieran integrar esta tecnología en sus sistemas. El coste actual es de 0,029 dólares por imagen, una tarifa muy competitiva frente a otras soluciones del mercado.

Esto abre nuevas posibilidades para medios, diseñadores, desarrolladores web, fotógrafos o agencias de marketing que deseen automatizar tareas de edición sin perder calidad.

¿Y en qué se diferencia de otras IA?

Mientras modelos como DALL·E y MidJourney buscan crear arte desde cero, muchas veces con un enfoque más creativo o surrealista, Nano Banana se centra en la edición realista y coherente de imágenes. Por eso se la compara más con programas como Photoshop, aunque sin necesidad de conocimientos técnicos.Esa precisión, que antes era exclusiva de editores profesionales, ahora está al alcance de cualquier persona con conexión a internet.

IA generativa para todos: la nueva apuesta de Google

Nano Banana forma parte de la estrategia de Google para democratizar la IA generativa. La empresa ya ha integrado funciones de inteligencia artificial en productos como Gmail, Google Maps y Android 15, alcanzando a más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo.

Gemini, NotebookLM y otras herramientas centradas en la productividad, el diseño y la educación son solo el principio de un cambio de era. Como explica DotCSV: “Nano Banana es el modelo visual que más me ha sorprendido en los últimos meses. Y eso que he probado muchos”.

Ya no hace falta saber de edición, tener un máster en retoque fotográfico ni horas para aprender un programa. Basta con escribir lo que quieres cambiar y Nano Banana se encarga del resto.