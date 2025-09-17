Cuando el olor a infancia ahuyenta mosquitos: el curioso caso de esta colonia

Con la llegada del calor, los zumbidos se multiplican. Terrazas, habitaciones y oficinas de trabajo se llenan de mosquitos dispuestos a arruinarnos la jornada laboral. Y con ellos, también vuelven los remedios caseros, como velas, aceites, vinagre, citronela o incluso la propia colonia Nenuco. Un clásico en los hogares españoles, ya que presenta un aroma ligero, fresco e inconfundible.

No obstante, pese a que la colonia Nenuco forma parte del imaginario de muchas generaciones, pocos saben que ese perfume suave que tanto asociamos con la ternura también puede confundir a los mosquitos. Sí, tal como lo lees, sin pretenderlo los ahuyenta.

¿Qué contiene la colonia Nenuco?

Si revisamos los ingredientes del agua de colonia tradicional, encontramos:

Alcohol desnaturalizado

Aqua

Perfume

Citral

Limoneno

Linalool

Geraniol

La fórmula de la colonia Nenuco incluye aromas cítricos (como el limón) que muchos insectos encuentran desagradables. Además, su alto contenido en alcohol etílico favorece una evaporación intensa, lo que potencia ese efecto de “barrera olfativa” durante unos minutos.

Es importante aclarar que no es un repelente oficial ni debe usarse como tal en zonas donde haya enfermedades como el dengue o el zika, producidas por un virus transmitido por la picadura de mosquitos. Pero en momentos puntuales, puede ayudar a reducir las picaduras si no tienes otra cosa a mano.

No apta para todo ni para todos

Aunque pueda parecer una solución mágica, los expertos insisten en que no debe aplicarse directamente sobre bebés o pieles sensibles, sobre todo por el contenido en alcohol. En estos casos, es preferible usarla solo sobre la ropa, y nunca como sustituto de un repelente autorizado.

¿Y qué dicen los estudios?

A día de hoy, no existen ensayos clínicos específicos sobre el efecto repelente de la colonia Nenuco. Sin embargo, sí se ha demostrado que ciertos aceites esenciales cítricos (como el limoneno o el citronelol) pueden reducir la actividad de los mosquitos.

Y aunque la Nenuco no esté formulada con ese fin, su combinación de olor fresco y volatilidad puede hacer el trabajo durante un rato. Quizás su poder resida también en la costumbre. Muchos aseguran que desde que la usan, las picaduras han disminuido.

En época de altas temperaturas, pocas cosas evocan más infancia y frescura que una nube de colonia Nenuco. Pero cuando cae el sol y los mosquitos acechan, es mejor confiar en lo que fue creado para proteger con métodos efectivos y productos antimosquitos, no solo en lo que huele bonito.