Canarias se adelanta a Vigo: este centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria ya ha empezado a montar el árbol de Navidad

El usuario de X (antes Twitter), Mi playa de Las Canteras, ha observado el andamiaje y el operativo en la puerta de la zona comercial para el montaje de la decoración navideña

Imagen exterior del centro comercial Las Arenas, cerca de la playa de Las Canteras

Imagen exterior del centro comercial Las Arenas, cerca de la playa de Las Canteras / Mi playa de Las Canteras

Luis Miguel Mora

Luis Miguel Mora

La Navidad llega cada vez más pronto. El montaje del decorado y las luces en Vigo o la publicidad de El Corte Inglés, anticipan esta celebración tan querida por muchas personas. Las festividades navideñas han llegado también al centro comercial de Las Arenas con el montaje .

Ya se vende Lotería de Navidad, en algunos supermercados se ve ya el turrón y los jerséis con estampados están a punto de ponerse a la venta. Cuando se cierra la sombrilla de la playa, parece que ya se encienden las luces de Navidad. Las ciudades, las grandes marcas y los centros comerciales adelantan cada vez más esta campaña porque se ha convertido en una de las más importantes del año.

La campaña navideña incentiva el consumo

Encender el decorado semanas antes, lanzar promociones anticipadas y llenar los escaparates de decoración festiva genera expectación y atrae al consumidor, lo que se traduce en más visitas y compras. El adelanto también responde a una estrategia de marketing, porque al prolongar la temporada navideña significa ampliar el tiempo en el que los clientes están dispuestos a gastar, impulsando así el consumo y aumentando las ventas.

La Navidad de Vigo arranca a 31ºC en pleno verano

La Navidad de Vigo arranca a 31ºC en pleno verano

Pedro Fernández

Esto es utilizado por las instituciones públicas para decorar los centros urbanos con el objetivo de traer visitantes. Los políticos ven en la Navidad un motor turístico y económico, ya que el ambiente festivo atrae turistas, llena hoteles y restaurantes, y dinamiza la economía local mucho antes de que llegue diciembre.

Ya es Navidad en Canarias

Con más de 30º en el termómetro, el centro comercial Las Arenas, ubicado al norte de Las Palmas de Gran Canaria, se ha sumado a este adelanto de la Navidad. En el exterior del edificio se observa la estructura metálica del cono que servirá de base para decorarlo por encima con luces y adornos.

La imagen ha sido compartida por el perfil Mi playa de Las Canteras (@lascanteras). Los usuarios que siguen esta cuenta han mostrado su asombro y han reaccionado con humor al montaje del árbol de Navidad en este centro comercial.

De este modo, Gran Canaria es el primer lugar de la isla y casi de España en celebrar la Navidad, antes que El Corte Inglés.

