Este desconocido refrán canario está anunciando un cambio radical en el tiempo: "Cuando el drago florece..."

Los refranes siempre han sido una manera tradicional de contar historias o dar una explicación a un fenómeno natural. Muchas personas, especialmente los adultos, los mantienen en su vocabulario simplemente, porque los han escuchado toda la vida. Este dicho popular canario cobra relevancia en septiembre, ya que seguramente muchos han notado que esto está ocurriendo actualmente con los dragos.

Este tipo de expresiones no solo reflejan la sabiduría popular, sino también las costumbres y valores de la cultura de Canarias. A través de ellos, se transmiten enseñanzas y se preserva el conocimiento de generaciones pasadas. En una conversación cotidiana, estos dichos se usan para enfatizar ideas, resolver conflictos o simplemente añadir un toque de humor y reflexión. Los refranes forman parte del patrimonio cultural español.

Los refranes nacen de la naturaleza

La relación entre refranes y el clima es particularmente estrecha en zonas rurales. Los dichos populares siempre han tenido un papel fundamental en el campo, porque ayudaban a agricultores y pastores a anticipar cosechas, prever heladas o prepararse para la llegada de las lluvias. Por eso, muchas expresiones son manuales de supervivencia ligados a la observación del entorno.

El Coleccionista de Instantes

Antes de que existieran satélites meteorológicos o aplicaciones móviles, la naturaleza era la única referencia para quienes dependían de ella. La floración de ciertas plantas, el comportamiento de los animales o la posición de las estrellas en el cielo eran indicadores de lo que estaba por venir. Así, los refranes se convirtieron en predicciones meteorológicas populares, transmitidas de boca en boca, y todavía hoy conservan parte de su vigencia.

El drago como predictor de lluvias

En el caso del drago, este árbol tan emblemático de Canarias está rodeado de mitos y leyendas. Su aspecto majestuoso y su longevidad han hecho de él un símbolo de identidad insular. El refrán que vincula su floración con la llegada de lluvias nace de la observación: "Se dice que cuando el drago florece se vaticinan lluvias".

Esta floración es poco frecuente, y coincide con cambios en el ciclo climático que suelen traer consigo precipitaciones. Aunque pueda sonar a superstición, el refrán refleja la manera en que los habitantes del Archipiélago se han relacionado históricamente con la naturaleza y con este árbol único en el archipiélago.

Canarias siempre ha estado marcada por la irregularidad de las lluvias y la importancia del agua en un territorio volcánico y árido. Por eso, ha necesitado señales para anticiparse a los cambios del tiempo. Así, la floración del drago se convirtió el aviso natural de que algo diferente podía suceder en el cielo.

Además, el drago no florece todos los años, sino en ciclos irregulares, lo que refuerza su aura de misterio y de árbol mágico. Por eso, aunque hoy contemos con tecnologías modernas para anticipar el tiempo, mirar al drago sigue siendo una manera de saber si tendremos que sacar los paraguas.