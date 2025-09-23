Por qué no debes usar estas botellas de plástico para beber agua

Imagínate una escena cotidiana: rellenas la cantimplora del cole, cierras deprisa y la metes en la mochila.

En la etiqueta pone “BPA-free” y eso tranquiliza… hasta que descubres que muchas botellas sin BPA se fabrican con otros bisfenoles (BPS o BPF) que pueden comportarse de forma parecida al original. Ahí empieza la historia.

Riesgos

Durante años el BPA (bisfenol A) estuvo en biberones y envases. La Unión Europea lo prohibió en biberones en 2011 y, tras revisar miles de estudios, en 2023 la EFSA bajó la ingesta tolerable a 0,2 nanogramos por kilo y día (un listón bajísimo). El mensaje de fondo es claro: queremos muy poca exposición.

¿El problema? Al retirar el BPA, la industria recurrió a primos químicos (BPS/BPF) con actividad hormonal documentada en modelos celulares y animales. Es decir: poner “BPA-free” no garantiza que el material sea inocuo.

Con los disruptores endocrinos hay otro matiz importante: no funcionan como el azúcar o la sal. Pueden actuar a dosis muy bajas y exhibir respuestas no lineales. Tiene sentido: las hormonas del cuerpo trabajan en rangos diminutos, así que pequeñas interferencias ya pueden resultar relevantes, especialmente en la infancia.

Plástico en el agua

Además, el plástico migra más cuando lo calientas, lo rallas o lo lavas con agua muy caliente y detergentes agresivos. Traducido al día a día: microondas, lavavajillas a alta temperatura, dejar la botella al sol o dentro del coche caliente y seguir usándola cuando está arañada aumentan la posibilidad de que compuestos pasen al agua.

¿Qué hacer sin caer en alarmismos? La Academia Americana de Pediatría lo resume bien, y es fácil de aplicar:

Elige materiales inertes para el agua habitual: acero inoxidable o vidrio (con funda de silicona si es para peques). No calientes bebidas en plástico ni metas estos recipientes al lavavajillas a temperaturas altas. Sustituye cualquier botella gastada o rayada. Si no puedes prescindir del plástico, evita los códigos de resina 3 (PVC), 6 (PS) y 7 (“otros”, a menudo policarbonato/bisfenoles); prioriza 1, 2, 4 o 5. Y desconfía del reclamo “BPA-free” si no va acompañado de “bisphenol-free” y ensayos de migración.

En el fondo, no es una cruzada contra todo plástico, sino una gestión inteligente del riesgo: reducir la exposición de los niños a sustancias con actividad endocrina que no necesitamos en su agua. Cambiar una cantimplora por acero o vidrio, evitar calor y desgaste, y renovar a tiempo lo que se estropea son gestos pequeños que suman mucho. Tu hijo no notará la diferencia en el sabor. Su cuerpo, probablemente, sí.