"Liberan un jugo espumoso, claro y aromático": así es como la naturaleza creó su propio champú tropical sin químicos ni envases

En medio de la selva, con el sudor pegado a la piel y la humedad calando hasta los huesos, hay una flor que guarda un secreto. No promete volumen del cabello ni reparación total en cinco lavados, pero lo ha hecho durante siglos: lava, perfuma y cuida sin necesitar nada más.

Ni etiquetas, ni químicos, solo una presión suave sobre sus brácteas y un regalo líquido brota como espuma 100% natural. Se trata de una planta de aspecto tropical, conocida como Zingiber zerumbet, awapuhi o, simplemente, jengibre de champú es un prodigio botánico.

Una flor que esconde espuma

El biólogo botánico canario Guillermo Sicilia-Pasos ha querido compartir este hallazgo con sus seguidores, mostrando cómo esta planta, originaria del sudeste asiático pero naturalizada en muchas zonas tropicales, esconde un champú natural en sus flores.

“No es solo súper bonita y con ese aspecto tan tropical, sino que además produce en sus inflorescencias un líquido para protegerse y atraer a sus polinizadores”.

Ese líquido, de textura viscosa y aroma fresco, se utiliza en Hawái como champú desde hace siglos. Allí fue introducida por los pueblos polinesios, que aprendieron a extraer su savia y usarla no solo para lavar el cabello, sino también para dar masajes y refrescar el cuerpo en baños al aire libre.

Semillas de zingiber / LP/DLP

El champú que no se compra

“Estas estructuras que vemos realmente no son las flores como tal, sino una especie de brácteas o escamas entre las cuales salen las flores blancas”, detalla Sicilia-Pasos, mientras muestra la planta. A lo que añade: "Sus rizomas se pueden usar también como en el jengibre común, pero por lo que he leído es mucho más amargo".

Al presionar las brácteas con suavidad, liberan un jugo espumoso, claro y aromático, que tradicionalmente se ha utilizado como champú y acondicionador. Tiene efecto suavizante, da brillo natural y, según estudios botánicos recientes, contiene zerumbona, un compuesto con propiedades desintoxicantes y protectores celulares para el cuero cabelludo.

“Créeme que me da pena que no puedan olerlo porque es que huele súper bien”, dice el experto, mientras sostiene la flor entre las manos.

Sin sulfatos, sin envases, sin excusas

Este jengibre silvestre, cultivado en muchos jardines botánicos de Canarias y zonas tropicales, no necesita laboratorio ni marca comercial. Lo usan desde hace siglos mujeres hawaianas, recolectando los brotes florales maduros para sus baños en cascadas. También se utilizaba en rituales, como perfume corporal y para condimentar carne en hornos subterráneos.“Podrás ver mil anuncios del champú más maravilloso y natural del mundo, pero este es el champú cien por cien natural. El de verdad”.

En tiempos donde se habla de sostenibilidad, este vegetal demuestra que la cosmética más respetuosa quizás no viene en bote, sino en forma de flor. No lleva parabenos, no contamina el agua, ni acumula residuos y funciona.