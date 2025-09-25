Ni Ryanair ni Volotea: esta es la aerolínea más puntual para viajar a Canarias en 2025

Los pasajeros que se suben a un avión para viajar a Canarias siempre quieren llegar a tiempo a su destino, ya sea para aprovechar al máximo sus vacaciones o para cumplir con sus compromisos de manera puntual. Muchas veces, las aerolíneas no cumplen con los horarios estipulados y acaban retrasando el vuelo, con lo que también se alarga la hora de llegada. Evita situaciones como esta comprando tu billete en la aerolínea más puntual, que además es low-cost, que opera en nuestros aeropuertos, según el reconocido análisis de la prestigiosa firma Cirium.

La puntualidad de los vuelos es un factor crucial para elegir en qué compañía viajar, para garantizar que las vacaciones comiencen sin sobresaltos. El informe de Cirium, publicado en julio de 2025, destaca varias aerolíneas por su fiabilidad operativa, destacando la combinación de puntualidad y el Completion Factor, el indicador que mide el porcentaje de vuelos completados sin cancelación.

El coste de un retraso o cancelación para los pasajeros

Para los pasajeros que viajan a Canarias, un vuelo retrasado o cancelado no solo significa llegar tarde al destino, también puede suponer perder una conexión con otra isla. Según datos de la Comisión Europea, los retrasos aéreos generan pérdidas de hasta 1.400 millones de euros anuales en derechos de compensación y costes adicionales.

La puntualidad también afecta directamente a la operativa de aeropuertos como Gran Canaria, Tenerife Sur o Lanzarote, que gestionan altos volúmenes de tráfico turístico. Cuando una aerolínea acumula retrasos, la congestión se multiplica en tierra. Cuantos más aviones quedan esperando en plataforma, más colas de pasajeros y un mayor gasto de combustible. Por eso, para las compañías aéreas ser reconocidas en los rankings de Cirium es un valor añadido en reputación y confianza.

¿Qué es Cirium?

Cirium es la empresa global líder en análisis de datos de aviación. Sus informes utilizan información de más de 2.000 fuentes, incluidos aeropuertos, aerolíneas y sistemas de seguimiento en tiempo real. Entre sus indicadores clave destaca el Completion Factor, que es fundamental para evitar que una compañía oculte problemas de cancelaciones. No basta con que los vuelos salgan en hora, también deben operar casi todos los que estaban programados.

Las aerolíneas más fiables para viajar a Canarias

En 2024, Iberia Express se consolidó como la aerolínea más puntual en los vuelos que operaban desde o hacia los aeropuertos canarios. La filial de bajo coste de Iberia lideraba los rankings de puntualidad gracias a un Completion Factor del 99,49%. Además, Iberia Express destacó en los despegues, con un 86,72% de efectividad, una cifra especialmente relevante en aeropuertos con alto tráfico como Madrid-Barajas.

Este año la situación ha dado un vuelco, porque Iberia es la mejor aerolínea si quieres viajar a las islas. La aerolínea española es la más fiable que opera en Canarias y la quinta de Europa. Cirium ha calculado un Completion Factor en julio del 98,83 %, lo que indica que prácticamente todos sus vuelos programados se realizaron sin cancelaciones, un dato clave en un mercado donde los retrasos o suspensiones afectan directamente a residentes y turistas.

En cuanto a puntualidad, Iberia logró un 81,58 % en llegadas a tiempo y un 79,77 % en salidas puntuales, cifras que la colocan por encima de la media europea. Además, su Within Block Time, indicador que mide la eficiencia dentro del tiempo asignado para cada operación, fue del 74,16 %, mostrando un buen desempeño en la gestión de los vuelos.

Estas son las tres aerolíneas más fiables para viajar a Canarias / Cirium

Un poco más abajo en la lista también están Vueling y Air Europa, que se mantienen entre las aerolíneas europeas más fiables, aunque con diferencias claras. Vueling registró un 72,49% de puntualidad en llegadas, con más de 22.600 vuelos y un Completion Factor del 98,01%, lo que refleja estabilidad pese a su alto volumen. Air Europa, por su parte, alcanzó un 70,90% de puntualidad en más de 6.100 vuelos, destacando por un Completion Factor del 99,82%, uno de los más altos del ranking.

Estas son las aerolíneas más puntuales de Europa

El ranking europeo de Cirium en julio de 2025 combina puntualidad y Completion Factor, ofreciendo una radiografía clara de las compañías más fiables. Muchas de estas aerolíneas no operan directamente en canarias, pero sí se puede viajar desde alguno de los aeropuertos de la península para llegar a ciudades del continente o del mundo.

Top-10 aerolíneas europeas

Icelandair (81,46% puntualidad, 99,91% Completion Factor, 4.386 vuelos). La aerolínea islandesa lidera con una tasa casi perfecta de vuelos completados. SAS (81,07%, 99,11%, 20.209 vuelos). La compañía escandinava confirma su fiabilidad en el norte de Europa. Turkish Airlines (77,21%, 99,38%, 39.208 vuelos). Pese a su enorme volumen, mantiene buenos índices. Finnair (75,04%, 96,50%, 9.943 vuelos). Opera con cifras sólidas, aunque su Completion Factor es más bajo que la media. Iberia (75,01%, 98,15%, 16.849 vuelos). La única española del top 5, clave para quienes viajan desde Madrid o Barcelona a Canarias. Norwegian (73,70%, 99,23%, 15.084 vuelos). Una de las low cost más puntuales, con rutas frecuentes a las islas. Austrian Airlines (72,76%, 99,99%, 12.113 vuelos). Destaca con el Completion Factor más alto del listado. Vueling (72,49%, 98,01%, 22.616 vuelos). Aunque algo menos puntual, es la low cost española que más vuela a Canarias. Air Europa (70,90%, 99,82%, 6.166 vuelos). Fuerte presencia en conexiones nacionales, incluida Canarias. SunExpress (70,00%, 99,86%, 12.214 vuelos). Una opción fiable para viajeros desde Alemania o Turquía hacia España.

En total, el promedio europeo de puntualidad fue del 74,96% sobre 158.788 vuelos, lo que da contexto a la competitividad del listado.

Aerolíneas más fiables de Europa / Cirium

Las low cost más fiables

Dentro de las compañías de bajo coste, Norwegian, Vueling y SunExpress figuran en el top 10. Norwegian lidera en puntualidad, pero SunExpress ofrece la tasa de Completion Factor más alta, con un 99,86%. Para los canarios y turistas que optan por precios más bajos, estos datos son clave, ya que muchas veces las low-cost no logran mantener niveles de fiabilidad comparables con aerolíneas tradicionales más caras.

Cuando quieras viajar a Canarias o partir hacia algún destino que te guste, ya sabes de qué aerolínea fiarte para llegar puntual al paraíso.