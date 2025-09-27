Ni paracetamol ni ibuprofeno: este es el famoso truco viral para aliviar migrañas
Este sencillo gesto activa una respuesta cerebral que puede reducir el dolor y el estrés
No todas las soluciones vienen en píldoras ni llevan receta. A veces, lo que alivia un dolor profundo no es un comprimido, sino un gesto antiguo y casi ritual. Sentarse, llenar un balde de agua caliente, descalzarse y sumergir los pies. Como si el cuerpo entero, al sentir el calor desde abajo, pudiera liberar la tensión que lleva acumulada arriba, en ese lugar donde habitan las migrañas.
El vídeo del divulgador Miguel Assal lo ha dejado claro: “¿Te duele la cabeza? ¿Sufres de migraña? Y venga paracetamol, y venga ibuprofeno, pero abre el agua caliente, llena un balde y mete tus pies”. Detrás del gesto hay ciencia y detrás de esa ciencia, una invitación a reconectar con lo más simple para aliviar lo más complejo.
El poder oculto de los pies calientes
Según Assal, este truco funciona por un principio conocido como vasodilatación periférica: “El calor dilata los vasos sanguíneos de tus pies y aleja la sangre de la cabeza hacia las extremidades. Y es cuando se produce la magia”. Esa redistribución del flujo sanguíneo reduce la presión en los vasos craneales, que suelen estar dilatados durante una migraña, provocando el dolor pulsátil que muchos conocen demasiado bien.
Además, meter los pies en agua caliente no solo tiene un efecto fisiológico, sino también nervioso porque envía señales de calma al cuerpo a través del sistema nervioso autónomo, ayudando a reducir el estrés y la tensión muscular. El dolor no desaparece por arte de magia, pero sí puede aliviarse, desinflarse, encontrar un espacio de tregua.
No es magia: neurofisiología
En el caso de una migraña, la disfunción originada en el tronco encefálico se extiende a otras áreas cerebrales donde se procesa el dolor y se sobrecarga. El calor en los pies, al enviar nuevas señales desde otro punto del cuerpo, puede interrumpir ese bucle doloroso. La mente cambia de foco y el cuerpo respira. Como dice Assal: “Bien aplicado, este truco te ayudará a relajarte y a reducir el estrés”.
Consejos complementarios para aliviar migrañas
Los expertos, como los de Mayo Clinic, recomiendan varios hábitos que pueden reforzar este tipo de alivio, ya que las migrañas son capaces de generar un dolor real como el de las lesiones. No obstante, con una serie de hábitos saludables y remedios sencillos se puede evitar su aparición.
- Descansar en entornos tranquilos y oscuros: la luz y el ruido agravan las crisis.
- Aplicar compresas frías o calientes en la cabeza y el cuello.
- Tomar bebidas con cafeína en pequeñas dosis, pero con precaución.
- Dormir con regularidad, sin grandes siestas porque si son de más de 20 o 30 minutos pueden interferir con el sueño nocturno. Asimismo, se recomienda no tener excesos de uso de pantalla.
- Evitar alimentos desencadenantes como el queso curado, el chocolate o el alcohol, comer aproximadamente a la misma hora todos los días sin ayunos porque aumentan el riesgo de tener migrañas.
- Hacer ejercicio moderado: al practicar ejercicio el cuerpo liberta sustancias químicas que bloquean las señales de dolor enviadas al cerebro, contribuyen a reducir la ansiedad y depresión.
