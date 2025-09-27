Ni paracetamol ni ibuprofeno: este es el famoso truco viral para aliviar migrañas

No todas las soluciones vienen en píldoras ni llevan receta. A veces, lo que alivia un dolor profundo no es un comprimido, sino un gesto antiguo y casi ritual. Sentarse, llenar un balde de agua caliente, descalzarse y sumergir los pies. Como si el cuerpo entero, al sentir el calor desde abajo, pudiera liberar la tensión que lleva acumulada arriba, en ese lugar donde habitan las migrañas.

El vídeo del divulgador Miguel Assal lo ha dejado claro: “¿Te duele la cabeza? ¿Sufres de migraña? Y venga paracetamol, y venga ibuprofeno, pero abre el agua caliente, llena un balde y mete tus pies”. Detrás del gesto hay ciencia y detrás de esa ciencia, una invitación a reconectar con lo más simple para aliviar lo más complejo.

El poder oculto de los pies calientes

Según Assal, este truco funciona por un principio conocido como vasodilatación periférica: “El calor dilata los vasos sanguíneos de tus pies y aleja la sangre de la cabeza hacia las extremidades. Y es cuando se produce la magia”. Esa redistribución del flujo sanguíneo reduce la presión en los vasos craneales, que suelen estar dilatados durante una migraña, provocando el dolor pulsátil que muchos conocen demasiado bien.

Además, meter los pies en agua caliente no solo tiene un efecto fisiológico, sino también nervioso porque envía señales de calma al cuerpo a través del sistema nervioso autónomo, ayudando a reducir el estrés y la tensión muscular. El dolor no desaparece por arte de magia, pero sí puede aliviarse, desinflarse, encontrar un espacio de tregua.

Beneficios de remojar la piel / LP/DLP

No es magia: neurofisiología

En el caso de una migraña, la disfunción originada en el tronco encefálico se extiende a otras áreas cerebrales donde se procesa el dolor y se sobrecarga. El calor en los pies, al enviar nuevas señales desde otro punto del cuerpo, puede interrumpir ese bucle doloroso. La mente cambia de foco y el cuerpo respira. Como dice Assal: “Bien aplicado, este truco te ayudará a relajarte y a reducir el estrés”.

Consejos complementarios para aliviar migrañas

Los expertos, como los de Mayo Clinic, recomiendan varios hábitos que pueden reforzar este tipo de alivio, ya que las migrañas son capaces de generar un dolor real como el de las lesiones. No obstante, con una serie de hábitos saludables y remedios sencillos se puede evitar su aparición.