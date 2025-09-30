El truco de BaiJavier para conseguir apartamentos turísticos más baratos: fíjate en este detalle cuando vayas a reservar

Los apartamentos turísticos se han convertido en una alternativa para los turistas. Cada vez más personas los eligen por encima de los hoteles, que son más estrictos, más pequeños y, a menudo, más caros. Los pisos disponibles en plataformas como Airbnb, Booking o Trivago, tienen precios más competitivos y suelen estar ubicados en el centro de las ciudades, lo que permite aprovechar al máximo las posibilidades del destino. Ahora, para que te cueste más barato, BaiJavier tiene un truco para conseguir el mejor precio cuando vayas a reservar.

Los turistas siempre buscan opciones económicas y flexibles para alojarse durante sus vacaciones. Los apartamentos turísticos ofrecen todo esto, porque son más grandes, baratos y céntricos que muchos hoteles tradicionales. La comodidad de disponer de una cocina, la privacidad de un espacio propio y la posibilidad de tener varias habitaciones hacen que esta opción gane terreno año tras año.

Cada vez más turistas eligen los apartamentos turísticos

Según datos de Exceltur, los apartamentos turísticos en España representan ya más del 30% de la oferta de alojamiento en las principales ciudades y zonas turísticas, con un crecimiento sostenido impulsado por el aumento de las plataformas digitales y la rentabilidad para los propietarios. Además, la tendencia es clara, los viajeros valoran cada vez más la libertad que ofrecen estas estancias frente a las limitaciones de un hotel o un hostal.

Entre los principales beneficios que destacan los usuarios se encuentran el precio, especialmente en estancias largas; la mayor superficie disponible, lo que permite viajar en familia o con amigos; y la posibilidad de vivir una experiencia más cercana al día a día del vecindario.

Instala esta extensión de Google para pagar menos

El creador de contenido BaiJavier ha compartido en TikTok un truco que promete revolucionar la forma de reservar alojamientos turísticos y, sobre todo, ahorrar dinero. El consejo se centra en escapar de las plataformas de reserva habituales, como Booking o Airbnb, que siempre se llevan una comisión por promocionar estos alojamientos.

Primero, debes instalar una extensión gratuita llamada Directo en el navegador que uses gratuitamente. Una vez descargada, el usuario debe activarla y puede realizar la búsqueda habitual en los portales turísticos, introduciendo fechas y destino. Si aparece un icono amarillo con una 'T' al lado del alojamiento seleccionado, significa que existe una web del propietario y que la reserva directa es más barata.

Adiós a las comisiones

Según explica el experto, al reservar por estas plataformas, el viajero paga el precio con la comisión incluida, que en algunos casos puede alcanzar hasta el 20 % del coste final. Al contactar directamente con el propietario gracias a esta extensión, esa comisión desaparece, permitiendo pagar menos por exactamente el mismo apartamento.

@viajayganavida

De esta manera, los viajeros pueden seguir usando las grandes plataformas para comparar opciones y valorar la calidad de los alojamientos, pero pagando la reserva directamente con el anfitrión. Este movimiento convierte lo que parecía una búsqueda rutinaria en una oportunidad de ahorro considerable, especialmente en destinos turísticos donde los precios de alojamiento se han disparado en los últimos años.