Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 4 al 10 de octubre, signo a signo

Del 4 al 10 de octubre de 2025, la posición de los astros promete una semana llena de revelaciones y decisiones importantes. El evento clave es la primera Luna Llena del otoño, una superluna en Aries que nos impulsa a actuar, tomar la iniciativa y liderar con valentía. Además, el 6 de octubre, Mercurio entra en Escorpio, favoreciendo a los signos de agua -Cáncer, Escorpio y Piscis- especialmente en temas de comunicación, entrevistas de trabajo y exámenes.

Tu fuerza interior se potencia gracias a esta superluna. Es hora de soñar en grande y derribar barreras que antes parecían inamovibles. Las oportunidades están más cerca de lo que crees, sobre todo en el ámbito profesional.

Con el planeta Marte en tu signo tienes mucha iniciativa y vas a lograr éxitos que te gustará disfrutar. Vas a decir adiós a las dudas que han estado retrasándote profesionalmente, y ahora es un buen momento para reinvindicarte y conseguir que te valoren como mereces. Evita riesgos innecesarios en el amor porque acabarás haciendo daño a terceros.

Con los buenos aspectos del planeta Marte, tienes una fuerza increíble para avanzar con decisión y no rendirte. En cuanto te pongas en marcha empezarás a recibir apoyos con los que no contabas que te ayudarán a situarte donde quieres. Tus relaciones van a ser maravillosas e intensas, sobre todo si no te echas para atrás en el terreno emocional, cuyas profundidades a veces tanto te perturban.

La energía lunar te anima a tomar decisiones y a hacer cambios que van a favorecer mucho tu vida. Escucha los consejos y muéstrate abierto a las sugerencias de los que te quieren porque pueden aportarte puntos de vista muy útiles. Vienen oportunidades profesionales. No te conformes con poco cuando puedes ir a por más. Recuerda que, sin temor a perder, ganarás.

La superluna brilla sobre ti y te sientes más fuerte que nunca. Es tu momento de tomar decisiones clave y avanzar en aquello que te apasiona. Eso sí, no te precipites. El amor puede dar un giro apasionado. Días mágicos: 6 y 7 de octubre.

Aunque puedes sentirte algo agotado, esta semana es perfecta para hacer limpieza emocional. Escucha a tu cuerpo y dedica tiempo a ti. Define bien tus objetivos antes de implicarte en algo nuevo. Días mágicos: 8 y 9 de octubre.

Venus sigue en tu signo, regalándote un aura magnética y muchas oportunidades en el amor. Aprovecha esta energía para soltar cargas innecesarias y transformar tu rutina. Delega y cuida tu salud emocional.

Semana ideal para introducir cambios y avanzar en tus metas. Tu don de comunicación te abrirá puertas y fortalecerá vínculos. Aprovecha los contactos: podrías recibir una propuesta que esperabas. Día mágico: 10 de octubre.

Estás fuerte, motivado y con una gran intuición. Organiza tus finanzas y no temas invertir en lo que te hace feliz. Los días 4 y 5, la Luna en tu signo eleva tu sensibilidad y tu conexión con los demás. Amor y amistad se mezclan con armonía.

El ingreso de Mercurio en tu signo te ayuda a resolver conflictos y a ver con claridad lo que necesitas dejar atrás. Marte también te respalda con fuerza y decisión. Semana clave para cerrar ciclos y adoptar hábitos más saludables.

La energía de la superluna activa tu creatividad y te impulsa a disfrutar más del presente. Puedes enfrentarte a desafíos, pero también sabrás cómo superarlos con ingenio. Promesas pasadas podrían empezar a cumplirse.

Con Júpiter dándote su respaldo, lo imposible puede volverse realidad. La superluna te impulsa a abrirte al mundo y confiar más en tu instinto. Asume riesgos bien medidos y lánzate a por lo que deseas.