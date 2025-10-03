Astrología
Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 4 al 10 de octubre, signo a signo
La superluna en Aries y la entrada de Mercurio en Escorpio marcan una semana intensa de cambios y decisiones clave
Del 4 al 10 de octubre de 2025, la posición de los astros promete una semana llena de revelaciones y decisiones importantes. El evento clave es la primera Luna Llena del otoño, una superluna en Aries que nos impulsa a actuar, tomar la iniciativa y liderar con valentía. Además, el 6 de octubre, Mercurio entra en Escorpio, favoreciendo a los signos de agua -Cáncer, Escorpio y Piscis- especialmente en temas de comunicación, entrevistas de trabajo y exámenes.
Leo
Tu fuerza interior se potencia gracias a esta superluna. Es hora de soñar en grande y derribar barreras que antes parecían inamovibles. Las oportunidades están más cerca de lo que crees, sobre todo en el ámbito profesional.
Libra
Con el planeta Marte en tu signo tienes mucha iniciativa y vas a lograr éxitos que te gustará disfrutar. Vas a decir adiós a las dudas que han estado retrasándote profesionalmente, y ahora es un buen momento para reinvindicarte y conseguir que te valoren como mereces. Evita riesgos innecesarios en el amor porque acabarás haciendo daño a terceros.
Acuario
Con los buenos aspectos del planeta Marte, tienes una fuerza increíble para avanzar con decisión y no rendirte. En cuanto te pongas en marcha empezarás a recibir apoyos con los que no contabas que te ayudarán a situarte donde quieres. Tus relaciones van a ser maravillosas e intensas, sobre todo si no te echas para atrás en el terreno emocional, cuyas profundidades a veces tanto te perturban.
Capricornio
La energía lunar te anima a tomar decisiones y a hacer cambios que van a favorecer mucho tu vida. Escucha los consejos y muéstrate abierto a las sugerencias de los que te quieren porque pueden aportarte puntos de vista muy útiles. Vienen oportunidades profesionales. No te conformes con poco cuando puedes ir a por más. Recuerda que, sin temor a perder, ganarás.
Aries
La superluna brilla sobre ti y te sientes más fuerte que nunca. Es tu momento de tomar decisiones clave y avanzar en aquello que te apasiona. Eso sí, no te precipites. El amor puede dar un giro apasionado. Días mágicos: 6 y 7 de octubre.
Tauro
Aunque puedes sentirte algo agotado, esta semana es perfecta para hacer limpieza emocional. Escucha a tu cuerpo y dedica tiempo a ti. Define bien tus objetivos antes de implicarte en algo nuevo. Días mágicos: 8 y 9 de octubre.
Virgo
Venus sigue en tu signo, regalándote un aura magnética y muchas oportunidades en el amor. Aprovecha esta energía para soltar cargas innecesarias y transformar tu rutina. Delega y cuida tu salud emocional.
Géminis
Semana ideal para introducir cambios y avanzar en tus metas. Tu don de comunicación te abrirá puertas y fortalecerá vínculos. Aprovecha los contactos: podrías recibir una propuesta que esperabas. Día mágico: 10 de octubre.
Piscis
Estás fuerte, motivado y con una gran intuición. Organiza tus finanzas y no temas invertir en lo que te hace feliz. Los días 4 y 5, la Luna en tu signo eleva tu sensibilidad y tu conexión con los demás. Amor y amistad se mezclan con armonía.
Escorpio
El ingreso de Mercurio en tu signo te ayuda a resolver conflictos y a ver con claridad lo que necesitas dejar atrás. Marte también te respalda con fuerza y decisión. Semana clave para cerrar ciclos y adoptar hábitos más saludables.
Sagitario
La energía de la superluna activa tu creatividad y te impulsa a disfrutar más del presente. Puedes enfrentarte a desafíos, pero también sabrás cómo superarlos con ingenio. Promesas pasadas podrían empezar a cumplirse.
Cáncer
Con Júpiter dándote su respaldo, lo imposible puede volverse realidad. La superluna te impulsa a abrirte al mundo y confiar más en tu instinto. Asume riesgos bien medidos y lánzate a por lo que deseas.
Todos los signos en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Aries en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Tauro en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Géminis en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Cáncer en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Leo en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Virgo en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Libra en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Escorpio en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Sagitario en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Capricornio en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Acuario en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Piscis en 2025
- Rafael, el grancanario que resistió 14 horas en el mar en un caso que recuerda al de Layonel Ramírez
- El 'Greetingman' se instala en la plaza de Canarias: símbolo de paz y agradecimiento en el Puerto de Las Palmas
- Canarias crea un 'grupo especial' de funcionarios para combatir el fraude y las malas praxis
- Canarias y Andalucía, ahora más conectadas
- La batalla de Layonel Ramírez: más de 60 horas agarrado a su moto acuática para sobrevivir
- Un ladrón atraca con pistolas falsas y cuchillos a vecinos, taxistas y restaurantes en Gran Canaria: «¡Dame el dinero!»
- Luis García sobre 'Recobita': 'No costó un millón y tiene que exigirse...no sé cuándo nos aportará en la UD Las Palmas
- ¿Qué hacer este fin de semana? Arucas celebra el Cangrejo Fest y Valleseco ofrece manzanas