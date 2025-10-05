Lo que sucede cuando descubres para qué sirve la punta del paraguas

Otoño llega sin pedir permiso, con su cielo encapotado, sus tardes más cortas y esas lluvias repentinas que nos obligan a correr en busca de un refugio o abrir, con cierta torpeza, el paraguas arrugado del bolso.

Porque sí, el paraguas vuelve a ser el compañero perfecto de estación. Aparece en nuestras vidas sin alarde, pero siempre justo a tiempo. Y aunque su mecanismo parece tan sencillo como abrir y cerrar, cada pieza de su estructura cumple una función muy concreta. Incluso esa parte que pocos conocen por su nombre: la contera.

Muchos no sabrían decir cómo se llama esa punta metálica que toca el suelo, la que primero se moja o tropieza. Sin ella, el paraguas perdería parte de su sentido.

Una palabra poco usada, pero esencial

Aunque lo habitual es hablar del “pico” o la “punta” del paraguas, su nombre correcto es contera. Así lo recoge el Diccionario de la Lengua Española: “pieza que se pone en el extremo opuesto al puño de objetos como un bastón, un paraguas, una sombrilla o una espada”. Es decir, la parte inferior del paraguas, generalmente metálica, que está en contacto directo con el suelo.

Y al igual que ocurre con el herrete la pieza final de los cordones, es un componente invisible para muchos, pero imprescindible para todos. Aunque suele estar hecha de metal, también puede fabricarse con acero, goma, latón o PVC reforzado.

Refuerzo y anclaje

Más allá del nombre, lo importante es lo que hace. La contera actúa como refuerzo estructural del paraguas, anclando las varillas internas y aportando estabilidad. Es, en cierto modo, el cimiento que sostiene la tensión de todo el conjunto. Gracias a ella, la tela del paraguas se mantiene bien estirada, incluso cuando sopla el viento con fuerza o cuando el uso continuado pone a prueba su resistencia.

Sin esta pieza, el paraguas se deformaría con facilidad y perdería gran parte de su funcionalidad impermeable.

Un hombre bajo un paraguas. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

También sirve para apoyarse

A nivel práctico, la contera permite apoyar el paraguas como si fuera un bastón. Su forma puntiaguda añade un tercer punto de estabilidad, muy útil en suelos mojados o resbaladizos. No son pocos los que, al esperar el autobús o al detenerse un momento, apoyan el paraguas con naturalidad, sin saber que esa pieza metálica está diseñada para ello.

Eso sí, por su forma afilada también es importante extremar precauciones, sobre todo en espacios concurridos, transporte público o zonas con niños.

Revisa su estado: también se desgasta

Como todo objeto sometido al clima, el paraguas también envejece. El roce, la humedad, los golpes contra el suelo o las aceras terminan por desgastar la contera. Si esta pieza pierde firmeza o se deforma, la estabilidad del paraguas queda comprometida.

Aunque algunos paraguas parecen eternos, lo cierto es que tienen una vida útil estimada de entre uno y tres años, según la calidad del material y el uso que se les dé. Las varillas se aflojan, la tela pierde impermeabilidad y su estructura se vuelve cada vez más frágil.