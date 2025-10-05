Los sobres de ketchup llevan un mensaje oculto: si no lo sabes, no sabrá igual

El ketchup ha demostrado ser un producto lleno de innovaciones, estas van desde la elaboración de un producto más saludable hasta envases más sostenibles. Este demandado producto ayuda a mejorar las experiencias gastronómicas.

El Parlamento Europeo ha aprobado una nueva regulación que afectará a este producto y a sus similares. A partir de 2030 se dejarán de producir estas salsas en sobres, además de otros productos que utilicen un estilo parecido de packaging con el fin de reducir la cantidad de plásticos y envases que se utilizan a diario.

Los sobres de Ketchup desaparecerán por orden de la UE / ED

Esta nueva normativa obliga a los supermercados, hoteles y restaurantes a dejar de utilizar estos envases en sus establecimientos.

El secreto mejor guardado del ketchup

El ketchup en bolsas tiene en cada uno de sus paquetes un mensaje oculto que quizás no conocías, probablemente porque uno no se entretiene mirando los sobres de las salsas cuando las va a consumir.

Este producto es un alimento ácido, ya que contiene ácido málico y cítrico que pueden provocar acidez y pirosis. Por lo tanto, no es apto para personas con problemas estomacales.

El secreto del ketchup se oculta en el lugar donde indica su apertura (esquina derecha), que contiene un número que señala la cantidad de acidez del ketchup o el grado de picante.

Cuando abres el sobre de ketchup y lo aplicas se puede apreciar como el color varía y eso se debe al ácido que lleva el producto.

¿Cómo hacer ketchup casero?

Es recomendable no consumir este tipo de productos, pero cuando estés en casa y te apetezca puedes optar por prepararlo y así asegurarte que los ingredientes que llevan son de calidad.

1 kg de tomates maduros

1 cebolla

1 pimiento verde

1 diente de ajo

50 GR de azúcar moreno

70 ml de vinagre blanco

Una pizca de sal fina

Una pizca de pimentón dulce, mostaza en polvo y canela molida

Añades todos los ingredientes a una olla grande y lo cueces unos 40 minutos hasta que quede todo bien cocinado. Tras esto lo tritura y mientras le añades azúcar y el vinagre hasta que quede espeso. Por último, lo racionas y los dejas enfriar hasta que vayas a consumirlo.