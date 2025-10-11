Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 11 al 18 de octubre, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 11 al 18 de octubre de 2025, según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, los signos de aire —Géminis, Libra y Acuario— estarán especialmente favorecidos gracias al ingreso del planeta Venus en Libra, que potencia la atracción, la armonía y la capacidad de seducción. Además, el día 13, el Cuarto Menguante de la Luna en Cáncer nos hará más sensibles y receptivos, ayudándonos a cerrar ciclos familiares y emocionales que nos frenan. Una semana ideal para sanar, dejar atrás lo que pesa y abrirse a nuevas conexiones afectivas... Todo esto se puede seguir en su canal de Youtube.

Tras una etapa de bloqueos, todo empieza a fluir a tu favor. Vuelves a sentirte tú, auténtico, libre y con las ideas claras. Te conviene descansar y cuidar tu mente para no saturarte. Los días 16 y 17, con la Luna en tu signo, pide un deseo, porque el universo estará dispuesto a concedértelo.

Tu sensibilidad está a flor de piel y podrías sentirte más vulnerable, pero también más conectado contigo mismo. Es tiempo de liberar cargas emocionales y personas que ya no te aportan bienestar. El desapego te costará, pero será sanador. Rodéate de quienes te quieren y te harán ver lo mucho que vales.

Con la energía del Cuarto Menguante, los obstáculos que te separaban de tus metas desaparecen. Se abre ante ti un camino nuevo que te permitirá alejarte de miedos y ansiedades. Es momento de poner orden en tu economía y priorizar tus objetivos. El 11 es tu día mágico, perfecto para tomar decisiones que te impulsen hacia adelante.

Los temas familiares o emocionales te tienen algo inquieto, pero el Cuarto Menguante te invita a soltar tensiones y buscar tu paz interior. Alejarte de los conflictos y cambiar de entorno te hará bien. Aunque las cosas avancen despacio, notarás que se mueven hacia un nuevo y esperanzador rumbo.

Con Marte y Mercurio en tu signo, tu magnetismo está en su punto más alto. Estás decidido, apasionado y con una claridad mental que te permitirá lograr todo lo que te propongas. Tu vida social se activa y podrías vivir un encuentro que te sorprenda gratamente. Semana ideal para disfrutar sin miedo.

Es el momento de confiar en ti y tomar decisiones que habías postergado. Las circunstancias te favorecen, y podrías recibir una segunda oportunidad en el amor o recuperar un vínculo importante. Tu seguridad personal se refuerza y sabrás lo que te conviene hacer en cada paso.

Con Marte frente a tu signo, podrías actuar con impulsividad, pero lo mejor será tomarte las cosas con calma. No fuerces los nuevos comienzos; dedica esta semana a descansar, soltar y reorganizar tu energía. Lo que parece un freno es, en realidad, una pausa necesaria para redirigir tu camino.

¡Felicidades! El Sol brilla en tu signo y desde el día 13 también Venus te acompaña, llenándote de carisma y encanto. Te atreverás con todo porque sabes que es tu momento estelar. Aprovecha para salir, relacionarte y disfrutar de aquello que más te gusta. Estás en modo protagonista, y todos lo notan.

Has pasado por momentos inciertos, pero el Cuarto Menguante despeja tu horizonte y te abre puertas que te harán feliz. Los viajes o los desplazamientos pueden traerte noticias positivas o incluso un reencuentro inesperado. La Luna en tu signo los días 14 y 15 te protege y puede resolver un tema que te preocupa desde hace tiempo.

Semana vibrante y optimista. Tus proyectos comienzan a materializarse y algo que veías lejano puede hacerse realidad. No temas arriesgar, porque el viento sopla a tu favor. La familia será un gran apoyo, y el buen humor será tu mejor arma para disfrutar de los días que llegan.

El Cuarto Menguante en tu signo te fortalece y te anima a cerrar capítulos del pasado para renacer con ilusiones renovadas. Olvídate de la tristeza, porque el futuro te sonríe. Tu empatía y ternura favorecerán los encuentros personales, y podrías conocer a alguien muy especial. El 12 y 13 son tus días mágicos para el amor y la reconciliación.

Has vivido situaciones que te han arrebatado la sonrisa, pero pronto volverás a ser tú: el guerrero, el valiente, el que todo lo puede. Son días propicios para abrirte a los demás y resolver asuntos que te impiden avanzar. Eso sí, evita los excesos que puedan pasarte factura. Necesitas desconectar y permitirte pequeños placeres que te devuelvan la alegría.