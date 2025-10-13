El truco de una frutera para evitar que los plátanos no se pongan negros: usa este utensilio que tienes en la cocina

Los plátanos de Canarias están muy ricos, son un alimento saludable, y los nutricionistas recomiendan introducirlos en cualquier dieta. Este alimento tiene un alto valor nutricional y se encuentra presente en la mayoría de las despensas. Sin embargo, su calidad puede verse afectada si se ponen muy maduros, porque podría alterar su sabor y textura. Para que no te ocurra esto, una frutera ha compartido su truco para evitar que los plátanos se pongan negros.

Mantener los plátanos en buen estado durante varios días es un verdadero reto, especialmente en zonas cálidas como Canarias, donde es un producto de consumo diario.

Corta el tallo y envuélvelo en papel de plata

El truco de la frutera de Frutas Florez es tan simple como efectivo para evitar que los plátanos se pongan negros antes de tiempo. Solo tienes que cortar el tallo y cubrirlo con papel de aluminio. Aunque parezca una tontería, el consejo se basa en un principio químico.

Los plátanos emiten un gas natural llamado etileno, responsable de acelerar el proceso de maduración no solo de los propios plátanos, sino también de otras frutas cercanas. Este gas se concentra especialmente en la zona del tallo, y al cubrirlo con papel de aluminio se consigue retener su liberación, ralentizando así la maduración y prolongando su vida útil.

Los expertos en conservación de frutas confirman la eficacia de este truco, porque el etileno es el enemigo de la frescura. Si se logra aislar, se conservarán los plátanos firmes y amarillos durante más tiempo. Además, recomiendan separar los plátanos del racimo si no se van a consumir en pocos días, ya que al hacerlo también se reduce la exposición al gas.

El papel de plata sirve para mucho más

El uso de papel de aluminio no es nuevo, pero su aplicación en los plátanos ha ganado popularidad en los últimos años gracias a su simplicidad. Según los especialistas, este método puede duplicar el tiempo de conservación, especialmente si se combinan otros hábitos como guardarlos en un lugar fresco y ventilado, lejos de la luz directa y de frutas como las manzanas o los tomates, que también desprenden etileno.

Los fruteros y agricultores destacan que conservar correctamente la fruta no solo evita el desperdicio alimentario, sino que ayuda a mantener la calidad y el sabor característicos del plátano canario. Con un trozo de papel de aluminio y un pequeño corte en el tallo, los consumidores pueden disfrutar de plátanos perfectos durante más días.