Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 18 al 24 de octubre, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 18 al 24 de octubre de 2025, según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, la Luna Nueva en Libra del día 21 nos invita a hacer borrón y cuenta nueva, impulsándonos a abrirnos a los cambios y a nuevos proyectos. Además, el día 23, con la entrada del Sol en Escorpio, la pasión y la intensidad presidirán nuestra vida, marcando el inicio de una etapa de fuertes emociones y transformaciones personales.

Con Venus en Libra, los signos de aire —Géminis, Libra y Acuario— estarán especialmente favorecidos, irradiando encanto, armonía y un poder de seducción muy especial.

Una semana perfecta para renacer, dejar atrás lo viejo y apostar por lo que realmente nos apasiona... Todo esto se puede seguir en su canal de YouTube.

Felicidades. El Sol ingresa en tu signo el día 23 y, con los planetas Mercurio y Marte también en tu signo, tu mente está brillante, tu energía, al máximo y tu intuición te guía directo al triunfo. Vas a tener cero tolerancia para lo que ya no suma en tu vida. Es tu momento. El 22 y 23 la Luna en tu signo te hace mágico y todo lo que sueñes puede comenzar a tomar forma.

La energía cósmica se alinea a tu favor y es una buena semana para planear, avanzar y apostar fuerte porque la suerte te sonríe. No te detengas ahora porque lo que soñaste te está esperando. Este novilunio puede traer gente nueva a tu vida, con mentalidad abierta y viajera, que conectará de maravilla contigo. El 24 la Luna en tu signo puede concederte un deseo. Pídeselo.

Estás entre los favoritos del Cosmos esta semana y puedes lograr lo que te propongas, sobre todo si confías en tu intuición más que en tus dudas. La renovadora energía de la Luna Nueva te anima a soltar lo que ya no tiene cabida en tu vida y a renacer con nuevas ilusiones. Te organizarás mejor y tendrás tiempo para todo, pero vas a priorizar tus necesidades personales.

Bajo el influjo de esta Luna Nueva puedes iniciar un nuevo trabajo o encontrar nuevas formas de ganar dinero y mejorar tu economía. Estás en un momento excelente para obtener resultados concretos en todo lo que emprendas. En el amor, no des nada por sentado, y recuerda que la flexibilidad es tu mejor aliada para evitar enfrentamientos que acaben en rupturas. El 18 es tu día mágico.

Puedes sentir que han traicionado tu confianza o no te han correspondido como esperabas. Tienes mucho que decir, y esta Luna Nueva te ofrece la oportunidad de hablar de forma clara, auténtica y valiente. Puede surgir un viaje o una escapada que te alejará de la rutina y supondrá un cambio en tu vida. Algo que te interesa se acelerará y pronto puede ser una realidad.

Aprovecha hasta el día 23, que el Sol está en tu signo y la suerte te acompaña. La Luna Nueva también en tu signo trae nuevos comienzos a tu vida que avivarán tus ilusiones. Es el momento apartar tus dudas y pasar a la acción. Tendrás un don natural para mediar y armonizar, y donde estés tú habrá más entendimiento y menos conflicto. El 19, 20 y 21 son tus días mágicos.

Has soportado comentarios malintencionados y traiciones, pero estás protegido por el Cosmos para que nada te frene. Esta Luna Nueva te anima a instaurar en tu vida nuevas rutinas y hábitos que te ayudarán a cuidar tu cuerpo y tu salud mental. Es hora de renovarte y de mirar hacia delante pensando más en ti. Un aumento de tus ingresos favorecerá tu economía.

Hay mucha inquietud en tu vida, pero tu resistencia es enorme y nada va a hacer que caigas. Esta Luna Nueva te ofrece la oportunidad de iniciar algo que puede llegar muy lejos, si sabes jugar tus cartas con paciencia y visión de futuro. Tus relaciones discurrirán con armonía, y sabrás resolver con tacto y suavidad cualquier enfrentamiento.

Semana vibrante y optimista. Tus proyectos comienzan a materializarse y algo que veías lejano puede hacerse realidad. No temas arriesgar, porque el viento sopla a tu favor. La familia será un gran apoyo, y el buen humor será tu mejor arma para disfrutar de los días que llegan.

Bajo el influjo de la Luna Nueva, todo lo que te parecía complicado se va a simplificar y podrás romper con esa situación dolorosa de la que te está costando trabajo salir. Aleja de tu mente pensamientos que cuestionan tu valía y no olvides que tu ingenio da para mucho. Es un buen momento para conseguir la estabilidad sentimental y comprometerte en serio.

Aunque notes que estás en un momento confuso y te sientas saturado, bajo el influjo de la Luna Nueva puede estar gestándose un proyecto, una relación o una amistad que cambie el rumbo de tu vida. Con Venus bien aspectado, vas a atraer por tu originalidad, tu mente abierta y tu manera única de expresarte. Acertarás en esa decisión que te está costando tomar.

Algunas personas te han decepcionado, pero esta Luna Nueva, que tiene lugar enfrente de tu signo, te armoniza para que olvides y recuperes tus ganas de vivir. Pueden hacerte una propuesta atrevida e inesperada que te ilusione y te ayude a recuperar la sonrisa. Decir lo que piensas sin adornarlo te hará muy atrayente. Tú brillas cuando no te disfrazas ni tratas de ser lo que no eres.