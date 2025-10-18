Astrología
Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 18 al 24 de octubre, signo a signo
La Luna Nueva en Libra y la entrada del Sol en Escorpio marcan una semana de nuevos comienzos, transformaciones y una energía cargada de pasión y encanto.
En el ranking de los signos del horóscopo del 18 al 24 de octubre de 2025, según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, la Luna Nueva en Libra del día 21 nos invita a hacer borrón y cuenta nueva, impulsándonos a abrirnos a los cambios y a nuevos proyectos. Además, el día 23, con la entrada del Sol en Escorpio, la pasión y la intensidad presidirán nuestra vida, marcando el inicio de una etapa de fuertes emociones y transformaciones personales.
Con Venus en Libra, los signos de aire —Géminis, Libra y Acuario— estarán especialmente favorecidos, irradiando encanto, armonía y un poder de seducción muy especial.
Una semana perfecta para renacer, dejar atrás lo viejo y apostar por lo que realmente nos apasiona... Todo esto se puede seguir en su canal de YouTube.
Escorpio
Felicidades. El Sol ingresa en tu signo el día 23 y, con los planetas Mercurio y Marte también en tu signo, tu mente está brillante, tu energía, al máximo y tu intuición te guía directo al triunfo. Vas a tener cero tolerancia para lo que ya no suma en tu vida. Es tu momento. El 22 y 23 la Luna en tu signo te hace mágico y todo lo que sueñes puede comenzar a tomar forma.
Sagitario
La energía cósmica se alinea a tu favor y es una buena semana para planear, avanzar y apostar fuerte porque la suerte te sonríe. No te detengas ahora porque lo que soñaste te está esperando. Este novilunio puede traer gente nueva a tu vida, con mentalidad abierta y viajera, que conectará de maravilla contigo. El 24 la Luna en tu signo puede concederte un deseo. Pídeselo.
Piscis
Estás entre los favoritos del Cosmos esta semana y puedes lograr lo que te propongas, sobre todo si confías en tu intuición más que en tus dudas. La renovadora energía de la Luna Nueva te anima a soltar lo que ya no tiene cabida en tu vida y a renacer con nuevas ilusiones. Te organizarás mejor y tendrás tiempo para todo, pero vas a priorizar tus necesidades personales.
Virgo
Bajo el influjo de esta Luna Nueva puedes iniciar un nuevo trabajo o encontrar nuevas formas de ganar dinero y mejorar tu economía. Estás en un momento excelente para obtener resultados concretos en todo lo que emprendas. En el amor, no des nada por sentado, y recuerda que la flexibilidad es tu mejor aliada para evitar enfrentamientos que acaben en rupturas. El 18 es tu día mágico.
Leo
Puedes sentir que han traicionado tu confianza o no te han correspondido como esperabas. Tienes mucho que decir, y esta Luna Nueva te ofrece la oportunidad de hablar de forma clara, auténtica y valiente. Puede surgir un viaje o una escapada que te alejará de la rutina y supondrá un cambio en tu vida. Algo que te interesa se acelerará y pronto puede ser una realidad.
Libra
Aprovecha hasta el día 23, que el Sol está en tu signo y la suerte te acompaña. La Luna Nueva también en tu signo trae nuevos comienzos a tu vida que avivarán tus ilusiones. Es el momento apartar tus dudas y pasar a la acción. Tendrás un don natural para mediar y armonizar, y donde estés tú habrá más entendimiento y menos conflicto. El 19, 20 y 21 son tus días mágicos.
Tauro
Has soportado comentarios malintencionados y traiciones, pero estás protegido por el Cosmos para que nada te frene. Esta Luna Nueva te anima a instaurar en tu vida nuevas rutinas y hábitos que te ayudarán a cuidar tu cuerpo y tu salud mental. Es hora de renovarte y de mirar hacia delante pensando más en ti. Un aumento de tus ingresos favorecerá tu economía.
Capricornio
Hay mucha inquietud en tu vida, pero tu resistencia es enorme y nada va a hacer que caigas. Esta Luna Nueva te ofrece la oportunidad de iniciar algo que puede llegar muy lejos, si sabes jugar tus cartas con paciencia y visión de futuro. Tus relaciones discurrirán con armonía, y sabrás resolver con tacto y suavidad cualquier enfrentamiento.
Cáncer
Semana vibrante y optimista. Tus proyectos comienzan a materializarse y algo que veías lejano puede hacerse realidad. No temas arriesgar, porque el viento sopla a tu favor. La familia será un gran apoyo, y el buen humor será tu mejor arma para disfrutar de los días que llegan.
Géminis
Bajo el influjo de la Luna Nueva, todo lo que te parecía complicado se va a simplificar y podrás romper con esa situación dolorosa de la que te está costando trabajo salir. Aleja de tu mente pensamientos que cuestionan tu valía y no olvides que tu ingenio da para mucho. Es un buen momento para conseguir la estabilidad sentimental y comprometerte en serio.
Acuario
Aunque notes que estás en un momento confuso y te sientas saturado, bajo el influjo de la Luna Nueva puede estar gestándose un proyecto, una relación o una amistad que cambie el rumbo de tu vida. Con Venus bien aspectado, vas a atraer por tu originalidad, tu mente abierta y tu manera única de expresarte. Acertarás en esa decisión que te está costando tomar.
Aries
Algunas personas te han decepcionado, pero esta Luna Nueva, que tiene lugar enfrente de tu signo, te armoniza para que olvides y recuperes tus ganas de vivir. Pueden hacerte una propuesta atrevida e inesperada que te ilusione y te ayude a recuperar la sonrisa. Decir lo que piensas sin adornarlo te hará muy atrayente. Tú brillas cuando no te disfrazas ni tratas de ser lo que no eres.
Todos los signos en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Aries en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Tauro en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Géminis en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Cáncer en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Leo en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Virgo en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Libra en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Escorpio en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Sagitario en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Capricornio en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Acuario en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Piscis en 2025
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande
- El fallecido en el accidente frontal de Juan Grande es un expolicía condenado por tráfico de droga
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Los tres niños sordos que fueron rechazados consiguen plaza en las escuelas municipales infantiles
- Muere Toni Hernández Benítez, líder de la vida
- 300 empresas del Polígono de Arinaga se suben a la guagua lanzadera
- ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
- Triana clama por la orden de cierre de una panadería histórica: “Caen lugares emblemáticos en lugar de limpiar las calles”