Con la propuesta del chef Pouls Andrias Ziska del restaurante Paz en las Islas Feroe, Rioja ha vuelto a convertir Madrid en un destino gastronómico de alcance mundial

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja

El chef Poul Andrias Ziska aterriza en Madrid para el traer su propuesta gastronómica desde las Islas Feroe, con motivo del pop-up Paz In Residence by Rioja, como parte de la octava edición del pop-up anual, de la mano de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja como main partner, puesto en marcha por la consultora gastronómica Mateo&Co e impulsado por Rioja.

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe)

El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) / Cedida

Durante cinco días, ofrecerá servicios de comidas y cenas maridadas con una cuidada selección de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el espacio Semilla Food Studio de Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 67. El precio del menú es de 200€ con maridaje, y las reservas pueden realizarse a través de este enlace

