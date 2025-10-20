Con la propuesta del chef Pouls Andrias Ziska del restaurante Paz en las Islas Feroe, Rioja ha vuelto a convertir Madrid en un destino gastronómico de alcance mundial
El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja
El chef Poul Andrias Ziska aterriza en Madrid para el traer su propuesta gastronómica desde las Islas Feroe, con motivo del pop-up Paz In Residence by Rioja, como parte de la octava edición del pop-up anual, de la mano de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja como main partner, puesto en marcha por la consultora gastronómica Mateo&Co e impulsado por Rioja.
Durante cinco días, ofrecerá servicios de comidas y cenas maridadas con una cuidada selección de vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el espacio Semilla Food Studio de Madrid, en la calle José Ortega y Gasset, 67. El precio del menú es de 200€ con maridaje, y las reservas pueden realizarse a través de este enlace
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vuelco genera importantes retenciones para entrar en Las Palmas de Gran Canaria
- La Aemet avisa: lluvias este domingo en Canarias
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Una guerra de ultras provoca el caos en Siete Palmas
- Este es el restaurante de Las Palmas de Gran Canaria al que tienes que ir sí o sí: auténtica comida canaria y precios únicos
- Pelea en Siete Palmas: 'Uno del Alcalá tenía la cabeza abierta de una pedrada y lo metí en el baño, volaron sillas y botellas
- El rincón selvático frente a Las Canteras de un abogado que cambió los juicios por servir comidas
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
El Gobierno congelará las cuotas a los autónomos que menos ganan y plantea subir hasta un 2,5% al resto
¿Por qué es tan importante la panadería de Las Palmas de Gran Canaria con una orden de cierre? Una historia de harina, lotería y cartillas de racionamiento
'Hitman World of Assassination - Anniversary Box' celebra por todo lo alto los 25 años del Agente 47
El chef Poul Andrias Ziska (Islas Feroe) aterriza en Madrid para el pop-up Paz in residence by Rioja
Unidad Integral de Mama en Hospitales Universitarios San Roque
Contenido patrocinado