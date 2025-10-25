Microsoft ya lo ha anunciado: estos orderadores han quedado obsoletos en octubre

Los usuarios de Windows tienen que comprobar si su ordenador seguirá siendo funcional, ya que su dispositivo podría quedar obsoleto próximamente. Microsoft ha anunciado que el sistema operativo Windows 10 dejará de recibir soporte. Por este motivo, los informáticos recomiendan revisar si tu dispositivo se encuentra en la lista de equipos afectados.

A partir del 14 de octubre, Microsoft dejará de ofrecer soporte técnico, actualizaciones de seguridad y parches. Esto deja los ordenadores expuestos a ciberataques, virus y otros riesgos. La recomendación de los expertos es cambiar tu sistema operativo a Windows 11 lo antes posible, tanto en terminales modernos como en dispositivos más antiguos que tengan la capacidad de instalar este sistema.

Miles de españoles tendrán que actualizar su ordenador

A pesar de que Windows 11 es la versión más reciente del sistema operativo y viene preinstalado en la mayoría de los ordenadores actuales, Windows 10 continúa siendo muy utilizado, especialmente en PC con algunos años de antigüedad. Actualmente, la mitad de los ordenadores en todo el mundo utilizan Windows 11, mientras que aproximadamente el 45% todavía opera con su versión anterior.

En España, hay más ordenadores con Windows 10, que con la nueva actualización. Por eso, los informáticos piden que actualices tu dispositivo si no quieres tener virus.

Qué ocurre si no actualizas

Los dispositivos que sigan con Windows 10 estarán totalmente indefensos. Sin parches de seguridad ni soporte técnico, se vuelven los blancos fáciles para virus y ataques informáticos. Las empresas se enfrentan un riesgo adicional: migrar después será más costoso y complejo. Además, el sistema se volverá incompatible con nuevas aplicaciones y funcionalidades, lo que impactará directamente en la productividad.

Agencia Atlas

Así puedes actualizar tu ordenador

La actualización a Windows 11 no solo es recomendable para mantener la seguridad, sino también para acceder a nuevas funciones y un mejor rendimiento del sistema. Muchos usuarios creen que si su ordenador es antiguo no podrán dar el salto a Windows 11, pero los informáticos explican cómo hacerlo:

Descarga la aplicación PlayBack11 desde GitHub.

Una vez instalada, será necesario obtener un archivo ISO oficial de Windows 11, seleccionando la versión y el idioma desde la opción Download vía Fido.

Tras la descarga, el programa guiará al usuario hacia el instalador, donde se puede elegir si conservar archivos y programas o realizar una instalación limpia.

Finalmente, solo queda pinchar en el botón de instalar para completar el proceso.

Cuando más aumentan los ataques informáticos, esta falta de soporte representa un riesgo importante, tanto para particulares como empresas.

Las novedades y ventajas de Windows 11

Entre las principales mejoras del nuevo sistema operativo destacan una interfaz más moderna y simplificada, mayor compatibilidad con aplicaciones de Android, nuevas funciones para el trabajo híbrido y una gestión de ventanas mucho más eficiente. Además, Microsoft asegura que es un sistema más seguro gracias a sus requisitos de arranque seguro que incluyen en muchos casos datos biométricos como tu cara o huella.