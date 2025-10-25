Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 25 al 31 de octubre, signo a signo

La Luna Nueva en Libra y la entrada del Sol en Escorpio marcan una semana de nuevos comienzos, transformaciones y una energía cargada de pasión y encanto.

En el ranking de los signos del horóscopo del 25 al 31 de octubre de 2025, según las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, la Luna en Cuarto Creciente, el día 29 en Acuario, nos invita a tener ideas brillantes e innovadoras que rompan un poco nuestra rutina. Ese mismo día, el 29, Mercurio ingresa en Sagitario, y nos ofrece un momento fantástico para estudiar, viajar y estimular nuestra mente. El 31 tiene lugar la mágica Noche de Halloween, y el misterio flota en el ambiente… Un ritual puede ayudarnos a hacer realidad nuestros sueños.

Los signos de aire —Piscis, Acuario y Libra— disfrutarán de una etapa especialmente positiva, llenos de magnetismo, equilibrio y un encanto irresistible.

Una semana ideal para renacer, cerrar ciclos y apostar por lo que realmente despierta la pasión interior. Puedes conocer todos los detalles en su canal de YouTube.

Piscis

Esta semana estás en la cima, y no por casualidad. Tu sensibilidad, tu empatía y esa intuición que parece magia te ayudarán a coger al vuelo cualquier oportunidad que surja. Todo lo que has dado vuelve ahora multiplicado. Puedes recibir noticias positivas relacionadas con algo que deseas mucho. La mágica Noche de Halloween la Luna en tu signo puede concederte un deseo; pídeselo…

Acuario

El Cuarto Creciente en tu signo despierta tu deseo de cambiar de rutinas y cortar con ataduras que amenazan tu libertad. Con Venus bien aspectado, te sentirás especialmente atractivo, carismático y abierto. Es un buen momento para conectar con personas afines, hacer amistades sinceras e incluso encontrar un amor especial. El 29 y 30 son tús días mágicos.

Virgo

Ahora es el momento de tomar esa decisión porque intuyes que va a ser lo mejor para ti, y no te equivocas. El trabajo puede volverse más dinámico y estimulante, pero necesitas combinar tu creatividad con disciplina para sacarle el máximo provecho. Con Venus en tu signo tu encanto y tu don para relacionarte están muy potenciados, y vas a contactar con gente nueva muy interesante.

Escorpio

Felicidades. El Sol y Marte en tu signo te inundan de energía y hacen de ti una persona decidida y valiente para que persigas tus sueños y puedas lograrlos. Los buenos aspectos de Júpiter atraen la suerte a tu vida en el momento que más lo necesites, así que mantente alerta para aprovechar tus oportunidades. Alguien poco común entra en tu vida y va a activar toda la inmensa pasión de tu signo.

Cáncer

Con la estimulante energía del Cuarto Creciente, tu vida se activa y todo lo que parecía estancado empieza a moverse. El benefactor Júpiter en tu signo te aporta suerte y confianza en ti mismo; es un buen momento para avanzar en lo emocional, profesional o familiar. La energía astral te ofrece un buen momento para organizarte mejor, mejorar tu salud y armonizar tu vida.

Capricornio

Puede haber cambios en tu vida que sacudan tu rutina y te obliguen a soltar el control y a confiar. La Luna en tu signo, los días 26, 27 y 28, te llena de fuerza para que avances con determinación y paso firme. Aunque las cosas no salgan a la primera, triunfarás. Permítete dejar aflorar lo que sientes y verás como algo poderoso puede empezar a cambiar en tu vida.

Aries

El Cuarto Creciente multiplica tu energía y tus ganas de lanzarte, y tu empuje va a ser la llave que te abra muchas puertas. Es un buen momento para tomar decisiones importantes con valentía, pero también con perspectiva. Tendrás una gran visión de futuro e ideas nuevas con muy buenos resultados si las pones en práctica. El 2 es tu día mágico.

Géminis

Tienes muchos frentes abiertos, pero tu habilidad e ingenio van a hacer que ganes la batalla. Tendrás el don de hablar en el momento preciso y convertirás cualquier situación complicada en una oportunidad para destacar. Con Venus bien aspectado, hay vibras muy positivas para ti, especialmente en lo que respecta al amor y la relaciones, y puedes vivir experiencias novedosas que te harán feliz.

Leo

Te has volcado con los demás y no has dispuesto de tiempo para ti, pero ahora te viene una recompensa inesperada que te mereces, en forma de sorpresas positivas y cambios repentinos que te harán ver la vida con otros ojos. Buen momento para reavivar la chispa en el amor, con salidas, planes y una comunicación más divertida. Oportunidades para mejorar tu economía.

Tauro

Has tomado decisiones complicadas, y el esfuerzo te ha agotado, pero la energía del Cuarto Creciente te ayuda a recuperarte. Ahora bien, es posible que te veas obligado a cuestionarte lo que antes dabas por sentado. Es el momento de buscar tiempo para vivir situaciones placenteras y relajadas que te ayuden a olvidar los sinsabores. Confía en tu brillo y rodéate de personas que te hagan sentir bien.

Virgo

Puede que tengas que enfrentarte a bloqueos en tus planes, pero el Cuarto Creciente te llena de energía para sobrellevar las dificultades sin perder el control. Tendrás que afrontar asuntos familiares pendientes, ya sea con padres, hermanos o temas de vivienda. Pueden regresar viejos amores o personas con las que perdiste una relación en el pasado y que retomarás ahora.

Sagitario

Puedes estar sufriendo por el distanciamiento con alguien que quieres, pero el planeta Mercurio ingresa en tu signo el día 29 y te ofrece la oportunidad de encontrar vías de diálogo y conexión. Deja que las cosas se asienten antes de plantearte ciertos cambios. Algún tema legal o relacionado con tus intereses se puede solucionar estos días. El 25 es tu día mágico.

