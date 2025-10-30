Ni fantasmas ni brujas: estos son los disfraces más terroríficos y baratos para este Halloween según la IA

¿No sabes de qué disfrazarte en Halloween y no quieres gastarte mucho dinero en un atuendo para una noche? No te preocupes, porque la Inteligencia Artificial nos ha hecho una lista con las mejores caracterizaciones para el 31 de octubre. Si quieres salir de los tópicos como fantasmas, brujas o momias, aquí puedes encontrar ideas tan terroríficas como fáciles de hacer.

Muchas personas que salen de fiesta durante esta celebración o llevan a sus hijos a coger caramelos suelen ir disfrazadas, aunque muchas veces no deciden qué ponerse hasta pocos días antes. Al visitar un bazar, te encuentras con decenas de opciones para elegir, pero a menudo resulta complicado decidir. Algunos disfraces los descartas por ser demasiado caros, y otros porque son muy incómodos. Por todo esto, olvídate de gastar dinero y crea tú mismo tu disfraz de Halloween.

Los disfraces más sencillos son los más terroríficos, según la IA

Este Halloween promete ser más inquietante que nunca. Por eso, una inteligencia artificial ha elaborado una lista con los disfraces que son fáciles de preparar. Para ello, ha apostado por ideas psicológicas y perturbadoras que puedes montar con materiales que ya tengas en casa.

Gracias a esto, podrás olvidarte de los clásicos, porque lo que realmente causa miedo en 2025 no son los colmillos ni las capas, sino lo cotidiano con un giro siniestro. Desde un 'muerto de oficina' hasta un 'niño imaginario', la tendencia este año pasa por el terror minimalista y creativo.

Lista con los 10 disfraces de Halloween recomendados por la IA:

Paciente de hospital abandonado: este funciona porque "juega con el miedo universal a la vulnerabilidad y al abandono médico". Para prepararlo solo necesitarás una bata vieja, gasas y un maquillaje pálido para causar impacto. Personaje de una película antigua: Según la IA, estos disfraces evocan lo desconocido y lo paranormal desde lo analógico. Su pasado como villanos o símbolos del miedo los convierten en opciones seguras y fáciles de hacer con opa vieja y algo de imaginación. Muerto de oficina: Estos disfraces representan el terror moderno de la rutina eterna y el trabajo sin fin. Un traje viejo, ojeras profundas y caminar como un zombie bastan para el efecto. Para ello basta con salir de la oficina e irte de casa en casa. Espantapájaros de pesadilla: estos son siempre disfraces recurrentes, pero la IA ha dado una vuelta a la idea. Esta propuesta combina la figura rural clásica con una sonrisa cosida y mirada vacía. "Lo inanimado que parece vivo siempre perturba", explica la IA. Muñeco roto: Esta caracterización juega con el miedo infantil a los juguetes dañados. El contraste entre la inocencia y la deformidad genera un efecto psicológico potente. Muñecos como Annabelle o Chucky se han convertido en íconos del cine de terror precisamente por esta dualidad inquietante. Niño imaginario: Lo infantil mezclado con lo siniestro siempre impacta. Un pijama, un peluche roto y una voz suave son suficientes para poner los pelos de punta. Personaje pixelado o glitch: Para disfrazarte de esto solo necesitarás ropa normal con cuadrados o cinta adhesiva formando 'errores', como si estuvieras viendo un vídeo antiguo. Para ello, píntate media cara normal y la otra distorsionada (como TV rota). Persona sin cara: este disfraz impresiona porque elimina el rasgo más humano, el rostro. La falta de identidad genera una incomodidad profunda y universal. Para hacerlo, puedes utilizar una máscara completamente lisa o un material que cubra tu cara por completo, como tela elástica de color neutro. Complementa el atuendo con ropa sencilla y monocromática para acentuar la sensación de anonimato y misterio. Fantasma del futuro: No es el típico disfraz de fantasma, porque este mezcla humor negro y terror existencial, es como un "soy tú dentro de 10 años", según la IA. Este resulta inquietante porque conecta con los miedos reales del paso del tiempo. Para hacerlo, necesitarás una sábana blanca vieja, pero en lugar de recortarle agujeros para los ojos, escribe con marcador frases como "¿Qué has hecho con tu vida?", o "El tiempo no espera a nadie". Para añadir un toque más perturbador, lleva un reloj de arena como accesorio. Cirujano o médico sin licencia: Un disfraz que combina lo cotidiano con lo macabro. La gracia está en parecer alguien que cree que sabe operar, pero que claramente no debería hacerlo. Es simple, inquietante. Para vestirte así necesitas una bata blanca, guantes de látex, una máscara quirúrgica y un estetoscopio de juguete. Para darle un toque macabro, puedes añadir manchas de sangre falsa en la bata y los guantes.

Según la inteligencia artificial, estos disfraces son eficaces porque apelan al miedo psicológico, al absurdo cotidiano y a los traumas compartidos. Además, no requieren grandes gastos ni habilidades especiales. El terror de este Halloween está en tu mano y dentro de tu imaginación.