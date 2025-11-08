Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 8 al14 de noviembre, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 8 al 14 de noviembre de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Tauro seguida de Piscis, Escorpio, Cáncer, Acuario, Capricornio, Géminis, Virgo, Aries, Sagitario, Leo y cierra el círculo Libra. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento.

El día 9 Mercurio se pone retrógrado en Sagitario y es el momento de revisar nuestros planes porque puede haber retrasos o malentendidos. El Cuarto Menguante de la Luna, el 12 en Leo, nos ayuda a soltar lo que ya no suma o nos hace sufrir. Venus en Escorpio aviva las pasiones y contribuye a que los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis- sean los más seductores del Cosmos.

La favorable energía astral que estás recibiendo te hace brillar con fuerza y vas a conseguir grandes progresos en todos los ámbitos de tu vida. Llegarán buenas noticias sobre algún tema pendiente que te inquieta y tendrás ingeniosas ideas que te conducirán a situaciones muy exitosas. Vas a atraer a personas que pueden querer algo serio o que te despiertan un deseo más auténtico.

Bajo el influjo del Cuarto Menguante desaparecen las incertidumbres que te agobiaban y se abren ante ti nuevas opciones que te van a hacer feliz. Permanece atento para aprovecharlas. El planeta Saturno en tu signo te ayuda a dar forma a tus sueños, pero de manera realista y con esfuerzo. Puede suceder algo inesperado que dé un rumbo nuevo a un asunto que te interesa.

Felicidades. Con el Sol y el planeta Venus en tu signo vas a estar más motivado que nunca para alcanzar tus objetivos. Permítete soltar miedos y confía en tu fuerza interior y en tu magnetismo porque se van a abrir muchas puertas para que consigas lo que quieres. Quizá empieces a sentirte interesado por alguien que hasta ahora te resultaba indiferente.

Te estás alejando de personas y situaciones que te frenaban y no te permitían seguir tu camino, y libre de cargas estarás preparado para conseguir lo que te propongas. Es un buen momento para traspasar las barreras que te has fijado hasta ahora. La vida te lleva hacia metas distintas de las habituales. La Luna en tu signo, los días 8 y 9, puede traerte situaciones que te harán feliz.

Días exigentes, pero muy prometedores en los que vas a desarrollar al máximo tus capacidades. Eres inteligente y brillante, y no vas a titubear a la hora de tomar esa decisión tan importante para ti. Tu disposición abierta y sociable te promete buenas oportunidades. En un viaje podrías conocer a una persona importante para tu corazón o vivir una experiencia inolvidable.

Vas a tener la oportunidad de resolver asuntos que te preocupan porque sabrás ver las cosas con cierta distancia y tomarás decisiones prudentes y acertadas. Algún encuentro inesperado puede llevarte a cambiar de opinión sobre algo que creías tener claro. Es un momento magnífico para abrirte al amor y la amistad a través de viajes, ocio, proyectos, intereses compartidos…

Si estás pensando en un cambio o quieres una señal para lanzarte a iniciar algo nuevo, la Luna en Cuarto Menguante te invita a planear el salto, y tus ideas pueden concretarse muy pronto. Además, Marte enfrente de tu sino te motiva a actuar y tomar decisiones que quizás habías postergado. Puedes tener un golpe de suerte que transforme tu vida.

Te sientes un poco apagado, y es que necesitas poner orden en tus emociones y en tus relaciones, quedándote solo con aquello que te hace feliz. Un cambio de actitud interior te permitirá volver a ilusionarte con las relaciones y vivir los afectos con armonía. No pierdas tu energía en asuntos que no tienen tanta importancia como tú les das y relájate. El 13 y 14 son tus días mágicos.

Quieres cambiar de rumbo y la energía del Cuarto Menguante te ayuda a conseguirlo, pero antes tienes que cerrar ciclos que ya no encajan en tu vida. Necesitas dejar atrás decepciones y traiciones del pasado para poder abrirte a las nuevas ilusiones que van a llegar. Vas a tener que ejercitar la paciencia, ya que las prisas serán la peor estrategia para conseguir tus objetivos.

El planeta Mercurio en tu signo se pone retrógrado el día 9 y puede provocar que salten chispas en la comunicación y te acechen los malentendidos. Cuida lo que dices y cómo lo dices. El guerrero Marte, también en tu signo, te convierte en alguien lanzado y con una voluntad imparable. Si eliges bien tus batallas, nadie podrá contigo.

El Cuarto Menguante en tu signo te invita a reflexionar, a soltar lo que ya no te sirve y a dejar espacio a lo nuevo para poder brillar con más fuerza que nunca. Huye de las prisas; necesitas sosiego y equilibrio en tu vida interior. Puedes encontrarte metido en asuntos que no te incumben y es mejor que no opines sobre ellos. El 10, 11 y 12 son tus días mágicos.

Últimamente tu vida ha sido un poco caótica, pero ahora viene un cambio que te va a dar el equilibrio que tú tanto anhelas. Ve a lo tuyo y no permitas que nadie se entrometa en tu vida porque pueden crear problemas donde no los hay. La energía del Cuarto Menguante te ayuda a liberarte de una pesada carga y pone fin a una situación que te estaba agobiando.