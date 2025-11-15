Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 15 al 21 de noviembre, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 15 al 21 de noviembre de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Capricornio seguida de Acuario, Virgo, Leo, Libra, Aries, Escorpio, Sagitario, Tauro, Géminis, Piscis y cierra el círculo Cáncer. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento.

El día 19, Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, retrograda a Escorpio, y pueden salir a la luz asuntos del pasado y cuestiones que piden ser revisadas. La Luna Nueva en Escorpio, el día 20, es intensa y transformadora, y nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a dejar ir lo que ya no nos aporta nada.

El Cosmos te protege y tú te vas a sentir poderoso e invencible. Gracias a tu disciplina y tenacidad, lo que inicies estos días se va a consolidar y dará buenos resultados. No te resistas a los cambios ni te obstines en que todo sea como hasta ahora, porque en la novedad radica tu suerte estos días. La Luna Nueva puede traerte nuevos amigos que iluminen tu vida.

La Luna Nueva te abre el camino del éxito, y nadie va a defender tus intereses mejor que tú, así que prepara tu estrategia para ganar y no delegues en nadie. Ahora empiezas a tener todo bajo control, y eso que tanto anhelas se va a hacer realidad. Aprovecha tu suerte. Puedes iniciar una relación prometedora o dar un toque de emoción y complicidad a la que ya mantienes.

La Luna Nueva te ayuda a expresarte de forma clara y valiente, y a mantener conversaciones importantes que estaban pendientes. Es el momento de decir lo que sientes para conseguir lo que deseas. Puede llegar un éxito del que también se van a beneficiar los que te rodean. Cada vez estás en mejores condiciones para progresar o hacer realidad algo que deseas.

Con los buenos aspectos que recibes de Marte te vas a sentir seguro y lleno de fuerza, y tienes una magnífica oportunidad para llegar tan lejos como desees. Si existía alguna circunstancia que te impedía avanzar, va a desaparecer y te dejará el camino libre. Esta Luna Nueva te trae solución a un problema familiar, ayudándote a sanar emociones y a encontrar la paz.

Estás lleno de ideas y planes, pero tener claro lo que quieres es el primer paso para enfocar tus objetivos y alcanzarlos. Bajo el influjo de la Luna Nueva es el momento de planificar tu economía e iniciar nuevos proyectos que te generen ingresos. Vas a saber decir lo justo en el momento exacto con una sonrisa que desarma y atrapa. El 15, 16 y 17 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.

Con Marte bien aspectado, estás lleno de empuje y valentía, pero puede haber algún imprevisto que obstaculice tus planes. No temas y recuerda que, a veces, frenar un instante sirve para tomar impulso. La Luna Nueva te ayuda a dejar atrás hábitos, relaciones o pensamientos que te limitan. La creatividad puede ayudarte a mejorar tu situación económica.

Muchas felicidades. El Sol, Venus y la Luna Nueva en tu signo te ofrecen un momento mágico en el que van a surgir oportunidades muy valiosas para ti, tanto en el ámbito personal como sentimental. Lo que inicies ahora te hará feliz. El 18, 19 y 20 son tus días mágicos y la Luna en tu signo puede abrirte caminos que antes permanecían cerrados. Escucha tu intuición.

Cierra asuntos pendientes que te restan energías porque muy pronto el Sol ingresará en tu signo y comenzarás un periodo fabuloso para conseguir tus metas. El guerrero Marte en tu signo te llena de fuerza y te empuja a defender tus ideas con pasión, tanto que podrías chocar con quienes piensen distinto. Pon un poco de calma en tu vida para evitar actuar impulsivamente y equivocarte.

Es el momento de hablar y dejar las cosas claras para sentirte liberado y dar un nuevo rumbo a tu vida. Aunque alguien o algo puede ponerte a prueba, tu serenidad será la mejor respuesta y te permitirá ver las cosas con claridad antes de actuar. Esta Luna Nueva enfrente de tu signo te armoniza y te ayuda a encontrar la estabilidad y seguridad que necesitas ahora para sentirte bien.

Hay envidias a tu alrededor que te impiden conseguir lo que te mereces, pero eres brillante e inteligente y pronto caerán esas barreras. Es un buen momento para volver a reecontrarte con personas con las que habías perdido el contacto. Esta Luna Nueva te impulsa a cuidar tu cuerpo y mente, y a hacer algún cambio que conlleve un mayor bienestar y equilibrio.

Te están fallando las fuerzas porque estás absorbiendo más de lo que te corresponde. Suelta lo que no es tuyo, para y respira para volver a sentir esa energía reparadora que necesitas. Esta Luna Nueva te ayuda a seguir nuevos caminos que te llenen de paz. Tómate tu tiempo para meditar qué es lo que más te conviene y no tomes decisiones sin reflexionar.

Con la Luna Nueva pueden aflorar tus miedos e inseguridades, pero Júpiter en tu signo te protege para que te atrevas a soñar a lo grande. Aunque te sientas contrariado, poco a poco tu ánimo mejorará y el progreso llegará. Vas a sentir las emociones de los demás como si fueran tuyas. Recuerda que necesitas cuidar de ti y poner límites para no agotarte.