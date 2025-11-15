Astrología
Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 15 al 21 de noviembre, signo a signo
La astróloga española destaca en sus predicciones del horóscopo que estamos bajo el influjo de la Luna Nueva en Escorpio
Ofrece la clasificación de los signos del zodiaco más favorecidos de la semana, donde sobresale en primera posición Capricornio
En el ranking de los signos del horóscopo del 15 al 21 de noviembre de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Capricornio seguida de Acuario, Virgo, Leo, Libra, Aries, Escorpio, Sagitario, Tauro, Géminis, Piscis y cierra el círculo Cáncer. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento.
El día 19, Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, retrograda a Escorpio, y pueden salir a la luz asuntos del pasado y cuestiones que piden ser revisadas. La Luna Nueva en Escorpio, el día 20, es intensa y transformadora, y nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a dejar ir lo que ya no nos aporta nada.
Capricornio
El Cosmos te protege y tú te vas a sentir poderoso e invencible. Gracias a tu disciplina y tenacidad, lo que inicies estos días se va a consolidar y dará buenos resultados. No te resistas a los cambios ni te obstines en que todo sea como hasta ahora, porque en la novedad radica tu suerte estos días. La Luna Nueva puede traerte nuevos amigos que iluminen tu vida.
Acuario
La Luna Nueva te abre el camino del éxito, y nadie va a defender tus intereses mejor que tú, así que prepara tu estrategia para ganar y no delegues en nadie. Ahora empiezas a tener todo bajo control, y eso que tanto anhelas se va a hacer realidad. Aprovecha tu suerte. Puedes iniciar una relación prometedora o dar un toque de emoción y complicidad a la que ya mantienes.
Virgo
La Luna Nueva te ayuda a expresarte de forma clara y valiente, y a mantener conversaciones importantes que estaban pendientes. Es el momento de decir lo que sientes para conseguir lo que deseas. Puede llegar un éxito del que también se van a beneficiar los que te rodean. Cada vez estás en mejores condiciones para progresar o hacer realidad algo que deseas.
Leo
Con los buenos aspectos que recibes de Marte te vas a sentir seguro y lleno de fuerza, y tienes una magnífica oportunidad para llegar tan lejos como desees. Si existía alguna circunstancia que te impedía avanzar, va a desaparecer y te dejará el camino libre. Esta Luna Nueva te trae solución a un problema familiar, ayudándote a sanar emociones y a encontrar la paz.
Libra
Estás lleno de ideas y planes, pero tener claro lo que quieres es el primer paso para enfocar tus objetivos y alcanzarlos. Bajo el influjo de la Luna Nueva es el momento de planificar tu economía e iniciar nuevos proyectos que te generen ingresos. Vas a saber decir lo justo en el momento exacto con una sonrisa que desarma y atrapa. El 15, 16 y 17 son tus días mágicos. Pídele un deseo a la Luna.
Aries
Con Marte bien aspectado, estás lleno de empuje y valentía, pero puede haber algún imprevisto que obstaculice tus planes. No temas y recuerda que, a veces, frenar un instante sirve para tomar impulso. La Luna Nueva te ayuda a dejar atrás hábitos, relaciones o pensamientos que te limitan. La creatividad puede ayudarte a mejorar tu situación económica.
Escorpio
Muchas felicidades. El Sol, Venus y la Luna Nueva en tu signo te ofrecen un momento mágico en el que van a surgir oportunidades muy valiosas para ti, tanto en el ámbito personal como sentimental. Lo que inicies ahora te hará feliz. El 18, 19 y 20 son tus días mágicos y la Luna en tu signo puede abrirte caminos que antes permanecían cerrados. Escucha tu intuición.
Sagitario
Cierra asuntos pendientes que te restan energías porque muy pronto el Sol ingresará en tu signo y comenzarás un periodo fabuloso para conseguir tus metas. El guerrero Marte en tu signo te llena de fuerza y te empuja a defender tus ideas con pasión, tanto que podrías chocar con quienes piensen distinto. Pon un poco de calma en tu vida para evitar actuar impulsivamente y equivocarte.
Tauro
Es el momento de hablar y dejar las cosas claras para sentirte liberado y dar un nuevo rumbo a tu vida. Aunque alguien o algo puede ponerte a prueba, tu serenidad será la mejor respuesta y te permitirá ver las cosas con claridad antes de actuar. Esta Luna Nueva enfrente de tu signo te armoniza y te ayuda a encontrar la estabilidad y seguridad que necesitas ahora para sentirte bien.
Géminis
Hay envidias a tu alrededor que te impiden conseguir lo que te mereces, pero eres brillante e inteligente y pronto caerán esas barreras. Es un buen momento para volver a reecontrarte con personas con las que habías perdido el contacto. Esta Luna Nueva te impulsa a cuidar tu cuerpo y mente, y a hacer algún cambio que conlleve un mayor bienestar y equilibrio.
Piscis
Te están fallando las fuerzas porque estás absorbiendo más de lo que te corresponde. Suelta lo que no es tuyo, para y respira para volver a sentir esa energía reparadora que necesitas. Esta Luna Nueva te ayuda a seguir nuevos caminos que te llenen de paz. Tómate tu tiempo para meditar qué es lo que más te conviene y no tomes decisiones sin reflexionar.
Cáncer
Con la Luna Nueva pueden aflorar tus miedos e inseguridades, pero Júpiter en tu signo te protege para que te atrevas a soñar a lo grande. Aunque te sientas contrariado, poco a poco tu ánimo mejorará y el progreso llegará. Vas a sentir las emociones de los demás como si fueran tuyas. Recuerda que necesitas cuidar de ti y poner límites para no agotarte.
Todos los signos en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Aries en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Tauro en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Géminis en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Cáncer en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Leo en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Virgo en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Libra en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Escorpio en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Sagitario en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Capricornio en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Acuario en 2025
- El pronóstico de Esperanza Gracia para Piscis en 2025
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
- La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
- La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
- Los dos últimos supervivientes del centro comercial Sotavento: la Autoridad Portuaria exige su desalojo
- Canarias logra las guaguas gratis durante todo 2026
- La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia
- Dos hombres dan una paliza a una pareja en Gran Canaria para saldar una deuda