Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 22 al 28 de noviembre, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 22 al 28 de noviembre de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Sagitario seguida de Tauro, Aries, Cáncer, Géminis, Piscis, Leo, Virgo, Capricornio, Libra, Escorpio y cierra el círculo Acuario. Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento.

El día 22 el Sol ingresa en Sagitario y comienza para los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- un período muy positivo y revitalizador. Vamos camino del Cuarto Creciente de la Luna, que tiene lugar el día 28 en Piscis. Su energía potencia la sensibilidad, la intuición y la empatía. Ese mismo día el riguroso Saturno, que estaba retrógrado en Piscis, se pone directo, y es el momento de concretar nuestros planes.

Felicidades. La luminosa energía del Sol y el guerrero Marte en tu signo te aportan una gran confianza en ti mismo y te animan a lanzarte sin miedo a por lo que quieres. Este es el momento de movilizarte y salir en busca de tus objetivos. Rodéate de personas que compartan tu entusiasmo; tu fuego se multiplica y brillas más intensamente cuando estás en buena compañía.

Vas a tener la sensación de que la vida te da más facilidades, y cualquier proyecto personal o profesional que hayas comenzado últimamente pronto dará sus frutos. Tu esfuerzo empieza a ser visible, y podrías recibir una felicitación, apoyo o propuesta que te haga sentirte valorado. Venus enfrente de tu signo te hace irresistible y vas a poder conquistar a quien desee

Tu energía intensa, directa y llena de iniciativa está muy potenciada por los buenos aspectos del guerrero Marte, y estás en condiciones de enfrentar cualquier desafío y salir vencedor. Vivirás con mucha pasión y la fuerza de tus sentimientos te ayudará a olvidar sinsabores del pasado. El amor te muestra su mejor sonrisa; no esperes más para decir lo que sientes.

Júpiter en tu signo despeja de obstáculos tu camino para que el éxito no se te resista y te resulte sencillo conseguir todo tipo de favores y ayudas. Vas a sentir una vibración especial al estar con alguien que deseas mucho. Vívelo intensamente. Bajo el influjo del Cuarto Creciente, es el momento de abrirte a lo mágico y recordar que tu sensibilidad te hace muy especial.

Tu mente despierta y tus ideas brillantes te van a ayudar a encontrar soluciones a lo que te preocupa y a poner en marcha tus planes. La improvisación suele funcionarte de maravilla, pero ahora te conviene planificar al detalle y hacer las cosas con tiempo. Vas a vivir el amor en todo su esplendor y dejarás atrás un tiempo de dudas e incertidumbres.

La energía del Cuarto Creciente en tu signo te da impulso y ganas de avanzar. No te calles nada; es tu momento para defender tus intereses. El planeta Saturno también en tu signo te pone los pies en la tierra para que luches sin tregua por lo que quieres. Lo que sientas y desees ahora tiene una fuerza especial para ser una realidad. El 27 y 28 son tus días mágicos.

Con la positiva energía astral que estás recibiendo, es el momento de destacar y asumir el protagonismo. Cualquier proyecto o idea que pongas en marcha ahora tiene un impulso arrollador y puede ser un éxito. Tendrás oportunidades para avanzar en el terreno laboral y hacer progresos económicos. Días favorables para expresar tus sentimientos y conectar con alguien especial.

Vas a tener una habilidad envidiable para dar consejos, encontrar soluciones y hacer que todo funcione mejor a tu alrededor, y esa generosidad tuya pronto va a tener su premio. Eso sí, cuida de ti con la misma dedicación con la que cuidas de los demás. No desatiendas tu economía; te conviene replantearte algunos gastos superfluos que quizá puedas eliminar.

La Luna en tu signo, los días 23 y 24, te protege para que dejes atrás las inseguridades y recuperes la armonía. Pisa fuerte y no temas mostrar tu lado más cálido y cercano. El Cuarto Creciente te pide que dejes a un lado la lógica y escuches a tu corazón porque tus intuiciones pueden ser muy certeras. Te conviene evitar enfrentamientos que te alejen de la gente que quieres.

Estás afrontando muchos desafíos e inquietudes, pero el Cuarto Creciente te transmite la fuerza que necesitas para navegar por aguas inciertas y encontrar la paz. Mostrar tus sentimientos y hablar con el corazón hará que tus relaciones fluyan y sean más armoniosas. Tendrás tendencia a controlar excesivamente el dinero; si tu economía va bien, disfruta de lo que el dinero puede darte.

Mercurio retrógrado en tu signo puede generar malentendidos que lo compliquen todo, pero muy pronto se pone directo y todo cambiará. Es momento de resistir. Tú sabes que posees una enorme fuerza interior que te permite transformar los retos en oportunidades. Medita a fondo cualquier cambio, tanto si es sentimental como profesional, y lucha contra la apatía.

Puede que sientas que en tu vida hay decepciones, envidias, cansancio... Pero van a quedarse atrás porque tú sabes abrir nuevos caminos en situaciones complicadas. Y es que tu mente brillante y original te va a permitir ver soluciones diferentes. Te llega el dinero que tanto necesitabas y podrás disfrutar sin agobios. El 25 y 26 son tus días mágicos.