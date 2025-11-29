Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia, ocupa la primera posición Aries seguida de Escorpio, Sagitario, Acuario, Capricornio, Libra, Géminis, Leo, Tauro, Virgo, Cáncer y cierra el círculo Piscis, Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube, están marcados por la posición de los astros en el firmamento.

El día 29 Mercurio se pone directo en Escorpio y notaremos que desaparecen las trabas en la comunicación. El día 4 la última Luna Llena del año es una mágica Superluna en Géminis, que viene a iluminar nuestra vida, aclarando nuestras ideas y ayudándonos a tomar decisiones acertadas. El planeta Venus en Sagitario nos impulsa a vivir nuevas experiencias en el amor.

Nadie como tú para enfrentarte a los retos con decisión y valentía. Tu espíritu emprendedor y aventurero, y tu energía inagotable te van a impulsar a ser el primero y a destacar en todo lo que hagas esta semana. Finalizas noviembre y comienzas diciembre con la Luna en tu signo, los días 30 y 1, que te ofrece un momento excelente para dar un paso importante en algo que deseas.

Te sientes invencible porque hay en tu signo una energía muy intensa que te lleva a lo más alto. Es el momento de abrirte a nuevos retos. Vas a sentir la necesidad de exteriorizar lo que sientes, lo que guardas en silencio, y así vas a atraer la suerte en el amor. La Superluna puede sacar a la luz secretos, emociones o verdades ocultas para que las afrontes y puedas pasar página.

Muchas felicidades. El Sol y el planeta Marte en tu signo te hacen imparable, y es el momento de atreverte a soñar a lo grande. Vienen nuevos amigos e incluso alguno puede convertirse en algo más. Alguien necesita tu ayuda y tus palabras serán un bálsamo que nunca olvidará. Esta Superluna enfrente de tu signo te equilibra y contribuye a que tu vida fluya con armonía.

Estás en un momento de lucidez y firmeza; por fin te atreves a decir “no” sin culpa y eso te coloca exactamente donde debes estar. El éxito te va a llegar por caminos poco convencionales. Esta Superluna ilumina tu vida amorosa, intensificando tus sentimientos y animándote a expresar lo que sientes. Puedes tener encuentros inesperados claves para tu futuro inmediato.

Estás en alza y por fin se empieza a valorar tu trabajo y disciplina. Si tienes en mente algún plan o proyecto, ahora puede comenzar a tomar fuerza y credibilidad. En el amor, vas a volver a vibrar fuerte y a ilusionarte como no lo hacías desde hace tiempo. Esta Superluna te invita a escuchar tu cuerpo, a revisar tus hábitos y a liberarte de tensiones que no te convienen.

Ese futuro que habías diseñado está tomando un rumbo diferente, pero pronto te vas a dar cuenta de que lo que está sucediendo es lo mejor para ti. Y es que esta Superluna te anima a mirar la vida con otros ojos, a salir de la rutina y a abrir tu mente a nuevas posibilidades. Tendrás el valor de decir lo que sientes y vas a reactivar emociones dormidas.

Con la Superluna en tu signo, estás protegido por el Cosmos y cada paso que das te acerca un poco más a tus sueños. Tu mente brillante y tu curiosidad te guían hacia caminos que antes te parecían imposibles. Confía en tu intuición. Algo que te ilusiona mucho va a tener por fin vía libre para poder ser una realidad. El 4 y 5 son tus días mágicos.

Esta Superluna te anima a apartarte de personas que te roban energía y a mantener a tu lado a quien te aporta sonrisas y buena vibra. Tienes imaginación, fortaleza e ilusiones para comenzar de cero si algo no ha salido como esperabas. Los buenos aspectos de Marte te llenan de fuerza y determinación, pero también de impaciencia. No quieras hacer todo a la vez.

Hay tensiones a tu alrededor, pero vas a saber actuar con mano de hierro para poner límites y recuperar el control. Tu paciencia y fortaleza interior te van a guiar incluso en medio del caos, y si decides algo nada te desviará de tu camino. Cuidado con una persona que no es quien dice ser y que podría ocasionarte problemas. El 2 y 3 son tus días mágicos.

Puedes sufrir decepciones, pero la claridad que te transmite esta Superluna te va a permitir reorganizar tus planes y avanzar para conseguir el éxito. No dejes que otras personas interfieran en tu vida. A pesar de sus buenas intenciones, solo conseguirán llenarte de dudas. En el amor, te conviene evitar analizarlo todo en exceso. Es el momento de sentir un poco más y pensar un poco menos.

No aplaces más esas conversaciones pendientes porque es la única manera de zanjar asuntos que te quitan energía y recuperar la calma. Permanece alerta a los contratiempos que pueden surgir para poder adelantarte y afrontarlos con éxito. Esta Superluna ilumina tu mundo interior, animándote a soltar lo que ya no tiene sentido, a perdonarte y a perdonar.

Tu vida familiar y personal te está dejando una huella de dolor inesperada. Pero la Superluna te ayuda a suavizar las aristas de tu vida. Necesitas liberarte un poco del exceso de responsabilidades para tener tranquilidad y poder disfrutar más. Sal y relaciónate porque una conversación, un mensaje o una sonrisa pueden abrir puertas que ni imaginabas. El 29 es tu día mágico.