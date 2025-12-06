Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 20 al 28 de diciembre, signo a signo

La Navidad se acerca y el clima astral se vuelve especialmente potente. Esta semana, los astros marcan un punto de inflexión con energías de fuego y aire predominantes, encabezadas por un Sagitario en su apogeo. La entrada de Marte en Capricornio el día 16marca el inicio de un ciclo de determinación, acción y perseverancia. A esta fuerza se le suma la Luna menguante, que culmina en una poderosa Luna el día 28, ideal para cerrar capítulos y sembrar nuevas intenciones.

Además, con Venus en Sagitario, el amor adquiere un tinte apasionado y aventurero, especialmente para los signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Por su parte, el tránsito lunar por diversos signos ofrecerá protección, claridad emocional y nuevas oportunidades. Es el momento de actuar, soltar lo que pesa y proyectarse hacia un cierre de año lleno de propósito y renovada energía.

Con el Sol, Mercurio y Venus transitando por su signo, Sagitario se convierte en el protagonista absoluto. Su entusiasmo y carisma estarán en alza, lo que le permitirá influir positivamente en su entorno y atraer oportunidades significativas, tanto en lo personal como en lo profesional. Los días 27 y 28, bajo la protección lunar, son ideales para tomar decisiones importantes o incluso concertar una cita especial, ya que el magnetismo de Sagitario será casi irresistible.

Signos afines: Tauro y Virgo.

La mente inquieta de Géminis encontrará esta semana el entorno perfecto para renovarse. Gracias al impulso lunar, será más fácil sanar heridas del pasado y abrirse a nuevas ideas y personas. Este signo recibe una energía astral muy favorable para recuperar la chispa emocional y dejarse sorprender.

Signos afines: Capricornio y Sagitario

La llegada de Marte a Capricornio le otorga una fuerza imparable. Es una semana para actuar con confianza, tomar la iniciativa y liderar sin dudar. La energía disponible favorece el progreso personal y profesional, bajo una perspectiva de madurez y responsabilidad. Capricornio brilla por su constancia.

Signos afines: Cáncer y Piscis

Con la Luna en su signo los días 24,25 y 26, Escorpio goza de una protección especial que potencia su capacidad para afrontar desafíos sin miedo. Llegan oportunidades en distintos ámbitos, especialmente en lo laboral y emocional. Es el momento de confiar en el poder interior y seguir adelante con determinación.

Signos afines: Acuario y Aries

La positiva energía astral favorece a Leo, que se sentirá con fuerzas renovadas para atreverse con todo. Los proyectos iniciados ahora tendrán muy buenos resultados, y su carisma natural brillará con fuerza, atrayendo a personas y circunstancias positivas.

Signos afines: Aries y Virgo

Aunque Aries puede atravesar momentos tensos, la valentía que lo caracteriza será clave para salir adelante. Esta semana es ideal para romper barreras y tomar decisiones necesarias, tanto en lo laboral como en lo afectivo, buscando relaciones auténticas y alejándose de la incertidumbre.

Signos afines: Tauro y Libra

Acuario se encuentra en una etapa mágica. Las ideas que parecían estancadas resurgen con fuerza, y una sorpresa inesperada podría iluminar el final del año. Es una semana de ascensión personal y oportunidades para expresarse con autenticidad.

Signos afines: Géminis y Escorpio

La Luna menguante impulsa a Libra a dejar atrás aquello que lo frena. A pesar de posibles retrasos o tensiones, el signo encontrará la claridad para poner en marcha proyectos postergados. La energía lunar vivida el 26 y 27 sigue actuando como un bálsamo para encontrar el equilibrio.

Signos afines: Capricornio y Leo

Tauro deberá lidiar con vibraciones negativas externas, pero su fortaleza interior e intuición aumentada le permitirán superarlas. Esta semana, lo esencial será enfocarse en las cosas bonitas que le rodean y no dejarse desestabilizar por personas tóxicas.

Signos afines: Géminis y Leo

Piscis experimentará una fuerte influencia de Saturno y Neptuno, que lo ayudará a sanar emociones antiguas y revivir ilusiones. Es el momento de creer en su intuición, proteger su energía y confiar en que los proyectos largamente esperados pueden materializarse si se mantiene constante.

Signos afines: Sagitario y Piscis

Las emociones de Cáncer están a flor de piel, pero la fase lunar menguante ofrece un respiro. Es una semana para cuidar de sí mismo, poner límites sanos y rodearse de paz. Con Júpiter en su signo, también puede esperar ayudas inesperadas y claridad para tomar decisiones importantes.

Signos afines: Libra y Escorpio

Virgo es el signo más cargado de responsabilidades esta semana. Tras resolver muchos conflictos, es hora de parar, descansar y cuidarse. Aunque la fatiga pesa, la energía lunar facilita el proceso de soltar cargas emocionales y reconectar con su fuerza mental y creativa.

Signos afines: Cáncer y Acuario