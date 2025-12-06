Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 27 de diciembre al 2 de enero, signo a signo

En el ranking de los signos del horóscopo del 27 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, de acuerdo con las predicciones de la astróloga Esperanza Gracia , ocupa la primera posición Aries seguida de Tauro , Géminis , Cáncer , Leo , Virgo , Libra , Escorpio , Sagitario , Capricornio , Acuario y cierra el círculo Piscis . Los pronósticos de la astróloga española, que pueden seguirse en su canal de YouTube , están marcados por la posición de los astros en el firmamento.

Esta semana damos la bienvenida a 2026 y no hay ránking; los signos siguen el orden zodiacal. 2026 suma 1, un número que simboliza los nuevos comienzos, un recordatorio de que hay que dar el primer paso y no esperar a que otros lo hagan. Este nuevo año nos pide valentía para coger las riendas de nuestro destino y tomar la iniciativa. Despedimos 2025 con la Luna en Cuarto Creciente en Aries, el día 27, que nos llena de energía y nos hace imparables.

2026 será tu gran año si sabes combinar tu fuego innato con la paciencia y la perseverancia que el riguroso planeta Saturno desde tu signo te va a demandar. La Luna en Cuarto Creciente en tu signo te llena de fuerza para que te lances a por lo que quieres con la convicción de que nada va a detenerte si te propones conseguir algo. El 27 y 28 son tus días mágicos.

2026 es tu año de despertar y brillar. Aunque al principio las cosas puedan avanzar lentamente, pronto llegarán las recompensas por tu esfuerzo constante. La energía de la Luna en tu signo, los días 29 y 30, te anima a valorar lo que tienes y a priorizar lo que te da bienestar y paz. Es el momento de romper patrones, soltar miedos y elegirte a ti por encima de todo.

Despides 2025 y recibes el nuevo año con la protección de la Luna en tu signo, que te llena de energía para que tus pasos sean firmes y se encaminen en la dirección que tú quieres. 2026 será para ti un año marcado por los cambios y las nuevas oportunidades que pueden surgir en todos los ámbitos de tu vida. El 31 y 1 son tus días mágicos, y la Luna puede concederte lo que le pidas…

2026 se perfila muy especial para ti. Será un año para creer más en ti, ampliar tus horizontes y dejar atrás esos miedos que en el pasado frenaron tus sueños. Tu intuición, sensibilidad y fortaleza serán tu mejor brújula para aprovechar cada puerta que el Cosmos te abra. Con Júpiter en tu signo es el momento de confiar en tu capacidad para atraer lo que mereces. El 2 es tu día mágico.

2026 está marcado por el tránsito de Júpiter en tu signo el segundo semestre del año, y los astros se alinean para impulsarte hacia una nueva etapa de éxito y reafirmación. Proyectos que parecían detenidos se activan, se abren puertas inesperadas y la suerte no suelta tu mano. Es el momento de mirar hacia adentro y de cerrar ciclos para dejar espacio a nuevas oportunidades y energía positiva.

2026 te pide menos perfección y más disfrute; menos ansiedad y más descanso; menos dudas y más acción, con los pies en el suelo y la mirada en tus sueños. Con la positiva energía astral que estás recibiendo, todo se pone a tu favor, y es el momento perfecto para dar ese paso que has estado posponiendo, ya sea empezar un proyecto, expresar tus sentimientos u organizar tu vida.

2026 será un tiempo de mayores responsabilidades y compromisos. Pero recibirás poderosos impulsos planetarios que te abrirán puertas a nuevos comienzos y éxitos. Todo se alinea en este inicio del año para que la suerte salga a tu encuentro y surjan nuevas oportunidades. Lo que empieces ahora tiene más posibilidades de consolidarse y prosperar. Tu intuición está afinada; sigue tus corazonadas.

En este 2026 tienes por delante un camino lleno de retos que te harán darte cuenta de lo mucho que vales y de la fuerza que tienes. La energía astral te invita a renacer y a liberarte de lo que ya no va contigo ni te aporta nada. Es el momento de explorar horizontes que antes no te atrevías a considerar y de tomar decisiones que marcarán un antes y un después.

Necesitas sentirte libre, tener nuevos horizontes, nuevos caminos que recorrer… y todo ello te aguarda en este 2026. La energía lunar ilumina tu vida y te ayuda a soltar miedos que te frenan y no te permiten desplegar todo tu potencial. Con Mercurio en tu signo hasta el día 1, tus planes, proyectos y conversaciones importantes pueden avanzar con facilidad.

Felicidades. Con el Sol, Venus y Marte en tu signo, estrenas el año con suerte, impulso y un gran poder de seducción. Estarás más directo, valiente y dispuesto a tomar la iniciativa en temas que venías postergando. Después de tantos cambios y reajustes, este 2026 vas a recuperar tu claridad y retomarás el control de tu vida con un rumbo firme.

En este nuevo año algunos patrones que ya no encajan contigo quedarán atrás, dejando espacio para reinventarte y tomar el mando. Y es que Plutón en tu signo te empuja a transformarte y a tomar el control de tu vida para liberarte de hábitos, pensamientos o relaciones que ya no te sirven. Te aguardan oportunidades inesperadas gracias a tu originalidad y a tu capacidad para romper moldes.

2026 te trae cambios con los que vas a dejar atrás etapas de dudas, y empezarás a reafirmarte y definir qué quieres de la vida. Es un momento maravilloso para iniciar un romance, consolidar una relación o dedicar tiempo a lo que te hace feliz. Con Saturno y Neptuno en tu signo, la disciplina, unida a la creatividad, te puede llevar muy lejos.