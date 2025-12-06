Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 8 al 14 de diciembre, signo a signo

A las puertas de la Navidad, el universo se alinea para ofrecernos un fin de semana cargado de mensajes cósmicos y oportunidades. Del 6 al 12 de diciembre, los signos del Zodiaco sentirán con fuerza las energías astrales que marcan este periodo tan especial, según las predicciones de Esperanza Gracia, una de las astrólogas más seguidas en el mundo hispanohablante.

Este fin de semana no es uno cualquiera: la última Súperluna del año brilla con intensidad en el signo de Géminis, prometiendo claridad mental, decisiones acertadas y revelaciones inesperadas. Además, Mercurio se pone directo en Escorpio, facilitando la comunicación y destrabando conversaciones pendientes. Por su parte, Venus transita por Sagitario, un tránsito que impulsa a abrirse a nuevas experiencias en el amor y en los vínculos personales.

Aries entra con fuerza en diciembre. La astróloga le recomienda no mirar atrás y avanzar con convicción: los sueños pueden concretarse si se mantienen la pasión y el enfoque. Su fuerza interior está potenciada y acompañada por energías cósmicas favorables. Signos afines: Capricornio y Libra. Números de la suerte: 1 y 3.

Escorpio vive un periodo de catarsis emocional. Secretos y sentimientos ocultos salen a la luz, favoreciendo la liberación y la sanación. Es tiempo de abrirse a nuevas metas y relaciones auténticas. Signos afines: Tauro y Piscis. Números de la suerte: 6 y 0.

Con el Sol y Marte en su signo, Sagitario se siente invencible. Su carisma atraerá nuevas amistades —y quizás algo más—. Las palabras de Sagitario serán clave para ayudar a otros y también para equilibrar su vida emocional. Signos afines: Aries y Acuario. Números de la suerte: 3 y 6.

Acuario brilla por su capacidad de ser fiel a sí mismo. Este fin de semana se atreverá a decir “no” y a priorizar sus necesidades. La Súperluna estimula encuentros reveladores y un enfoque inusual para alcanzar el éxito. Signos afines: Virgo y Sagitario. Números de la suerte: 5 y 9.

El trabajo disciplinado comienza a dar frutos. Es momento de ver consolidarse proyectos y revivir ilusiones amorosas. La Súperluna impulsa a cuidar el cuerpo, revisar hábitos y eliminar tensiones innecesarias. Signos afines: Leo y Cáncer. Números de la suerte: 4 y 6.

Aunque los planes puedan cambiar, los astros impulsan a Libra a abrazar nuevas direcciones con mente abierta. Esta Súperluna activa la valentía para decir lo que se siente y explorar caminos alternativos. Signos afines: Capricornio y Géminis. Números de la suerte: 2 y 5.

Con la Superluna en tu signo, estás protegido por el Cosmos y cada paso que das te acerca un poco más a tus sueños. Tu mente brillante y tu curiosidad te guían hacia caminos que antes te parecían imposibles. Confía en tu intuición. Algo que te ilusiona mucho va a tener por fin vía libre para poder ser una realidad. El 4 y 5 son tus días mágicos.

Leo se encuentra en un momento de intensidad energética. La Súperluna activa secretos y verdades que necesitan salir a la luz. Es una etapa ideal para mostrarse tal como es y atraer buena fortuna en el plano sentimental. Signos afines: Tauro y Piscis. Números de la suerte: 0 y 6.

La tensión puede estar al acecho, pero Tauro sabrá cómo establecer límites con su proverbial paciencia y control. Es momento de actuar con decisión y no dejarse influenciar por quienes ocultan intenciones. Sus días más favorables serán el 2 y el 3. Signos afines: Leo y Acuario. Números de la suerte: 2 y 3.

Aunque puedan surgir decepciones, Virgo recibe una oportunidad para reevaluar y ajustar sus planes con lucidez. El consejo es claro: no dejar que terceros interfieran y actuar desde la lógica emocional. Signos afines: Cáncer y Virgo. Números de la suerte: 1 y 0.

El llamado es a cerrar heridas emocionales pendientes. La comunicación será clave para resolver temas que consumen energía. Esta luna ilumina el mundo interno de Cáncer, invitándolo a soltar lo que ya no aporta. Signos afines: Géminis y Tauro. Números de la suerte: 7 y 9.

Aunque puede haber cierta carga emocional, la energía lunar suaviza las dificultades. Piscis necesita desconectarse y disfrutar del presente. Conversaciones casuales pueden traer nuevas oportunidades y personas clave para su futuro. Signos afines: Escorpio y Aries. Números de la suerte: 5 y 8.