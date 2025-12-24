Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de NavidadComprueba Lotería de Navidad 2025Cena de NochebuenaTiempo Navidad CanariasUD Las PalmasViviendas públicasAccidente laboral Telde
instagramlinkedin

Las mejores recetas con freidora de aire para la comida de Navidad: son originales y saludables

La freidora de aire se puede convertir en tu mejor aliada para preparar la cena de Navidad y sorprender a tus invitados

Langostinos preparados en la freidora de aire.

Langostinos preparados en la freidora de aire.

Pino Saavedra

La Navidad es una época para disfrutar de la buena comida y la compañía de nuestros seres queridos. Si buscas sorprender a tus invitados con aperitivos deliciosos y, a la vez, más saludables, la freidora de aire (air fryer) es tu mejor aliada para preparar la cena de Navidad. Este versátil electrodoméstico te permite preparar platos sabrosos de forma rápida y con menos grasa. En este artículo, te presentamos cinco recetas originales para que triunfes en tus celebraciones navideñas con aperitivos ligeros y llenos de sabor.

5 aperitivos navideños para preparar en tu freidora de aire

  1. Croquetas de jamón y queso. Un clásico reinventado. Mezcla jamón serrano picado, queso rallado, patata cocida machacada, sal y pimienta. Forma las croquetas, pásalas por huevo batido y pan rallado, y cocínalas en la freidora de aire a 180°C durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
  2. Brochetas de pollo y verduras. Una opción colorida y saludable. Ensarta en palitos de brocheta cubos de pechuga de pollo, pimiento rojo y verde y cebolla. Adereza con aceite de oliva, sal, pimienta y especias al gusto. Cocina en la freidora de aire a 200°C durante 15 minutos, volteando a mitad de cocción.
  3. Alitas de pollo. Un sabor irresistible con menos grasa. Sazona las alitas con sal y pimienta, y cocínalas en la freidora de aire a 180°C durante 25 minutos. Luego, píntalas con salsa barbacoa y cocina 5 minutos más para un acabado perfecto.
  4. Bolitas de queso y espinaca. Un bocado cremoso y ligero. Mezcla espinacas cocidas y escurridas con queso crema, queso parmesano, sal y pimienta. Forma bolitas, pásalas por huevo y pan rallado, y cocínalas en la freidora de aire a 180°C durante 10 minutos, hasta que estén doradas.
  5. Camarones empanados. Un clásico con un toque crujiente. Sazona los camarones con sal, pimienta y especias. Pásalos por huevo batido y pan rallado, y cocínalos en la freidora de aire a 200°C durante 8 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.

Noticias relacionadas y más

Cocina más saludable sin renunciar al sabor

Estas recetas demuestran que es posible disfrutar de la gastronomía navideña sin renunciar a la salud. La freidora de aire te permite reducir el uso de aceite, manteniendo el sabor y la textura de los alimentos. Además, su rapidez y facilidad de uso te permiten ahorrar tiempo en la cocina, para que puedas disfrutar al máximo de tus celebraciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents