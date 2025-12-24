Las mejores recetas con freidora de aire para la comida de Navidad: son originales y saludables

La Navidad es una época para disfrutar de la buena comida y la compañía de nuestros seres queridos. Si buscas sorprender a tus invitados con aperitivos deliciosos y, a la vez, más saludables, la freidora de aire (air fryer) es tu mejor aliada para preparar la cena de Navidad. Este versátil electrodoméstico te permite preparar platos sabrosos de forma rápida y con menos grasa. En este artículo, te presentamos cinco recetas originales para que triunfes en tus celebraciones navideñas con aperitivos ligeros y llenos de sabor.

5 aperitivos navideños para preparar en tu freidora de aire

Croquetas de jamón y queso. Un clásico reinventado. Mezcla jamón serrano picado, queso rallado, patata cocida machacada, sal y pimienta. Forma las croquetas, pásalas por huevo batido y pan rallado, y cocínalas en la freidora de aire a 180°C durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas y crujientes. Brochetas de pollo y verduras. Una opción colorida y saludable. Ensarta en palitos de brocheta cubos de pechuga de pollo, pimiento rojo y verde y cebolla. Adereza con aceite de oliva, sal, pimienta y especias al gusto. Cocina en la freidora de aire a 200°C durante 15 minutos, volteando a mitad de cocción. Alitas de pollo. Un sabor irresistible con menos grasa. Sazona las alitas con sal y pimienta, y cocínalas en la freidora de aire a 180°C durante 25 minutos. Luego, píntalas con salsa barbacoa y cocina 5 minutos más para un acabado perfecto. Bolitas de queso y espinaca. Un bocado cremoso y ligero. Mezcla espinacas cocidas y escurridas con queso crema, queso parmesano, sal y pimienta. Forma bolitas, pásalas por huevo y pan rallado, y cocínalas en la freidora de aire a 180°C durante 10 minutos, hasta que estén doradas. Camarones empanados. Un clásico con un toque crujiente. Sazona los camarones con sal, pimienta y especias. Pásalos por huevo batido y pan rallado, y cocínalos en la freidora de aire a 200°C durante 8 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.

Cocina más saludable sin renunciar al sabor

Estas recetas demuestran que es posible disfrutar de la gastronomía navideña sin renunciar a la salud. La freidora de aire te permite reducir el uso de aceite, manteniendo el sabor y la textura de los alimentos. Además, su rapidez y facilidad de uso te permiten ahorrar tiempo en la cocina, para que puedas disfrutar al máximo de tus celebraciones.