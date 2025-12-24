Las mejores recetas con freidora de aire para la comida de Navidad: son originales y saludables
La freidora de aire se puede convertir en tu mejor aliada para preparar la cena de Navidad y sorprender a tus invitados
La Navidad es una época para disfrutar de la buena comida y la compañía de nuestros seres queridos. Si buscas sorprender a tus invitados con aperitivos deliciosos y, a la vez, más saludables, la freidora de aire (air fryer) es tu mejor aliada para preparar la cena de Navidad. Este versátil electrodoméstico te permite preparar platos sabrosos de forma rápida y con menos grasa. En este artículo, te presentamos cinco recetas originales para que triunfes en tus celebraciones navideñas con aperitivos ligeros y llenos de sabor.
5 aperitivos navideños para preparar en tu freidora de aire
- Croquetas de jamón y queso. Un clásico reinventado. Mezcla jamón serrano picado, queso rallado, patata cocida machacada, sal y pimienta. Forma las croquetas, pásalas por huevo batido y pan rallado, y cocínalas en la freidora de aire a 180°C durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
- Brochetas de pollo y verduras. Una opción colorida y saludable. Ensarta en palitos de brocheta cubos de pechuga de pollo, pimiento rojo y verde y cebolla. Adereza con aceite de oliva, sal, pimienta y especias al gusto. Cocina en la freidora de aire a 200°C durante 15 minutos, volteando a mitad de cocción.
- Alitas de pollo. Un sabor irresistible con menos grasa. Sazona las alitas con sal y pimienta, y cocínalas en la freidora de aire a 180°C durante 25 minutos. Luego, píntalas con salsa barbacoa y cocina 5 minutos más para un acabado perfecto.
- Bolitas de queso y espinaca. Un bocado cremoso y ligero. Mezcla espinacas cocidas y escurridas con queso crema, queso parmesano, sal y pimienta. Forma bolitas, pásalas por huevo y pan rallado, y cocínalas en la freidora de aire a 180°C durante 10 minutos, hasta que estén doradas.
- Camarones empanados. Un clásico con un toque crujiente. Sazona los camarones con sal, pimienta y especias. Pásalos por huevo batido y pan rallado, y cocínalos en la freidora de aire a 200°C durante 8 minutos, hasta que estén dorados y crujientes.
Cocina más saludable sin renunciar al sabor
Estas recetas demuestran que es posible disfrutar de la gastronomía navideña sin renunciar a la salud. La freidora de aire te permite reducir el uso de aceite, manteniendo el sabor y la textura de los alimentos. Además, su rapidez y facilidad de uso te permiten ahorrar tiempo en la cocina, para que puedas disfrutar al máximo de tus celebraciones.
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
- La Navidad estará pasada por agua tras tres años bajo el calor y la calima
- Tensión en el Pleno de Las Palmas de Gran Canaria por la nueva norma de los interventores
- Una de las gemelas del congreso del lujo, nueva interventora de Las Palmas de Gran Canaria
- Asencio se ve en la UD Las Palmas y lanza un mensaje a Vinícius: 'Tiene que seguir haciendo lo que hace; es de los mejores del mundo
- Denuncia contra una edificación cercana a la Sima de Jinámar y en espacio natural
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y rachas fuertes de viento en Gran Canaria este lunes