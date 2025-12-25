Ni manchas de gambas ni salpicones de carne: el truco para eliminar la suciedad de tus manteles de la cena de Nochebuena

Las cenas y comidas navideñas son momentos de alegría y celebración, pero también pueden dejar rastros en nuestros manteles. Manchas de vino tinto, restos de cera de las velas o salpicaduras de grasa son algunos de los contratiempos más comunes. Afortunadamente, no todo está perdido. Existen métodos caseros sencillos y eficaces que pueden ayudarte a recuperar tus manteles y dejarlos como nuevos.

Trucos para eliminar manchas de vino, cera y grasa

Manchas de vino tinto

Las manchas de vino tinto son de las más temidas debido a su intensidad y persistencia, pero con estos trucos caseros puedes eliminarlas:

Vinagre blanco: aplica vinagre blanco directamente sobre la mancha con una esponja, asegurándote de humedecer bien la zona afectada. Deja actuar el vinagre durante al menos cinco minutos y luego lava la prenda con detergente y agua tibia, que potencia el efecto del detergente. Bicarbonato de sodio: para manchas de vino tinto secas, mezcla dos cucharadas de bicarbonato de sodio con un cuarto de taza de agua hasta formar una pasta espesa. Aplica la pasta sobre la mancha, deja actuar unos minutos y luego lava la prenda.

Restos de cera de vela

Los restos de cera de las velas pueden ser difíciles de quitar de los manteles, pero con este proceso conseguirás eliminarlos por completo:

Endurecer la cera: deja que la cera se endurezca antes de intentar quitarla. Retirar la cera sólida: con un cuchillo plano, retira la parte dura de la vela y luego raspa con cuidado los restos de cera que hayan quedado en el interior del tejido. Absorber la grasa con papel y alcohol: coloca una servilleta o papel de cocina debajo del mantel, justo donde está la mancha. Aplica alcohol sobre la mancha y frota para que el papel absorba la grasa. Repetir el proceso con gel: repite el proceso anterior, pero usando gel líquido en lugar de alcohol. Limpiar con agua tibia: después de frotar, limpia la zona con agua templada y frota de nuevo antes de aclarar.

Manchas de grasa en el mantel tras la cena de Navidad. / LP

Manchas de grasa

Las manchas de grasa son una de las más difíciles de eliminar. Para combatir estas manchas, sigue estos pasos:

Aplicar agua fría: aplica agua fría a la mancha inmediatamente después de que se produzca. El agua fría detiene la absorción de la grasa. Incluso puedes frotar un hielo sobre la mancha para que no se siga expandiendo. Neutralizar con vinagre o bicarbonato: aplica vinagre o bicarbonato sobre la mancha. Estos productos actúan como blanqueadores naturales que ayudan a eliminar los restos de grasa. Funcionan muy bien en telas de tonos claros. Lavar la prenda: después de frotar la mancha con vinagre o bicarbonato, lava la prenda como de costumbre, ya sea a mano o en la lavadora.

Es importante actuar con rapidez para evitar que las manchas se adhieran permanentemente a las fibras del tejido. Los restaurantes suelen colocar los manteles manchados en agua fría inmediatamente después de retirarlos de las mesas, lo que demuestra la importancia de esta medida.